Projděte se po středověké Praze. Ve svých modelech ji oživují studenti architektury z ČVUT
V rámci předmětu Architektonické modely vzniklo již přes 20 staveb vrcholné gotiky v měřítku 1:100. Prohlédněte si je ve fotogalerii.
Měl to být korunovační kostel českých králů, až 100 metrů dlouhá dvouvěžová stavba, jejíž výška střední lodi by dosahovala 40 metrů. Jako taková by snadno soupeřila dokonce s katedrálou sv. Víta na Pražském hradě. Chrám Panny Marie Sněžné u dnešního Václavského náměstí, jeden z vysněných projektů císaře Karla IV., se ale nikdy nepodařilo dokončit. I přesto se na něj můžeme podívat, a to díky studentům katedry architektury FSv ČVUT, kteří ukazují, jak středověká Praha vypadala – či mohla vypadat.
„Kolem jaké podoby Staroměstské i Novoměstské radnice chodili Pražené v roce 1420? Jak vypadala Kaple Božího těla na Dobytčím trhu, která byla zbořena na konci 18. století? Či jak majestátně vyhlížel zbraslavský chrám Nanebevzetí Panny Marie, který patřil v gotickém období k největším v Čechách a byl zničen za husitských bouří? Nebo jak vypadal Hrádek na Zderaze stojící na Břežské skále v místě Resslovy ulice, na jejímž dolním konci dnes stojí Tančící dům?“ ptá se profesor Jiří Máca z Fakulty stavební ČVUT.
V rámci volitelného předmětu Architektonické modely vniklo již přes 20 staveb vrcholné gotiky v měřítku 1:100. „Všechny modely jsou vyrobeny z dřevité lepenky řezané na laserovém plotru– a studenti spolu s pedagogy na nich strávili stovky hodin práce,“ doplňuje Máca. Na tyto památky se můžete podívat i vy ve fotogalerii výše. A díky tomu si představit, kolem jakých skvostů, dnes již často neexistujících či razantně přeměněných, naši předkové chodili.