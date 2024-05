Přes Fintokei obchodují první tisíce Čechů, někteří vydělali miliony. Teď služba míří do dalších zemí

Uložit 0

Zbohatnout na finančních trzích je lákavá představa pro mnoho lidí. Někteří se do tohoto vysoce rizikového počinu pustí napřímo, pro další, kteří si třeba chtějí fungování různých investičních strategií trochu osahat, vzniká řada specializovaných platforem. Takovou je i služba Fintokei, která si trochu netradiční cestou přes Japonsko začala nedávno hledat také české zákazníky. Podle jejích zástupců už jich má několik tisíc a v dubnu jim připsala rekordní „výplaty“, které v součtu překonaly milion eur, tedy zhruba pětadvacet milionů korun. Český holding Purple teď chce s celou službou dál expandovat.

Řeč je o takzvaném prop (proprietary) tradingu, respektive o jeho moderní podobě, mezi jejíž průkopníky patří také česká společnost FTMO. Právě u jejího zrodu stála i tuzemská skupina Purple Holding, která poskytla své brokerské technologie. Nakonec se rozhodla spustit vlastní platformu Fintokei. Ta stojí na prop tradingu, který spočívá v tom, že firma obchoduje na finančních trzích s vlastními penězi a hledá si pro tyto účely obchodníky, kteří se jí o kapitál starají nebo jejichž obchody pak sama kopíruje.

To je již delší dobu známý koncept, který však významně posunuly technologie. V moderním digitalizovaném pojetí, na které sází i třeba Fintokei, se může člověk, který se chce stát traderem, dostat k účtu s vysokou částkou velmi rychle, aniž by musel mít s tradingem velké zkušenosti. Ve zkratce řečeno služba funguje tak, že zájemce zaplatí jednorázový vstupní poplatek, získá za to testovací kapitál, a když se mu s ním bude dařit úspěšně obchodovat a plnit přitom předem stanovené podmínky, většinu zisků si následně ponechá.

Foto: Fintokei David Varga, spoluzakladatel Fintokei

Zároveň obvykle platí, že podmínky jsou nastavené velmi přísně, a tak je většina nezkušených traderů minimálně na první pokusy nesplní. Ti zkušenější a úspěšnější si ale mohou díky obchodování slušně vydělat, což ukazují i poslední čísla Fintokei. Podle šéfa služby Davida Vargy činila průměrná výplata, takzvaný payout, za rok 2023 v rámci programu ProTrader 4 700 eur, což je v přepočtu zhruba 120 tisíc korun. Z těch nejúspěšnějších uživatelů se prý již stali milionáři.

„Výše i celková suma payoutů dokazují, že Fintokei je atraktivním řešením pro mnoho kvalitních traderů a talentů, kteří následně získají mnoho možností, jak svůj talent uplatnit. Ať už v rámci odměn ze ziskového obchodování, nebo obchodováním pro regulovanou investiční společnost, která je součástí Purple skupiny,“ říká ředitel Fintokei David Varga. Ten nyní společně se svým týmem rozjíždí expanzi do dalších zemí. Jako první se chystá vstoupit do Itálie a Polska a postupně také do dalších zemí.

V Česku má mít Fintokei aktuálně první tisíce aktivních uživatelů – a i díky chystaným produktům, které zatím nechce David Varga odhalit, plánuje v následujících měsících a letech několikanásobně vyrůst napříč celou Evropou. „Díky zpětné vazbě klientů mnohem více vnímáme důležitost partnerství s celým ekosystémem společností v rámci Purple Holdingu, které dodávají technologické zázemí a pomáhají poskytovat kvalitní servis pro všechny klienty Fintokei. Toto spojení poskytuje nejen finanční stabilitu, ale také buduje reputaci důvěryhodného a bezpečného partnera v oblasti moderního prop a evaluation tradingu,“ dodává Varga.