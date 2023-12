Prošli jsme se novým hlavákem. Architekti návrh vtělili do virtuální reality, k vidění bude v lednu

Uložit 0

Je rok 2033, takzvaným Sherwoodem zrovna projela tramvaj, a to před rekonstruovanou novou odbavovací halu hlavního nádraží. Má dřevěnou střechu. A uprostřed stojí schody, které dovedou až k historické Fantově budově. Že si to neumíte představit? Nevadí, pomůže virtuální realita.

Málokdo si umí něco představit jen na základě obrázku. I když člověk prochází místem třeba denně, jen někteří by ho pak uměli perfektně popsat. Při pohledu na vizualizaci tak často nemusí být jasné, kde zrovna stojíte, nebo si neumíte představit, jak přesně by místo nebo řešení vypadalo.

V soutěžním dialogu na novou odbavovací halu pražského hlavního nádraží se myslelo přesně na to. Na vybírání vítězného návrhu se podílela velká část lidí, kteří nejsou odborníky na architekturu, byla zapojena Správa železnic i pražský dopravní podnik. Ideální tak bylo jednotlivé návrhy představit co nejdetailněji.

Pět týmů, které v soutěži postoupily do dalšího kola, svoje návrhy převedlo do virtuální reality, tedy do místa, kde je možné se ještě nepostavenou stavbou procházet, koukat se ze schodů dolů nebo prostě jen zajít dovnitř. To samé mohli udělat právě porotci, dá se tak říct, že návrhy viděli dost podobně, jako kdyby měli možnost cestovat v čase.

Když pak na konci listopadu porota vybrala vítěze, ona cesta do budoucnosti se stala ještě reálnější. Úspěšné Studio Henning Larsen Architects svůj výlet skrze virtuální realitu propracovalo ještě víc. A právě v této podobě budou mít nově možnost nahlédnout na budoucí podobu hlavního nádraží také lidé.

Od pondělí se na webu Nový Hlavák objeví menší prohlídka, ve které bude moci člověk přepínat mezi jednotlivými místy a lépe si je tak prohlédnout. Od ledna pak budou v informačním centru Správy železnic, které je přímo na hlavním nádraží, k dispozici také brýle pro virtuální realitu, skrze které bude možné cestování napříč časem zažít docela.

Lidé tak například uvidí, že nová odbavovací hala zůstane i nadále zastřešená, což je jedna z častých připomínek po zhlédnutí vizualizací. Střecha překrývá chodník u magistrály, pak celou odbavovací halu a také část, kde bude jezdit tramvaj. Člověk tak při čekání na spojení nebude vůbec muset opustit krytý prostor.

Dřevěná konstrukce má být pokrytá takzvanou ETFE folií, což je lehké, ekologické i ekonomické řešení, které se ale pro podobně velké stavby používá v zahraniční běžně. V Česku je fólii možné vidět například na budově ČVUT v pražských Dejvicích. Stejný typ střechy má také vzducholoď v Doxu nebo tiskový sál Strakovy akademie, kde sídlí vláda.

Výhodou je, že folie má jakousi samočistící schopnost, to znamená, že když na ni naprší, déšť smyje všechny nečistoty pryč. Dalším plusem tohoto typu střechy je také to, že do něj lze snadno umístit fotovoltaické panely, ty by měly být i na částech střechy na hlavním nádraží. Soláry částečně zajistí provoz budovy.

Ve virtuální realitě je vidět například také to, kde začíná původní nová odbavovací hala ze sedmdesátých let. Nebo také prosklená stěna, která chrání lidi uvnitř před nepřízní počasí, během horka ji ale lze vytáhnout nahoru a udělat tak prostor mnohem vzdušnější a příjemnější.

Projít si lze i upravený vnitřek haly, včetně návrhů budoucích obchodů a restaurací. Nově by měla být uvnitř celého prostoru navýšena kapacita nebo přidány lavice, aby si lidé při čekání na zpožděné vlaky mohli sednout. Dostat se lze také nahoru, na úroveň dnešní magistrály, odkud si můžete prohlédnout návrh od prvního sloupu k poslednímu a přesvědčit se, jak střecha propojuje halu ze sedmdesátých let s historickou Fantovou budovou. I na to, jak je v místě řešená autobusová doprava.

Konečně je také možné podívat se do samotného parku. Vrchlického sady, přezdívané Sherwood, by v budoucnu měly být rozdělené na několik funkcí. V parku směrem k Muzeu by měl být například prostor pro trhy. Před budovou bude prostor fungovat jako náměstí. A směrem k dnešní tramvajové zastávce je jakási kulturní zóna.

Na nejrůznější otázky ohledně projektu se budou moci lidé zeptat v rámci participace, která začíná 10. ledna. Výjimečně si tu také budou moci vše na vlastní oči prohlédnout, a to právě se speciálními brýlemi. Zatímco u soukromých projektů je využití virtuální reality poměrně běžná věc, v případě těch veřejných je soutěž na „nový hlavák“ jednou z prvních.