Přemek Forejt vytvořil nový burger pro McDonald’s. Je překvapivě nemekáčovský, plný okurek a omáček

Hamburgery z McDonald’s chutnají spoustě strávníků napříč Českem, ale s tou nejvyšší gastronomií si je nejspíš nespojíte. A přece výsledek právě takového spojení nově ochutnáte. Šéfkuchař Přemek Forejt, který s nejznámějším fast foodem loni navázal dlouhodobou spolupráci, pro McDonald’s vytvořil nový burger Maestro. Zakrátko zamíří do prodeje, my v CzechCrunchi jsme ho už měli možnost ochutnat.

Nemusíte do jeho vyhlášené olomoucké restaurace Entrée, abyste ochutnali pokrm od Přemka Forejta. Až ve středu 17. května vyrazíte do libovolné restaurace McDonald’s, na menu najdete i dva hamburgery s podpisem populárního kuchaře. Maestro by Přemek Forejt bude s cenou za 169 korun za samotný burger k dostání v hovězí variantě Gourmet Beef a se smaženým kuřetem jako Gourmet Chicken.

„Je to burger, který bych si v McDonald’s chtěl dát,“ říká šéfkuchař. „Ale mantinely při jeho tvorbě samozřejmě byly. Hlavně možnosti kuchyně. Pořád je to fast food, jeho cílem je udělat dobrý burger rychle, ne za dvacet minut,“ popsal zrod výrazně jiného pokrmu, než který tvoří ve svém finediningovém podniku. „Navíc kdyby to bylo jenom na mně, stálo by to majlant,“ přidal při představení své novinky s úsměvem.

Burger měl být původně inspirovaný českou kuchyní, ale rajskou, znojemskou nebo zelí nakonec Forejt vyměnil za ještě šťavnatější suroviny. „Ty klasické věci mám raději na talíři. Nesedělo mi, abych to rval do burgeru,“ popsal. Nový Maestro tak kromě masa obsahuje dvě omáčky – majonézový základ s lehce pikantní zauzenou paprikovou chutí a bylinkové pesto.

Foto: CzechCrunch Nový burger Maestro z kuchyně Přemka Forejta nabízí McDonald’s v hovězí i kuřecí verzi

„Právě z té bylinkové omáčky mám úplně největší radost. Je citrusová, mátová a fakt mi chutná,“ dodal Forejt. Další příjemnou kyselost přidávají klasické české kapie, Forejt nezapomněl ani na okurku: „Ty já miluju. Proto tam jsou rovnou čtyři.“ To vše doplňuje výrazný sýr raclette, smažená cibulka a ledový salát. Bulku Forejt nevymýšlel, z nabídky řetězce vybral pečivo s chilli a sezamem.

Výsledek je – mekáčově znalí čtenáři prominou – velmi příjemně fresh. Po ochutnání obou verzí je také nutné dát Forejtovi za pravdu, že kuřecí verze je díky křupavějšímu masu možná o něco zajímavější. Jinak jsou burgery shodné, plné příjemné kyselosti a překypující omáčkami, takže spousta ubrousků bude nutnost. Výsledek mnohaměsíční práce navíc chutná možná až překvapivě „nemcdonaldovsky“. I to je záměr.

„Snad nikdy jsem nevymýšlel recept tak dlouho. Zkoušel jsem českou kuchyni, pak burgery s kečupem a čedarem, jenže to byl zase moc typický McDonald’s. A já chtěl, aby to chutnalo jinak. Do kysela, hodně šťavnaté, nemám rád, když je to suché jak cesta,“ řekl šéfkuchař. Kromě burgerů novou řadu Maestro doplňují chuťovky v podobě sýrových tyčinek a hranolek se sušeným octem. Ty ovlivnila kuchařova zkušenost v Anglii, kde je to tradiční spojení chutí.

Novinku hladoví či zvědaví zákazníci najdou v restauracích v Česku a na Slovensku jen po omezenou dobu. „Prémiové ingredience máme speciálně jen pro tuto kampaň. Od letošní řady Maestro máme ta nejvyšší očekávání nejen díky tváři Přemka Forejta, ale i díky chuti,“ uvádí pro CzechCrunch Martin Troup, marketingový ředitel McDonald’s pro Česko, Slovensku a Ukrajinu.

Forejt a McDonald’s spolupracují od loňského roku, kuchař a porotce soutěže MasterChef se pro fast food stal pomyslným „kontrolorem kvality“, prostředníkem mezi zákazníky a fast foodem. Podle Troupa je pak uvedení nového hamburgeru další fází dlouhodobějšího projektu, který začal nahlédnutím pod pokličku gastronomického korporátu při návštěvách dodavatelů jednotlivých surovin.

„To vše v průběhu roku velmi odlehčenou a pro něj typickou formou zprostředkovával svým fanouškům. A podle dosavadních reakcí se jim to skutečně líbí a těší se na další pokračování. Nyní jsme připravili to, o co si vlastně fanoušci a zákazníci sami od ohlášení spolupráce opakovaně psali, Přemkův burger,“ dodává Troup.

Možná ještě víc než gastronomické spojení Forejta s McDonald’s však lidé reagovali na jejich hudební počin. Loni v létě se šéfkuchař stal hvězdou songu Mc’n’Roll, v jehož klipu (s pěti miliony zhlédnutí na YouTube) hraje na různé suroviny. Skladba vznikla v produkci hudebníka Jiřího Buriana alias Kapitána Demo krátce poté, co muzikant v podobně odlehčeném duchu vytvořil hit Hlas Lidlu pro řetězec supermarketů.

Neobvyklé propojení kreativního šéfkuchaře s gigantem rychlého občerstvení se nicméně setkává i s negativní kritikou. „Každá významnější spolupráce budí různorodé emoce, tak by to ale mělo být,“ míní Troup. „Gastronomickou komunitu to rozdělilo na dva tábory. Jedni to hodnotí pozitivně, protože sami do mekáče chodí, a pokud by dostali stejnou nabídku, také by do toho šli. Druzí s tím mají problém. To je ale jejich věc,“ říká Forejt.

„Spolupráce si pečlivě vybírám. Neumím dělat a nedělám věci, které jsou mi nepříjemné nebo mě nebaví. McDonald’s mám od dětství rád, nikdy jsem se tím netajil. Je jasné, že to nedělám zadarmo, ale konkrétní nemohu být. Platí ale, že to hodnocení musí být spolupráci adekvátní,“ dodává uznávaný šéfkuchař, porotce soutěže MasterChef, ambasador McDonald’s a nově také tvůrce jejich hamburgerů.