Proinvestovali 116 miliard. Jak startupy vybírá světový fond, který má pod křídly Stripe či Zoom?

Uložit 0

Salesforce Ventures je fond zaměřený na investice do startupů globálního technologického giganta Salesforce. Peníze poslal už do víc než sedmi stovek startupů po celém světě. Jedním z nich je také Mews českého zakladatele Richarda Valtra (samotné Mews má sídlo v Nizozemsku), kam Salesforce prostřednictvím fondu vložil v přepočtu nízké stovky milionů korun.

Fond investuje do celého světa. Mezi nejznámějšími technologickými startupy, které Salesforce Ventures přijalo pod svá křídla, je řada zajímavých jmen: Airtable, Databook, Stripe nebo třeba Zoom. Nověji pak instituce poslala peníze do AI startupu Anthropic. Od roku 2009 pak proinvestovala pět miliard dolarů, tedy přes 116 miliard korun. Aktivních investic má firma nyní víc než čtyři stovky.

Aktuálně upíná velkou pozornost zrovna k umělé inteligenci. Na začátku roku fond vyčlenil balík peněz speciálně pro startupy v tomto oboru o výši 250 milionů dolarů. A nedávno částku zdvojnásobil na půlmiliardu, tedy v přepočtu na víc než 11 miliard korun.

CzechCrunch měl možnost hovořit s řídícím partnerem Salesforce Ventures Paulem Drewsem během obří konference zaměřené právě na umělou inteligenci. Akce s názvem Dreamforce láká každoročně do San Franciska desítky tisíc lidí, aktuálně jich bylo přes 40 tisíc, ale ještě před pandemickými lety to bylo i přes sedm desítek tisíc návštěvníků. Firma prohlašuje, že jde o vůbec největší konferenci o umělé inteligenci na světě. Odborníků na toto téma během tří dnů vystupují desítky, pozornost ale investiční společnost věnuje i uplatnění dalších technologií a mladým společnostem. Právě proto je zásadní i venture kapitálový tým.

Velkou část investic máte ve Spojených státech, existují regiony, které vás při hledání investic zajímají víc než jiné?

Investice máme v 27 zemích. Náš globální tým funguje odsud, ze San Franciska, Ale jeho členové pracují v New Yorku, Londýně i Tokiu, takže investice směřované za hranice nás rozhodně zajímají. Spolupracujeme se společnostmi napříč všemi státy, od seedových investic až po IPO.

Foto: Venti Views/Unsplash Pohled na Golden Gate Bridge a San Francisco

Jak si vybíráte ty startupy, do kterých investujete?

Je třeba říct, že především při zvažování investice se zakladateli startupů trávíme opravdu hodně času. Chceme rozumět jejich vizi a hodnotám. Chceme, aby opravdu odpovídaly našim. Kromě toho zapojujeme výzkumné týmy, produktové týmy. A pokud jde o umělou inteligenci, tak i tým etické AI, aby jí lidé věřili. Je pro nás zásadní a hodně to řešíme. Bez toho, aby naši zákazníci měli naprostou důvěru v procesy umělé inteligence, naše produkty využívat nebudou. A stejně tak se i u investic zaměřujeme na ty, které opravdu můžou prodávat podnikům své technologie a firmy budou takové technologie nadšeně přijímat. Nad tím trávíme hodně času.

A jedním z nejdůležitějších aspektů našich investic je vždy tým. Co se týče umělé inteligence, každý týden vidíme nové modely a posuny, které by mohly změnit způsob, jakým všichni fungujeme. Takže podle mě jedna z nejdůležitějších věcí, které můžeme jako investoři dělat, je směřovat peníze do zakladatelů, kteří mají vhodné vědomosti a jsou schopni předběhnout takový vývoj.

Jaký je rozsah vašich investic?

Zajímají nás startupy od seedové fáze po Series A. Investujeme od jednotek milionů dolarů po desítky milionů dolarů, pokud dané kolo vedeme. Oněch 500 milionů dolarů, ten balík peněz, který máme připravený pro startupy v umělé inteligenci, nám dává poměrně slušnou flexibilitu v možnosti investice vést a ukázat náš záměr.

Jak se Salesforce Ventures vypořádává s aktuální situací na trhu venture kapitálu, kde investice i hodnoty startupů klesají? Přeci jen startupy ve Spojených státech v posledním roce výrazně ztrácely valuace i zájem investorů, dokonce i větší technologické firmy propouštěly a trh daleko zásadněji než u nás v Česku postihly problémy.

Hodně aktivně pracujeme se společnostmi, které máme v portfoliu, abychom jim pomohli zorientovat se v aktuální makroekonomické situaci. Je fakt, že prostředí se změnilo, v roce 2020 to byla skvělá a dobrodružná doba a teď pomáháme startupům, aby se zorientovaly. Nákupní cykly se změnily. V důsledku toho se mohl změnit i způsob, jak se tvoří ceny.

Pokud jde o umělou inteligenci, zapojujeme tým etické AI, aby jí lidé věřili.

Změnilo se něco i na vašem fungování?

Reagujeme na to, že trh prošel v posledních letech zásadní proměnou. Jednou z našich zásad je, že potřebujeme investovat do společností v každém z cyklů trhu. Zrovna teď jsme svědky zlomu, který navazuje na předchozích pět nebo sedm let růstu, a věříme, že to je pro ekosystém venture kapitálu zdravá dynamika. Soustředíme se na společnosti s vizionářským pohledem, a tak se s nimi chceme spojit co nejdřív, jak je to možné. Uvědomujeme si, že během této cesty dojde k vzestupům a pádům. Přitom úzce spolupracujeme s produktovými a výzkumnými týmy Salesforce, díky tomu můžeme podpořit směr, jakým se startupy ubírají, nebo jej doplnit.

Řešili jste i takové problémy, které by vedly ke konci startupu?

Měli jsme štěstí, že řada našich společností měla dobrou kapitalizaci, takže to zvládly. Je nejistá doba.

A změnil se v ní i proces toho, jak se startupy pracujete? Přeci jen, po pádu Silicon Valley Bank se startupový svět zasekl.

Skutečně proběhlo hned několik náročných událostí. Krize spojená se Silicon Valley Bank byla pro trh jednou z těch výraznějších a bylo třeba se startupy v portfoliu úzce pracovat. Problémy ovlivňovaly jejich mzdové cykly, řešilo se, kde mají bankovní účty, s kým spolupracují a kde tento protějšek využívá bankovní služby. Ukazuje to, jak úzký vztah potřebujeme a můžeme mít – je extrémně důležité, aby jeden z prvních telefonátů při problémech byl s námi, ať už jde o krizi SVB nebo problémy ekonomiky.

Foto: Depositphotos Krize Silicon Valley Bank spustila startupový chaos

Prošel změnou i způsob, jak k nim přistupujete vy?

Vždycky se snažíme směrem ke startupům v portfoliu být aktivní. Zakládáme si na tom, že jsme s nimi pravidelně v kontaktu a že víme, co zrovna teď řeší. To je pro nás na prvním místě. Pokud chceme urychlit růst společností, potřebujeme znát jejich problémy, otázky, které řeší, a pomoct jim najít způsob, jak je vyřešit.

Kolik členů má Salesforce Ventures tým?

Máme 35 lidí, a to jak v týmu investic, tak v provozním. Ti, kteří řeší rozvoj portfolia, jsou zodpovědní za pomoc našim společnostem a zkoumají potenciální možnosti partnerství. Stejně jako jsou zodpovědní za pomoc při jejich představování lidem stojícím za společnostmi z žebříčku Fortune 500, ti jsou totiž součástí našeho poradenského orgánu. Propojujeme je se startupy a tito odborníci tak dál pomáhají s jejich směřováním.

Co jsou ty oblasti, které vás aktuálně zajímají?

Zaměřujeme se na řadu kategorií. Jednou z nich je obecně podnikový software, v rámci něj věnujeme významný čas například datům, infrastruktuře, bezpečnosti a generativní umělé inteligenci. Náš tým s ní teď tráví hodně času, chceme investovat napříč tímto oborem. Od základních modelů jazykového zpracování po aplikace, které lidé používají na denní bázi.

Kromě umělé inteligence, o které stále mluvíte jako o oboru, který zcela mění pravidla hry, jsou ještě další, které vidíte podobně a do kterých investujete?

Je jich řada. Správa dat a infrastruktura. Spojili jsme se se společnostmi jako Snowflake, Databricks nebo Starburst i dalšími. Ohromně důležitá je teď oblast bezpečnosti. S tím, jak organizace využívají víc umělou inteligenci a data, je pro ně stále důležitější je taky ochránit. Stále nás zajímá Fintech a zdravotní péče a další místa, která by se mohla změnit s velkým nástupem softwaru v těchto oborech. Nebo aplikace, které ulehčují práci.

Existuje nějaké slabé místo, které z investorského hlediska řešíte právě u investic do startupů s umělou inteligencí?

Umělá inteligence je opravdu skvělý nástroj a vidíme v ní neuvěřitelné příležitosti. Ale v oboru je taky spousta šumu. Potřebujeme se ujistit, že investujeme opravdu do inovativních podnikatelů, do těch, kteří mají jak znalosti, tak odvedou skvělou práci. Takže musíme strávit hodně času nad pochopením technických specifik jejich umělé inteligence a toho, jak se dá použít.

Co se týče AI, existuje z vašeho pohledu nějaká konkurence mezi Spojenými státy a Evropou?

Nemyslím si. Není to tak, že by byl jeden vítěz, který bere vše, naopak, ze začleňování umělé inteligence můžeme těžit všichni.

Takže spolupracujete s dalšími investory i třeba s fondy EU?

Ano, investujeme s nimi a s institucionálními i soukromými investory. A tedy i s Evropskou unií, určitě budeme spolupracovat.

Ovlivňuje vás, že Evropská unie má pro umělou inteligenci v porovnání se Spojenými státy nastavena přísnější pravidla a o dalších uvažuje?

Je to rozhodně něco, na co musíme myslet. Naše společnosti, které jsou založené v Americe, mají v plánu expandovat do Evropy. Musíme být v obraze a pravidla pro umělou inteligenci tomu přizpůsobovat.