Pohádkový Willy Fog (i jeho knižní vzor Phileas Fogg) objeli svět za 80 dní. Třicetiletý Američan Drew Binsky to vzal trochu poctivěji. Pro cestování se nadchl v Česku, kde strávil víc než půl roku jako student. Svět pak projel křížem krážem a průměrně týden pobýval v každé ze 197 zemí, díky čemuž se dostal do klubu 250 cestovatelů, kterým se povedlo totéž. V putování Binsky pokračuje dál – a rád by vytvořil nejsilnější cestovatelskou komunitu na světě.

Na svou cestu kolem světa, která trvala skoro deset let, využil Drew Binsky bezmála 1 500 letů a 1 100 autobusových i vlakových spojů. Před příchodem pandemie v březnu roku 2020 mu přitom zbývalo posledních šest zemí, které plánoval navštívit v rozmezí dvanácti týdnů. Nakonec to trvalo skoro dva roky. Největší výzvou podle něj bylo získání víz. „Mám velké štěstí, že jsem navštívil 160 zemí, aniž bych vízum potřeboval,“ uvedl. Jak vlastně Binsky ale k finální číslu 197 zemí přišel?

„OSN má 193 uznaných suverénních států. K tomu přidám čtyři — Kosovo, Palestinu, Tchaj-wan a Vatikán. Některé z nich jsou pozorovatelské státy OSN a jsou to také čtyři nejuznávanější ze všech neuznaných zemí,“ objasnil Binsky v rozhovoru pro televizi CNBC, která ho odchytla krátce poté, co přistál v poslední zemi, Saúdské Arábii. V rozhovoru také popsal, jak cestu financoval.

Živil se olympiádou

Ve 22 letech začínal jako učitel angličtiny v Koreji, kde pracoval za ubytování a zhruba 43 tisíc korun měsíčně. O rok později začal působit na Snapchatu a získal sponzoring od několika značek. „Zaplatili mi pět tisíc dolarů, abych vytvořil příběhy pro Snapchat z olympiády. Celý rok jsem se tím živil,“ vzpomíná cestovatel na rok 2018, kdy se konaly hry v jihokorejském Pchjongčchangu.

V té době začal Drew Binsky naplno s blogováním a díky spolupráci s hostely a leteckými společnostmi se mu podařilo snížit cestovatelské náklady. V roce 2017 dostal od přítelkyně kameru, začal natáčet a postupně se tím i živit. Za prvních 300 videí však nevydělal ani korunu. „Šlo to pomalu. Ale když jsem žil v Bangkoku, podařilo se mi za jedno video o prodejci hamburgerů vydělat deset tisíc dolarů. A stálo mě to jen pět hodin práce,“ vzpomíná na zlomový moment.

Ačkoliv se mu to stejné dalších osmnáct měsíců nepodařilo, byl to pro něj důležitý milník. Uvědomil si totiž, že prostřednictvím reklamy na Facebooku se dá vydělat hodně peněz. Jen z videí na YouTube má dnes až čtyřicet tisíc dolarů měsíčně, tedy asi 860 tisíc korun. Facebook mu generuje podobné zisky. A to jsou jen příjmy z internetové reklamy.

Další peníze mu na účet plynou přímo od firem, se kterými spolupracuje. Těm účtuje za video v přepočtu do půl milionu korun. „Pak je tu ještě moje zboží, které není tak výdělečné. Prodávám i své kurzy travel hackingu za 150 dolarů,“ popisuje Binsky různé zdroje příjmů, které ovšem dnes již dělí mezi tým třiadvaceti lidí.

Sám uznává, že jde o dost peněz a rád by k něčemu podobnému inspiroval další lidi. Připravuje proto setkání v různých místech po světě, knihu a projekt NFT. „Chystáme také opravdu skvělý dokumentární seriál o návštěvě všech zemí,“ zmiňuje Binsky, který navštívil jako poslední země Ghanu, Ekvádor, Venezuelu, Palau, Jamajku a Saúdskou Arábii.

Sám prý i přes velké zisky zůstává skromný. Pořád jí jídlo na ulici (byť už se asi třicetkrát přiotrávil) a pořád spí v obyčejných hotelech. „I kdybych vydělával desetkrát tolik, nepotřebuji se honosit,“ říká cestovatel. Kolik kde utratil, si neeviduje. Navíc se řídí plánem „nemít žádný plán“. Pro budoucí cesty přesto jeden má, a to zůstat v zemích minimálně dva týdny.

„Mám jedinečný způsob cestování v tom, že se spoléhám na své příznivce na sociálních sítích a místní přátele. Ti mě vyzvedávají a ukazují mi svou zemi. Většinou, když přijedu do nějaké země, nevím, kde budu tu noc spát,“ říká nomád.

Trochu méně dobrodružnější, leč stále levnou strategii cestovatelům doporučuje nejmladší člověk, který procestoval svět – James Asquith. Vyvinul totiž aplikaci Holiday Swap pro nízkorozpočtové cestovatele na bázi Tinderu. Hlavní rozdíl je v tom, že si uživatel pomocí takzvaného swipování nehledá člověka na rande, ale ubytování.