Někteří s bitcoiny obchodují, jiní naopak nejrozšířenější kryptoměnu současnosti drží ve svých virtuálních peněženkách a berou ji jako uchovatele hodnoty. A pak jsou tu i tací, kteří bitcoiny darují na dobročinné účely. To je případ investora a spolumajitele finanční skupiny RSJ Václava Dejčmara, který jednu pomyslnou minci s výrazným písmenem „B“ uprostřed věnoval Nadaci Via. Aktuálně má hodnotu přes 920 tisíc korun.

„Otevíráme novou cestu filantropie. Jsme první českou nadací, která kryptoměnu začlenila do nadačního jmění jako formu investice. V Nadaci Via téma dárcovství a jeho možných podob neustále rozvíjíme a sami se snažíme být průkopníkem nových způsobů,“ zmiňuje její ředitel Zdeněk Mihalco a doplňuje, že darovaný bitcoin nebudou směňovat na koruny, ale nechají si jej ve své nadační kryptopeněžence.

Jedna z nejznámějších nadací na českém trhu díky darovanému bitcoinu, jehož dolarová cena se momentálně pohybuje okolo 43 tisíc, navýší vlastní kapitál, který má v plánu dále investovat a následně z něj financovat dobročinné projekty. Snaha o pomoc druhým půjde ruku v ruce s nadační internetovou platformou Darujme.cz, pomocí které mohou svou podporu vyjádřit i ostatní lidé. Loni tímto způsobem poslali přes půl miliardy korun.

„Umět používat kryptoměnu znamená být součástí dynamického prostoru, kde se vytváří ohromné nové bohatství. To platí i pro svět filantropie a já jsem rád, že české nadace nezůstávají pozadu a začínají o kryptoměnách přemýšlet v širších souvislostech,“ říká Václav Dejčmar, který o významu a perspektivě bitcoinů mluví při různých příležitostech už sedm let, a uvádí, že k tomuto růstu pomohla i pandemická situace ve světě.

Ačkoliv se však jedná o první kryptoměnu, kterou Nadace Via obdržela jako dar, v rámci svého nadačního jmění nepracuje jen ryze s finančními aktivy, ale také například s nemovitostmi nebo akciemi. Typickým příkladem jsou cenné papíry lékárenské skupiny Pilulka, jejichž část v souhrnné hodnotě okolo dvou milionů korun jí věnovali šéf Pilulky Petr Kasa a spolumajitel investiční skupiny Wood & Co. Jan Sýkora.

„Představte si, že by se podařilo najít dvacet, možná třicet lidí, kteří by podobně jako my svěřili nadaci malé kousky svých firem. To by celou nadaci posunulo úplně jinam, zároveň by k ní donátoři získali jiný, niternější vztah. V zahraničí to není nic neobvyklého, u nás je to pořád ale ještě unikum,“ říkal Jan Sýkora v nedávném rozhovoru pro CzechCrunch.

Jedním bitcoinem to ale pro Nadaci Via, jejíž jmění nyní přesahuje 71 milionů korun, nekončí – právě naopak. Jak pro CzechCrunch objasňuje její PR manažerka Hana Morávková, momentálně spolupracují s několika lidmi, kteří se oblasti kryptoměn věnují, a jedním, blíže nespecifikovaným dárcem, jenž chce část svého kryptomajetku na dobročinné účely věnovat.

„Promýšlíme vznik speciální nezávislé kryptonadace. Cílem je jednak dát příležitost nové formě darování, která má potenciál, jednak prozkoumat příležitosti i úskalí, co kryptofilantropie obnáší. Chceme prošlapat cestu v kryptofilantropii dalším dárcům i dobročinným organizacím. Je to určitě běh na dlouhou trať, protože těch nevyjasněných věcí je tam celkem dost,“ zmiňuje.

To, že se kryptoměny dostali i do oblasti filantropie, jen potvrzuje, jak je celý segment s virtuálními měnami (a návaznými projekty, kterými jsou decentralizované finance DeFi nebo NFT) velký také v Česku. Například Viktor Fischer, který na krypto hodně sází v rámci investičního fondu Rockaway Blockchain Fund, loni v srpnu vydražil za jeden bitcoin svíčku pro organizaci Amnesty International.

V roce 2019 mimo jiné ohlásil založení fondu pro kryptoměny také UNICEF, přičemž už v roce 2016 spustili Lékaři bez hranic možnost je podporovat právě prostřednictvím nejznámější kryptoměny světa.