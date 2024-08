Přívěsek, který neustále poslouchá, slibuje konec lidské samoty. Sci-fi kamarád má stát 2 500 korun

Uložit 0

Když bylo Avimu Shiffmannovi 17 let, rozjel úspěšný webový projekt, který sledoval šíření covidu v USA. Když mu bylo 19 let, založil portál, který pomáhal umisťovat ukrajinské běžence k rodinám. A teď, když mu je 21, chce pomoct nám všem – abychom měli opravdového kamaráda, který nás zná a který je pořád po ruce. Doslova.

Přívěsek, který Shiffmann představil světu, je barevný a vypadá trochu jako airtag, trochu jako pouťová ozdoba pro děti a trochu jako jojo. Zároveň mu, aspoň na fotkách, nechybí hladká elegance výrobků Applu. Jak vypadá ale není tak podstatné, klíčové je, co má umět. A jak se jmenuje.

Původně mladý podnikatel zkoušel vytvořit zákaznický systém poháněný umělou inteligencí, který by mohl nasadit na své neziskové webové projekty. Postupem času ale zaměření upravil – rozhodl se vyvinout chytré zařízení, které bude fungovat jako nepřetržitý kamarád. Dokonce jej tak pojmenoval, takže už to není Tab, ale Friend (což je anglicky kamarád).

V rozhovoru pro magazín Fast Company popsal, jak na ideu digitálního přítele, co neustále poslouchá a je permanentně k dispozici (pokud se mu nevybijí baterky, přívěsek vydrží 15 hodin), přišel: „Seděl jsem v mrakodrapu v Tokiu, úplně sám. A došlo mi, že to nesnáším. Nejde o to, že jsem si s někým chtěl promluvit. Chtěl jsem mít kolem sebe někoho, když jsem cestoval.“

Takto mají vypadat přívěšky Friend

Nyní už je Friend hotový coby prototyp a Schiffmann přijímá první objednávky. Výrobek bude stát 99 dolarů, tedy necelé 2,5 tisíce korun a k prvním zákazníkům má doputovat zkraje roku 2025. Objednat ho lze zatím ale jen v USA a v Kanadě. A co vlastně kámoši umí?

Zařízení je přes bluetooth připojené k mobilu a internetu a skrze API komunikuje s velkými jazykovými modely od OpenAI či Anthropicu. Pokud je zapnuté, permanentně zaznamenává hlas svého majitele i zvuky v okolí, analyzuje je, učí se na nich a mělo by být připravené na ně reagovat. Idea je taková, že se bude postupně učit svého pána – pardon, svého lidského přítele – poznávat až do té míry, že jej bude znát lépe než kdokoli jiný. A bude si s ním povídat či mu napíše zprávu.

Že to je jak z Velkého bratra? Trochu jo… Tvůrce tvrdí, že veškerá data, která se ukládají na cloudu, bude moci uživatel vymazat a že z přívěsku, který je v podstatě jen chytrým mikrofonem, putují údaje na servery zašifrované, aby se k nim nikdo nemohl dostat.

Schiffmann na svůj startup vybral od investorů už minimálně 2,5 milionu dolarů (přes 60 milionů korun), z nichž podstatnou část, zhruba 80 procent, utratil za… Vývoj? Design? Hiring? Ne – za koupi domény friend.com.

Chytrý přívěsek, který vám uvidí do duše, není prvním ani posledním pokusem o AI nositelné zařízení, jež má za cíl tak či onak ulehčit lidem život a zbavit je samoty. Nedávno hodně pozornosti získal projekt chytrého pageru AI Pin, který se ovšem vůbec, ale vůbec nepovedl. Tak snad se to s Schiffmannovým nápadem nebude opakovat. Jakkoliv podobnost s dystopickými sci-fi romány není čistě náhodná.