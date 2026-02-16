Rychlé zprávy –  – 1 min čtení

Projděte se po středověké Praze. Ve svých modelech ji oživují studenti architektury z ČVUT

V rámci předmětu Architektonické modely vzniklo již přes 20 staveb vrcholné gotiky v měřítku 1:100. Prohlédněte si je ve fotogalerii.

Filip MagalhãesFilip Magalhães

Foto: Katedra architektury FSv ČVUT v Praze

0Zobrazit komentáře

Měl to být korunovační kostel českých králů, až 100 metrů dlouhá dvouvěžová stavba, jejíž výška střední lodi by dosahovala 40 metrů. Jako taková by snadno soupeřila dokonce s katedrálou sv. Víta na Pražském hradě. Chrám Panny Marie Sněžné u dnešního Václavského náměstí, jeden z vysněných projektů císaře Karla IV., se ale nikdy nepodařilo dokončit. I přesto se na něj můžeme podívat, a to díky studentům katedry architektury FSv ČVUT, kteří ukazují, jak středověká Praha vypadala – či mohla vypadat.

„Kolem jaké podoby Staroměstské i Novoměstské radnice chodili Pražené v roce 1420? Jak vypadala Kaple Božího těla na Dobytčím trhu, která byla zbořena na konci 18. století? Či jak majestátně vyhlížel zbraslavský chrám Nanebevzetí Panny Marie, který patřil v gotickém období k největším v Čechách a byl zničen za husitských bouří? Nebo jak vypadal Hrádek na Zderaze stojící na Břežské skále v místě Resslovy ulice, na jejímž dolním konci dnes stojí Tančící dům?“ ptá se profesor Jiří Máca z Fakulty stavební ČVUT.

V rámci volitelného předmětu Architektonické modely vniklo již přes 20 staveb vrcholné gotiky v měřítku 1:100. „Všechny modely jsou vyrobeny z dřevité lepenky řezané na laserovém plotru– a studenti spolu s pedagogy na nich strávili stovky hodin práce,“ doplňuje Máca. Na tyto památky se můžete podívat i vy ve fotogalerii výše. A díky tomu si představit, kolem jakých skvostů, dnes již často neexistujících či razantně přeměněných, naši předkové chodili.

Související témata:ČVUTstudentistředověkPraha
