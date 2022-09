Procházka vnitřní krajinou. Začala výstava sbírky ekonoma, který vyrostl na české graffiti scéně

Pavel Brož, který svůj kariérní život tráví především ve světě čísel, má k umění dlouhodobě blízko. Se svým bratrem Vladimírem Brožem, známým pod přezdívkou Vladimir 518, byli v devadesátých letech součástí domácí graffiti komunity, z níž v pozdějších letech vzešla spousta renomovaných tvůrců. Pavel Brož svůj zájem přetavil před více než dvaceti lety do sběratelské činnosti a mecenášství. Nejzásadnější průřez jeho sbírky je od 6. září ke zhlédnutí na výstavě Vnitřní krajiny v galerii Magnus Art.

V devadesátých letech se do nově narozené České republiky přivalila spousta vjemů ze Západu: nová hudba, móda, filmy a způsoby tvůrčího vyjádření, mezi nimiž bylo také graffiti. Dva tehdy náctiletí bratři Brožovi začali tento čerstvý tvůrčí směr nasávat ze všech stran, sami se vrhli do jeho tvorby a dokonce začali vydávat magazín Terorist, zasvěcený graffiti kultuře, který distribuovali do Německa, USA nebo Brazílie.

Vladimír Brož se následně jako Vladimir 518 držel na rozmanité tvůrčí cestě, Pavel Brož si však pragmaticky uvědomoval, že nemá pro uměleckou činnost jakéhokoliv rázu potřebné vlohy. Jako jeho bratr tak nezačal rapovat a kreslit, ale vydal se studovat Vysokou školu ekonomickou a pustil se do komplexního oboru systémového inženýrství. Ve světě umění ale stále zůstal, a to jako jeho sběratel.

V jeho sbírce najdeme především soudobou tvorbu českých autorů, kteří se zaměřují na figurativní umění nebo umělecká díla, kde je patrná současná či minulá přítomnost člověka. Velkou roli v jeho sbírání ale hrají samotní umělci, které si pečlivě vybírá, dlouhodobě je sleduje a často se k nim vrací. To se týká i pětice tvůrců, jejichž díla vybral Brož společně s kurátorkami výstavy Vnitřní krajiny Valérií Dvořákovou a Annou Pulkertovou.

Foto: J&T Art Ekonom a sběratel umění Pavel Brož

„Když se podíváte na sbírky jako takové, na povrchu vždy vypadají hodně podobně – jde o kolekci artefaktů. Ale to, co se liší, jsou jednotlivé motivy sběratelů. Proč se sběratelství věnují, jaké vášně, možná až obsese je k němu ženou. A právě v tom jsou obrovské rozdíly,“ vysvětluje Brož. Jeho osobně vždy přitahovala díla, v nichž je to podstatné nevyřčené, tudíž je potřeba se k nim opakovaně vracet a hledat jejich význam.

Brožova motivace je jasná. Zdůrazňuje, že si uvědomuje, jak důležité je podporovat uměleckou komunitu. Kreativní menšina dle jeho názoru umí společnosti nastavit zrcadlo a dokáže ji přinutit k tomu, aby změnila své zaryté postoje – což je zásadní především v době, kdy stojíme před významným zlomem.

„Pokud chceme mít skvělé malíře, musíme zároveň vytvářet prostředí, kde se o malbu někdo zajímá. Autor nemůže malovat někde uzavřený sám do sebe. My, zájemci o umění a sběratelé, bychom k tomu měli přispívat, protože je to podstatné pro živou kulturní scénu. Touhle výstavou bych tak chtěl také inspirovat ty, kdo přemýšlejí o tom, že by si domů pořídili svůj první obraz,“ dodává ekonom.

Lubomír Typlt, Adam Štech, Josef Bolf, Daniel Pitín a Alexander Tinei, výtvarníci, jejichž dílo výstava Vnitřní krajina představuje, se s Pavlem Brožem dobře znají. Jde o generačně sevřenou skupinu pěti výrazných malířů, kteří nás svým uměním nutí k tomu prožít hledisko někoho jiného a získat jiný pohled na to, co považujeme za evidentní. Zobrazují niterné zkušenosti a odkrývají osobnostní rysy, které chtějí lidé spíše skrývat.

Výstava se tak nese spíše v temnějším duchu, na což ostatně narážela i jedna z návštěvnic vernisáže. „Je to celé nějaké moc depresivní. Hlavně ten Bolf,“ šeptala nad katalogem. Vnitřní krajiny jsou v tomto případě syrové, obnažené a působí deterministickým dojmem – jako by ze světa, ve kterém se zobrazované figury nacházejí, nebylo úniku. Narativem se lehce vymyká jen Štechova tvorba, která se vyznačuje spíše groteskností, nadsázkou a ironié. A jež je umístěna nikoli v prostorách galerie, ale ve vedlejším vestibulu J&T Banky.

Všichni vystavovaní malíři se stále potkávají a mají k sobě odborný respekt. Ale možnost, při které by mohlo svá díla vystavit všech pět pohromadě, dosud neměli. „Myslím si, že mají velkou radost, že se na této výstavě potkali. Takto souhrnnou výstavu společně ještě neměli, takže mě těší, že se podařila a že všem zúčastněným udělala lidskou radost,“ uzavírá Brož.