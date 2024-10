Premiéra pokračování Jokera zklamala. Tržby jsou výrazně pod očekávání a publikum je frustrované

Uložit 0

Pokračování Jokera, přicházející pět let po původním filmu, patřilo mezi nejočekávanější novinky letošního roku. Alespoň do doby, než začaly vycházet první novinářské ohlasy, věštící ne až tak kontroverzní, jako hlavně nepříliš povedený snímek. Teprve se ukáže, jestli jsou diváci spíše opatrní, nebo je kritické recenze odradily. Joker: Folie à Deux má ale každopádně za sebou mizerný první víkend v kinech.

Diváci ve Spojených státech za tři dny od premiéry na účet filmu připsali 40 milionů dolarů (924 milionů korun). To je na první pohled poměrně dobrý výsledek pro titul zaměřený spíš na dospělé publikum, s nejvyšší přístupností podle věku a vydaný počátkem října. Jenže první Joker 40 milionů utržil jen za první den a po víkendu už hlásil 96,2 milionu dolarů (2,2 miliardy korun), čímž nastolil nový rekord. Typicky se očekává, že pokračování na tom bude alespoň stejně jako původní film, Folie à Deux přitom nedosáhl ani na už párkrát snížené predikce.

Ve zbytku světa se snímku dařilo lépe, když s 81,1 milionu dolarů naplnil očekávání – byť opět o poznání nižší než před pěti lety. Joker tehdy ve stejném období utržil 139 milionů po výhře hlavní ceny na festivalu v Benátkách a měsíci nadšeného očekávání ze strany diváků.

V případě pokračování to vypadá, že premiéra na prestižním festivalu příjmům spíš ublížila. Ačkoliv ani v roce 2019 nebyly ohlasy kritiků zrovna nadšené, diváky navnadilo nezvyklé pojetí příběhu slavného komiksového zloducha nebo chvála hereckého výkonu Joaquina Phoenixe. Publikum pak bylo z většiny více než spokojené a příjmy snímku přesáhly miliardu dolarů.

První Joker podle vize režiséra a scenáristy Todda Phillipse se přitom potýkal s řadou překážek. Vedení studia mělo problém s vyobrazením komiksového zloducha jako realistického člověka s těžkými psychickými problémy v seriózním dramatu. Navíc si ve Warner Bros. nebyli jistí, že takové pojetí, mnohem bližší Taxikáři od Martina Scorseseho než čemukoliv úspěšnému od Marvelu nebo DC, může dost vydělat. Tehdejší šéf DC filmů proto dal Phillipsovi relativně nízký rozpočet 55 milionů dolarů s očekáváním, že tím režiséra od projektu odradí.

U pokračování byla situace výrazně jiná. Vzhledem k tomu, že Joker se stal nejvýdělečnějším filmem s omezenou přístupností, co kdy vyšel, měli ve Warner Bros. silnou motivaci na něj navázat. Phillips a Phoenix snímek původně koncipovali jako samostatný, časem ale spolu vymysleli odvážný koncept kombinující soudní drama, temný romantický příběh a muzikál. Od studia na to měli dostat rozpočet kolem 200 milionů dolarů. Zatím to ale vypadá, že napodruhé risk nevyšel, kriticky ani finančně.

Joker: Folie à Deux začíná několik let po prvním filmu. Titulní hrdina, v civilu jménem Arthur Fleck, tráví velice těžké chvíle v zařízení pro mentálně choré násilné zločince a připravuje se na soud. Má se rozhodnout, zda je zodpovědný za pět vražd a zaslouží si trest smrti, nebo zabíjelo jeho alter ego, které ve vypjatých momentech převzalo nadvládu nad jeho tělem. Když se Arthur dostane do programu hudební terapie, seznámí se tam se svojí obří fanynkou Harleen Quinzel.

V průběhu necelých dvou a půl hodin se většinou mluví a jistou monotónnost scén v nápravném zařízení nebo u soudu narušují jen muzikálová čísla. Výraznější akce s výjimkou závěru a pár fantazijních scén nepřichází, vztah Arthura a Harleen je složitý, ale ne extrémní nebo nespoutaně anarchistický, jak by naznačoval název filmu odkazující na sdílenou psychózu.

Do značné míry bylo záměrem tvůrců odvyprávět příběh, který příliš neuspokojí divácká očekávání – Arthur Fleck není jen obětí fiktivní společnosti, ale i publika. Vytvořilo si z něj symbol svých mnohdy malicherných frustrací a přehlíželo skutečného člověka v situaci výrazně horší, než si dokáže reálně představit.

I v recenzích, které Folie à Deux označují za nepovedený nebo nudný film, vedle chvály Phoenixe nebo Lady Gaga zaznívalo uznání pro odvahu vydat se v zásadě proti očekávání publika. Phillips ale podle všeho nedokázal přesvědčit, že jeho pojetí a myšlenky, které předkládá, jsou dostatečně silné na to, aby na ně lidé přistoupili.

Zatímco první Joker se tak na české divácké databázi ČSFD těší průměrnému hodnocení 85 % a na americkém iMDb 8,4 z 10, pokračování se pohybuje výrazně níže, aktuálně kolem 53 % na ČSFD a 5,3 bodu na iMDb. Pro hodnotící jednak nefungují prvky muzikálového žánru, který je příliš nezajímá, jednak úmorné vyprávění, jemuž prý chybí výraznější vnitřní motivace a vývoj. A ani my jsme v redakci nebyli moc nadšeni.

Todd Phillips nicméně zřejmě řekl to, co chtěl říct, a chystá se vydat zase jinam. Už dříve zmínil, že idea třetího Jokera ho nezajímá a nemá v plánu ani dále vyvíjet postavu Lady Gaga. „Myslím, že můj čas v univerzu DC byly tyto dva filmy,“ řekl serveru The Hollywood Reporter.