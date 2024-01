Přepsat auto půjde digitálně. Plánem do budoucna je vyzvednout registrační značku v Alzaboxu

Uložit 0

Přepsat auto z jednoho majitele na druhého se kdysi rovnalo i celodennímu úkolu. Dlouhé fronty, spousta papírů s sebou, nedej bože, když jeden chyběl. Byť se proces v čase krapet zjednodušil, podstatná změna nastane až od února. Nově totiž bude možné auto přepsat v podstatě online.

Zápis nebo změna vlastníka v registru silničních vozidel je totiž jednou z chystaných novinek, které by měly být součástí Portálu dopravy, tedy digitálního nástroje, jenž slouží pro elektronickou komunikaci s úřady. Dopravní agendy je možné řešit elektronicky od konce roku 2022, stále ale některé úkony chybí.

Nově by kromě přepsání auta na Portálu dopravy mělo být možné také zažádat o vydání registrační značky na nosič kol, podat žádost o vývozní registrační značku do zahraničí, o registraci auta nebo změnit údaje v registru silničních vozidel.

Mezi novinkami bude také možnost získat výpis všech svých historicky vlastněných nebo provozovaných vozidel, výpis technických údajů vozidla včetně různých údajů, jako jsou například alternativní rozměry pneumatik nebo informace o platnosti technické prohlídky.

„Zmíněné služby budou dostupné na Portálu dopravy během několika následujících týdnů, v první fázi pouze pro fyzické osoby. Už nyní ale pracujeme na tom, abychom všechny služby nabídli firmám nebo umožnili online udělení plných mocí,“ uvedl pro CzechCrunch mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

Vše chce resort stihnout ještě do konce letošního roku. Udělování plných mocí na dálku je pak jednou z letošních agend Digitální a informační agentury, která má Česko posunout hlouběji do digitálního světa.

To vše usnadní především tu část procesu, která se týká žádosti. Platí totiž, že i když člověk o technický průkaz nebo registrační značku zažádá online, pořád musí jít nakonec na úřad a věc si fyzicky přebrat. Idea ministra Martina Kupky je ale taková, že do budoucna odpadne i to.

„Usilovně pracujeme se Státní tiskárnou cenin na tom, abychom mohli registrační značky nebo malé technické průkazy posílat poštou nebo do Alzaboxů. Lidé by se tak nemuseli vázat na pracovní hodiny úřadů,“ citovaly Kupku Hospodářské noviny. Ministr představil svoje plány na semináři Hospodářské komory.

Dodal, že při nakupování zboží jsou lidé na tento postup zvyklí, ministerstvo dopravy k tomu nyní míří „mílovými kroky“. „V polovině příštího roku nebo na jeho konci by to už mohlo jít,“ prohlásil Kupka. Tiskový mluvčí ministerstva pak uvádí, že idea je nyní v analytické fázi.

Zjednodušení vyřizování jednotlivých dopravních agend by každopádně mělo pokračovat, podle Kupky by měly být služby pro občany kompletně digitalizovány do roku 2025. Už teď je možné si na dálku zažádat například o řidičský průkaz, získat výpis bodů nebo zjistit stav tachometru automobilů.