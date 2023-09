Převody peněz budou jednodušší. Čísla účtu můžou zmizet, bude stačit znát jen to telefonní

Očekávaná novinka pro převody plateb dostala od České národní banky zelenou. V Česku se spustí takzvaná platba na kontakt, tedy systém, ve kterém lidé budou moct posílat peníze, aniž by museli zdlouhavě vyplňovat číslo účtu, kam směřují. Potřeba bude znát jen to telefonní. Služba má ulehčit lidem i snížit chyby při přepisu čísel účtů.

Banky budou mít do nového systému přístup od 30. října, pro veřejnost se platby mají spustit v průběhu listopadu. Novinku oznámila ČNB, která jej zastřešuje a s jednotlivými finančními domy na něm spolupracovala. Ke spuštění se už veřejně přihlásily první banky, ke kterým patří Komerční banka a Česká spořitelna, prvně zmiňovaná slibuje otevření možnosti hned v listopadu. Většina účastníků však zatím zůstává utajená. Podle informací CzechCrunche mají kromě zmíněných službu zprovoznit také AirBank, UniCredit Bank, mBank, ČSOB, Raiffeisenbank, PPF Banka a Moneta.

Novinka by měla pomoct k omezení chyb, kterých se občas klienti při nesprávném vyplnění čísla bankovního účtu nebo kódu banky dopouští. „Odeslané peníze tak v horším případě mohou skončit na jiném účtu. Vedle omezení takovýchto omylů mají platby na kontakt vést k dalšímu urychlení platebního styku,“ představuje si ČNB.

„Během testování systém fungoval spolehlivě a bezpečně. Banky jsou na něj z technologického hlediska připraveny, všechny zúčastněné službu plánují spustit během následujících měsíců,“ říká Radek Šalša, mluvčí České bankovní asociace.

Platba na kontakt má fungovat v jasně vymezených mantinelech. Kdo ji bude chtít využívat, musí být přes svoji banku do systému přihlášený, aby se jeho telefonní číslo skutečně mohlo spárovat s číslem účtu. Registr povede Česká národní banka. Maximální částka, která půjde jedním příkazem přeposlat, bude pět tisíc korun.

Technicky existuje možnost takové platby provádět už déle. ČNB projekt dlouho testovala s tím, že jde o robustní systém, který potřebuje prověřit proti možným útokům. Některé banky jej ale chtěly nabídnout už dřív. Například mBank službu zavedla nezávisle na ostatních, ale s menším rozsahem – je omezená na její mobilní aplikaci, omezený je počet plateb a nižší je i povolená částka převodu.

Podobné projekty fungují v zahraničí a ČNB uvedla, že se v cizině inspirovala, ať už jde o Spojené státy, Lotyšsko, nebo Slovensko. Navíc by se způsob převodu peněz mohl ještě zjednodušit. „Začínáme s mobilními čísly, ale do budoucna by se systém mohl rozšířit i o další možné kontakty pro párování s číslem účtu jako například o e-mailové adresy,“ slíbil už dřív člen bankovní rady ČNB Oldřich Dědek, který dohlíží na sekci řízení rizik a podpory obchodů, jež projekt na straně ČNB řídí.

A stejně tak hovoří i zástupci Komerční banky, kteří zmiňují právě to, že by do budoucna k převodu peněz mohla místo dlouhé změti čísel stačit prostě znalost e-mailové adresy.

Registrace do služby platby na kontakt bude dostupná pro fyzické osoby i podnikatele, prostřednictvím mobilního i internetového bankovnictví. Banka při registraci nejdříve ověří, že dané telefonní číslo má konkrétní klient. Ten si následně vybere číslo účtu, ke kterému chce telefonní číslo spárovat. Pak instituce zapíše údaje do registru vedeného ČNB. Telefonní čísla, která nebudou součástí registru ČNB, nebudou moci tyto platbu přijímat.