Problémové partnerství má první výsledky. Amazon spustil rozvoz v elektrických dodávkách od Rivianu

Sto tisíc elektrických dodávek, které si Amazon před třemi lety u Rivianu, do nějž sám mohutně investoval, objednal, mu mají pomoct naplnit jeho klimatické cíle. Ambiciózní automobilce zase zajistit pozici na trhu. Výrobní problémy a oznámení jedné z největších firem světa, že koupí i vozy jiných výrobců, však vyvolaly otázky, zda partnerství vydrží. Krizi ustálo a černé dodávky s logem Amazonu nyní začínají v USA rozvážet zboží v ostrém režimu.

Auta vytvořená ve spolupráci s Rivianem Amazon poprvé představil v září roku 2020 a první z nich vyslal do ulic o pár měsíců později. Pilotní testování se nyní přelévá do reálného provozu. Zatím však jen v několika vybraných amerických městech. Jedná se například o Baltimore, Chicago, Dallas, Nashville nebo San Diego. Do konce roku by však měly dodávky jezdit po adresách ve více než stovce měst, přičemž cílem Amazonu je mít do roku 2030 na silnicích nasazených všech 100 tisíc vozů, které si u Rivianu objednal.

Důvod, proč se společnost Jeffa Bezose rozhodla pro tak masivní investici, je jednoduchý. Má v úmyslu stát se do roku 2040 uhlíkově neutrální. „Boj proti dopadům klimatických změn vyžaduje neustálé inovace a akce. Amazon spolupracuje se společnostmi, které sdílejí naše nadšení pro vynalézání nových způsobů, jak můžeme minimalizovat náš dopad na životní prostředí,“ uvedl ve svém prohlášení generální ředitel Amazonu Andy Jassy.

„Společnost Rivian je v této misi vynikajícím partnerem a my jsme nadšeni, že na silnice vyjíždějí naše první zakázková elektrická doručovací vozidla,“ dodal ještě.

Foto: Amazon Během testování nových dodávek se objevilo několik komplikací

Jak ovšem vyplývá z výpovědí některých testovacích řidičů, ne vždy byla práce s novými dodávkami bezstarostnou jízdou. Někteří si stěžovali na rychlé vybíjení baterií při zapnutém topení, podle jiných zase trvalo nabíjení až příliš dlouho. Sluší se připomenout, že dodávky by měly disponovat dojezdem bezmála 250 kilometrů, což je porce, která by měla být dostačující pro obsluhu valné většiny doručovacích tras.

Mimo trablů odhalených přímo v terénu se měly vyskytnout komplikace také během výroby. Ty se měly týkat například sedadel. Ostatně pro Rivian představovala produkce velkou výzvu již od začátku, což se netýkalo pouze dodávek pro Amazon, ale i elektrických pick-upů RT1. K produkčním problémům se navíc přidaly i komplikace personální spolu se špatnými hospodářskými výsledky.

Vyrojily se proto objevovat obavy, zda bude automobilka schopna dostát svým závazkům. Rivian musel překopat produkční plán na letošní rok a jeho objem se smrsknul téměř o polovinu na 25 tisíc vozidel. Veškeré komplikace výrazně ovlivnily také cenu akcií společnosti, která postupně spadla ze 172 dolarů za kus na aktuálních 34 dolarů. Na tom výrazně tratil i samotný Amazon, který patří mezi největší investory Rivianu.

Vzájemné partnerství obou společností navíc příliš neposílilo ani rozhodnutí Amazonu pořídit další elektrické dodávky od koncernu Stellantis či Mercedesu. I přes to všechno svou objednávku u Rivianu Amazon stále drží. A pokud se nic nezmění, bude to právě Rivian, respektive jeho dodávky, které Bezosově kolosu poslouží jako základní pilíř přeměny na uhlíkově neutrální firmu.