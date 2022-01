Před více než dvěma roky měl David Procházka sen – změnit přístup lidí k dárcovství. Chtěl vytvořit místo, kde by mohli věnovat peníze na dobrou věc rychle a transparentně. Proto založil dárcovskou službu Donio, která se osvědčila zejména loni, kdy zprostředkovala více než trojnásobek finanční darů oproti roku 2020 a vstoupila na Slovensko. Teď české dárcovství, posilněné novými členy týmu, míří dále do Evropy.

Loňský rok se na rekordních výsledcích Donia podepsal hlavně ze dvou směrů – pandemie a tornáda. A národ znovu potvrdil, že když jde do tuhého, dokáže se semknout a pomoci. Potvrzují to tedy jak téměř tři miliony korun nasbírané pro akci Energii lékařům, kdy parta nadšenců v čele s vědcem Janem Lukačevičem pomáhala zdravotníkům v první linii, tak několik desítek sbírek v rámci podpory pro tornádem zasaženou jižní Moravu.

„V roce 2021 jsme se setkali s neuvěřitelnou podporou veřejnosti. Za to všem – zakladatelům i dárcům – patří obrovské poděkování. Právě i díky dobrovolným příspěvkům na provoz naší platformy můžeme dále růst,“ zmiňuje David Procházka, který byl loni v srpnu hostem našeho CzechCrunch Podcastu, kde jsme s ním mimo jiné probírali i způsoby, jak dostat více lidí k dárcovství.

Dohromady se na Doniu za minulý rok vybralo 242 milionů korun, což je bezmála trojnásobek finančních příspěvků, které byly nasbírány v roce předchozím. Celkový počet příspěvků byl přesně 267 811 a příběhů, jež se povedlo dotáhnout do šťastného konce, bylo 1 575. Průměrně pak dárci přispívali částkou 903 korun, a to nejen na dobročinné sbírky, ale také na takzvané komerční projekty.

Dárcovská platforma Donio Foto: Donio

Ačkoliv peníze s charitativním kontextem převládaly, lidé se na Doniu snažili podporovat i díla různých umělců. Mezi největší z nich patřil například animovaný seriál Elišky Podzimkové s názvem Plešouni, který má sloužit jako osvěta dětské onkologie, nebo komedie Párty hárder z pera kontroverzního Martyho Pohla alias rappera Řežníka, který se veřejnosti znovu připomenul svým šokujícím výstupem na loňském vyhlášení cen Český slavík.

Donio tak potvrdilo svou sílu, co se pomáhání druhým týče, a zčásti z toho benefitovalo i samo. Během roku se službě podařilo několikrát ukončit měsíc v černých číslech, nicméně jak pro CzechCrunch dodává, říjnová expanze na Slovensko a rozšíření týmu o několik seniornějších členů je shodily zpět do červených. Výnosy na dýškách se za loňský rok pak pohybovaly ve vyšších jednotkách milionů korun.

„Plán, který počítal s tím, že už letos budeme soběstační, jsme ale nesplnili. Důvodem bylo výrazné navýšení nákladů, které činily dvanáct milionů korun. Ztrátu nicméně plánuje pokrýt z pětimilionové investice od společnosti Miton, kterou jsme v druhém kole loni v říjnu obdrželi,“ dodává Procházka a zmiňuje další plány, které Donio pro letošní rok má. Jedním z nich je takzvaná Dobrovýzva.

Od ní si Donio slibuje, že se budou lidé vzájemně motivovat k podpoře daných sbírek při konkrétních příležitostech. Například pokud má člověk narozeniny, tak místo toho, aby od svých kamarádů nebo kolegů dostával drobné dary, je vyzve, aby se společně složili na pomoc vybrané sbírce. Částečně tak navazuje na takzvané Dobrozvyky, což je pravidelné (měsíční) přispívání. Další z novinek bude i možnost přijímat kryptoměny na podporu příběhů, s čímž začíná experimentovat také Nadace Via.

V neposlední řadě chce Donio posilovat svůj vliv i offline a vycházet z úspěchu QR kódů v zoologických zahradách, přes které mohli návštěvníci podporovat konkrétní zvíře. V tomto směru se chce rozvíjet i nadále a plánuje nabídnout pomoc objektům, jako jsou rozhledny, turistické cesty, památky nebo lokální projekty typu komunitních zahrad. A důležitým bodem má být také automatizace platformy.

„Abychom se ale jen nechválili, jsou i oblasti, kde jsme plány na rok 2021 nenaplnili. Jednou z nich je například automatizace platformy. Podařilo se nám sice zjednodušit proces zakládání sbírky tak, aby jej zvládl sám opravdu každý, pořád ale zůstává plno funkcí, které bychom rádi zařadili – například automatické zasílání notifikací o aktualitách u příběhů nebo vyplácení vybrané částky přímo zakladatelem,“ uvádí Procházka.

David Procházka, zakladatel dárcovské platformy Donio Foto: Nguyen Duy McLavin/CzechCrunch

„Spuštění těchto funkcí bylo původně v plánu na konci roku, ale předběhly je komplexnější iniciativy jako například vstup do další země,“ doplňuje a zmiňuje jeden z klíčových bodů pro letošní rok – expanzi do Rumunska, tedy v pořadí druhé zahraniční země (po Slovensku). „Tam žádná dárcovská platforma zatím neexistuje, což ale zdaleka neznamená, že by jednotlivci nehledali možnosti pomoci,“ uvádí Procházka motivaci pro vstup na tento trh.

Za další prostor pro zlepšení považuje zakladatel Donia i budování povědomí o značce mezi dárci. „Většina přispěvatelů přichází na Donio prostřednictvím konkrétních sbírek, aniž by věnovali pozornost samotné platformě, což je logické. Na druhou stranu je možné, že si na Donio nevzpomenou v momentě, kdy budou chtít založit sbírku nebo projekt. To bychom chtěli změnit,“ říká Procházka o důvodech plánované brandové strategie, jejíž součástí je větší jarní kampaň a kontinuální osvěta v oblasti crowdfundingu a pomáhání.