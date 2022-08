Při cestách do Kambodži máme stejné pocity jako u sledování filmů Tima Burtona, říká Klára Dohnalová

Do čeho investují, jaká byla jejich první práce, kam si rádi zajdou na dobré jídlo či jaký největší fuckup ve své kariéře zažili. Na toto a mnohem více se v rámci formátu Karlínských 20 ptáme zajímavých osobností nejen českého byznysu. Sled otázek a odpovědí přibližuje osobnosti, o kterých se u nás můžete běžně dočíst, v netradičním světle a dává nahlédnout pod pokličku jejich kariérních úspěchů. Proč Karlínských? Protože právě v této pražské čtvrti sedíme nejen my, ale také celá řada dalších startupů, firem a osobností, které stojí za pozornost.

Karlínských 20 jsme tentokrát položili Kláře Dohnalové, která spolu s Davidem Pavlem a Lukášem Hejtmánkem založila Pepper Field. V rámci něj vykupují od farmářů v Kambodži jejich úrodu pepře, který je považován za jeden z nejlepších na světě. Poslední rok se nesl ve znamení expanze, kdy firma vstoupila na další evropské trhy, jako je ten italský či francouzský, aby i prostřednictvím tamních zákazníků zlepšili životní situaci kambodžským pěstitelům. Proč je podle Kláry Dohnalové dobré mít přehled o vesmíru? A jaký tradiční kambodžský módní doplněk má neustále u sebe i v Česku?

***

V kolik chodíš spát a kolik toho průměrně naspíš?

Chodím spát zhruba v 23.30 a vstávám v 6.15, kdy chodím cvičit. Každý úspěšný den začíná pořádným cvičením a končí sklenkou dobrého vína.

Jakou aplikaci v telefonu otevíráš ihned po probuzení?

Všechny aplikace po probuzení úspěšně ignoruji. První se věnuji snídani, hladovou mě totiž v týmu nemají rádi. Následuje správa všech našich sociálních sítí, kde máme účty v sedmi jazycích, a komunikace s fanoušky Pepper Field. Pak zapínám například Duolingo na ranní osvěžení italštiny, kterou se teď učím právě kvůli italskému trhu. Nutností je také Slack pro komunikaci s celým týmem, ale mnohem raději řeším věci z očí do očí.

Ty nejzásadnější nástroje ve tvém telefonu a počítači?

Gmail, Slack, Spotify, kalendář.

Na jakém přístroji pracuješ nejčastěji?

MacBook, telefon, ale i klasický papírový zápisník, kterého se pravděpodobně nikdy nevzdám.

Jaký outfit nosíš ve většině případů?

Černé volné kambodžské kalhoty a černé triko .pepper..woman.

Foto: Pepper Field. Zakladatelé projektu Pepper Field David Pavel, Klára Dohnalová a Lukáš Hejtmánek

Co boty? Máš nějaký oblíbený model tenisek?

Nikdy mě nezklame značka Tamaris, kterou si vozím díky pohodlí právě i do Kambodži. Jejich boty vydrží jakýkoliv terén a beru si je do džungle i na schůzky s ambasádou.

Pět věcí, které nikdy nesmí chybět ve tvé kabelce či batohu?

Nabíječka, lahev s vodou, pohotovostní tyčinka (když mám hlad, je se mnou opravdu k nevydržení) nebo třeba kambodžská krama. Jedná se o tradiční šátek, který Kambodžané po generace používají jako ochranu před sluncem na poli, ženy na nošení dětí a muži třeba jako ručník. Důležití státníci v Kambodži jej nosí klasicky kolem krku jako výraz úcty ke khmerské kultuře. My jsme si na něj tak zvykli, takže jej máme sebou automaticky nejen v Kambodži, ale i v Česku – proti zimě, slunci, dešti, ale i jako připomínka našeho druhého domova.

Jmenuj knihu, kterou bys doporučila všem k přečtení.

Stopařův průvodce po galaxii. Každý by měl znát opravdový „smysl života, vesmíru a vůbec“. Mám ráda absurdno, bizarní situace a černý humor. V tom Douglas Adams vynikal. Ta knížka mi každý den připomíná, že dokud nepřiletí vogonská flotila, tak jsme všichni naprosto v pohodě.

Jaký film/seriál můžeš vidět klidně tisíckrát a neomrzí tě?

Cokoliv od Tima Burtona, jsem jeho obrovská fanynka od dob Střihorukého Edwarda. Když jsem měla tu čest mu před osmi lety spolupořádat výstavu jeho celoživotního díla v Praze, pochopila jsem, že je dokonalým odrazem své tvorby. V životě mě pohání fantazie, srdce a kontrasty. A to je přesně osobnost Tima Burtona. Jeho světy milujete, ale zároveň díky nim nemůžete strachy spát.

Stejné pocity zažíváme při cestách do Kambodži. Život tam je naprostý protipól naší každodennosti. Často nás děsí, štve a nechápeme jej, ale to je právě to, co rozdmýchává ten vnitřní oheň, který pak vytváří něco nového a dobrého – nové projekty, vize a inspiraci, která vás nikdy nenechá v klidu.

Jakou hudbu si pustíš pro uklidnění? A která tě naopak nakopne?

Nejlepší hudba na uklidnění jsou jakékoliv zvuky přírody venku. Na nakopnutí mám nejraději playlist Samurai Beats na Spotify, který dokonale přenáší onu asijskou energii.

Odebíráš pravidelně nějaký youtubový či podcastový kanál, potažmo newsletter?

Neodebírám, spíš sleduji konkrétní osobnosti a zakladatele značek. Inspirativní je pro mě třeba Staňka Pecková z Nebbia.

Jakou hi-tech novinku chceš mít doma v obýváku, ale ještě ji tam nemáš?

Já jsem u nás doma i ve firmě ten něžný ženský element, který cokoliv takzvaně hi-tech bojkotuje. Náš obývák je umístěný v zimní zahradě, kde je největší hi-tech vychytávkou dokonalý obraz výhledu do zahrady a autentické zvuky dešťových kapek, které dopadají na střechu.

Jaký vůz parkuješ ve své garáži?

Po Praze chodím většinou pěšky, ale naše firemní garáž obsahuje reprezentativní „pepper car“ na schůzky, což je spolehlivý tmavý Superb, a našeho italského oblíbence, bílý Fiat 500.

Kam si ráda zajdeš na dobré jídlo?

Asi je to hodně předvídatelné, ale opět i v této oblasti vyhrává chuť Asie. Proto je naší srdcovkou SIA, a to nejen díky skvělé kuchyni, ale i autenticitě, na kterou zde dohlíží skvělý šéfkuchař Jirka Štift. Tak jako Tim Burton reprezentuje osobnostně své dílo, tak Jirka Štift už několik let dokazuje, že se v SIA cítíme jako doma v Kambodži díky promyšlenosti a naprosté autenticitě pokrmů. Mám moc ráda, když je něco na profesionální úrovni bez kompromisů, ale zároveň to má duši, srdce a smysl, který tam propisují lidé, kteří za projektem stojí. Přesně tak se snažíme dělat i Pepper Field.

Jak sis vydělala první peníze?

Sbíráním jahod ve Skotsku.

Co byla ta vůbec nejpodivnější práce, za kterou jsi dostala zaplaceno?

Zákaznický servis ve velkém zábavním parku v Americe. Tu práci musel milovat každý – a podivné na tom je, že nám za ni ještě platili.

Investuješ?

Do cestování a zážitků.

Nejlepší byznysová rada, kterou jsi kdy dostala?

U nás jsou základem byznysu lidé. Už dlouho se řídíme tím, že při sestavování lidí v týmu používáme „puzzle metodu“, kdy vždy hledáme jedince, který doplní naši skládačku. Někoho s osobností a dovednostmi, které perfektně doplní osobnosti a případně slabiny každého z nás. To nás vzájemně motivuje a posouvá dál.

Jaký největší fail tě potkal v profesní kariéře, na který nyní vzpomínáš s úsměvem?

Tím, že jsme budovali úplně novou kategorii na trhu, bylo těch failů opravdu hodně, ale nic zásadního. Na všechno jsme si přicházeli od nuly, často metodou pokus omyl. Já ani David jsme s podnikáním neměli zkušenosti. Každý ten menší fail vždy vyvážil větší úspěch, v tomto jsme ke všemu přistupovali po vzoru Elona Muska a často jsme první realizovali a až poté vyhodnocovali.

Kdo v Česku tě inspiruje?

Jan Lukačevič za to, jak přibližuje vesmír lidem. Přece jen až přiletí ona vogonská flotila, tak by člověk měl mít přehled, co nás čeká jinde.