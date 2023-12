Průvodce realitní džunglí. Home Portal pomůže s nákupem nového bytu či domu po celém Česku

Uložit 0

Kam se jít podívat, když si chcete koupit nový dům nebo byt a má jít o novostavbu, takže je možné, že ještě ani nestojí? Takovou otázku před lety řešili i Radek Procházka s Pavlem Fričem. Sami se sice pohybovali v realitním byznysu delší dobu, zejména však po stránce poradenské či marketingové, a tak je překvapilo, že když se chtěli podívat, jaké rezidenční novostavby lze v Česku pořídit, nenašli je nikde pohromadě. Radek Procházka navíc ze svých cest po USA viděl, jak se tamní trh rychle vyvíjí a digitalizuje. A tak se společně rozhodli, že ho začnou posouvat i v Česku. Dnes stojí za největším portálem s novostavbami u nás, který pomáhá jak developerům, tak i těm, kteří si chtějí nové bydlení pořídit.

„Kromě ucelené a přehledné nabídky novostaveb na jednom místě nabízíme i služby, které zákazníkovi maximálně zpříjemní cestu za novou nemovitostí,“ vysvětluje základní myšlenku projektu Home Portal jeho spoluzakladatel Radek Procházka. Sám se v komerčních a rezidenčních nemovitostech pohybuje patnáct let, jeho poradenská společnost Prochazka & Partners je v komerčních realitách jedničkou na trhu a jak sám říká, vždy se snažil přicházet s moderními postupy a technologiemi, které nejsou ve světě nemovitostí úplným pravidlem.

Proto si se svým parťákem Pavlem Fričem řekli, že přinesou nový přístup také do rezidenčních novostaveb. „Rozhodně jsme ale nechtěli jen stavět další realitku, která by měla všechny neduhy, s jakými se lidé, co si kupují nemovitost, běžně potkávají,“ vysvětluje Frič, jenž do projektu vstupoval mimo jiné jako spoluzakladatel společnosti Portal Jungle, ve které se specializují na digitální marketing v oblasti realitního trhu.

Foto: CzechCrunch Home Portal pomáhá s nákupem nového bytu či domu

Jejich Home Portal po pěti letech na trhu úspěšně využívají přední čeští developeři a své nové bydlení si na něm vybírají tisíce Čechů. Byznys model celého projektu se přitom několikrát změnil. Procházka a Frič nechtěli vytvářet něco, co už na trhu fungovalo. Zvolili si proto sektor novostaveb, který z jejich zkušenosti nebyl nijak komplexněji obsluhován, a v rámci Home Portalu zkombinovali hned několik služeb, které využívají jak zákazníci, tak developeři.

Ve zkratce řečeno jde o marketingovou agenturu, vyhledávač a prodejní kanál pod jednou střechou, což přináší benefity všem stranám. „Pro zájemce o nový byt či dům jsme průvodcem v džungli novostaveb,“ říká Pavel Frič a má tím na mysli nepřeberné množství webových stránek, podmínek, ceníků a dalších dokumentů, jimiž se musí člověk prokousat, když si nové bydlení vybírá nebo hledá.

„Výběrem novostavby u nás ale vše teprve začíná,“ upozorňuje na další z benefitů Radek Procházka. Home Portal totiž klienta provede úplně celým nákupním procesem, během kterého dokáže také poradit, ať už přímo s výběrem nemovitosti nebo třeba jejím financováním či prodejem starého domu. „Klíčové je, že kupující od nás získává kompletní servis zdarma, naše služby totiž plně hradí developeři,“ říká Procházka.

Úspěšná spolupráce s developery

Pro zájemce o novostavbu vše typicky začíná schůzkou či telefonickou konzultací, během které obchodníci z Home Portalu představí komplexní nabídku realit v okolí zájmu, a to včetně neveřejných nabídek. „Díky naší dlouholeté spolupráci s developery máme skutečně nabídky, které kupující sám na internetu nenajde,“ připomíná Frič. Následuje debata o vhodnosti financování a také představení, jaké developerské projekty zrovna nabízí konkrétní pobídky a slevy. Součástí je i nabídka právního poradenství a podpis smlouvy.

Radek Procházka vzpomíná, že přimět zpočátku developery, aby na Home Portalu inzerovali své projekty, nebylo snadné. „Developeři mají často špatné zkušenosti s realitkami a na začátku nás řadili do stejné škatulky. Teď už vědí, že fungujeme jinak,“ dodává spoluzakladatel Home Portalu. O tom, že se trefili do neobsluhovaného segmentu, po kterém je stále větší poptávka, se nicméně Procházka s Fričem přesvědčili hned u jednoho z prvních projektů, který na Home Portal před lety nasadili.

„Hned v prvním měsíci jsme prodali deset bytů, což nám potvrdilo, že jsme se vydali správným směrem,“ vzpomíná Frič. Neustále však museli ladit, jak vlastně bude jejich specializovaná marketingová agentura s vlastním obchodním týmem fungovat. Začali totiž s generováním leadů, které pak předávali developerům. Jenže jich prý začalo být tolik, že je ani developeři nestihli obvolávat. Druhým krokem bylo založení call centra, aby tyto poptávky validovali, zda jde o skutečné zájemce.

„Jenže celý trh jel tak rychle, že developeři ani žádné další zájemce nepotřebovali. A tak jsme došli k tomu, že naši lidé musí být úplně v celém procesu – od prvního kontaktu až po podpis prodeje a předání nemovitosti,“ popisuje vývoj Home Portalu Pavel Frič. Výhodu to má i pro developery, kteří si v předchozích letech často vystačili s vlastními obchodními a marketingovými týmy. Situace se ale změnila.

Jelikož se celý trh zásadně zadrhl a prodat de facto jakoukoliv nemovitost je mnohem složitější, využívají i developeři stále více také Home Portal. „Mezi naše klienty dnes patří největší firmy jako PSN, Skanska nebo YIT. Letos jsme už prodali byty za zhruba 1,3 miliardy korun, a to po celém Česku,“ vypočítává Radek Procházka.

Snažíme se být dobrým zdrojem informací včetně toho, na co si dávat při nákupu nemovitosti pozor.

A spolupráci si pochvalují i samotní developeři. „Home Portal byl v roce 2023 jeden z nejvýkonnějších externích partnerů pro prodej projektů PSN. Oceňujeme flexibilitu a kvalitu jejich obchodního týmu, který ve spojitosti s obchodníky z PSN přináší úspěchy. Vážím si velmi naší spolupráce a těším se na ještě úspěšnější rok 2024,“ říká Marek Padevět, ředitel rezidenčních projektů společnosti PSN.

Na základě zkušeností z prodeje více než dvou stovek projektů novostaveb všeho druhu dokáží v Home Portalu developerům pomoci také s nastavením efektivní marketingové strategie i se samotným prodejem. „Dokážeme fungovat jako extra prodejní kanál, když potřebuje developer pomoci s vybraným projektem, ale umíme také postavit marketingovou i obchodní strategii od A do Z. Developerovi ve výsledku ušetříme čas a za stejné nebo ještě nižší náklady mu zvedneme celkový výkon v prodejích,“ říká Pavel Frič. Klíčovým prvkem v celém byznysu Home Portalu je přitom důraz na data, digitalizaci a online přístup.

Právě to dává firmě konkurenční výhodu, jelikož realitní byznys obecně je stále velmi zkostnatělý. „Náš byznys je maximálně digitální. Pracujeme s velkým objemem dat a leadů a vše neustále vyhodnocujeme, abychom dosáhli co největší konverze. Náš web generuje dva tisíce unikátních kupců měsíčně, z nichž velká část nakonec skutečně novou nemovitost nakoupí. Propracovat se na co největší kvalitu leadů ale samozřejmě nebylo jednoduché. Je za tím pět let neustálého ladění našeho fungování,“ popisuje spoluzakladatel Home Portalu Radek Procházka.

Data a nasbírané know-how vidí jako zásadní klíč k úspěchu celého projektu. Jednak díky tomu dokáže Home Portal vylepšovat vlastní obchodní výsledky, které se pak odrážejí i v jeho hospodaření, protože jeho byznys model je postavený na provizích z prodeje každého domu či bytu. Zároveň díky nekonečné studnici dat umí firma developerům poradit, v čem může být problém, že se třeba daný projekt tak dobře neprodává. A stejně efektivně se snaží hledat také kupující, kteří si chtějí nové bydlení pořídit.

„Bez poptávky samozřejmě nefunguje prodej, takže pracujeme i na ní. Klienti často řeší nákup bytu či domu poprvé a nevědí, jak vše vlastně funguje. Snažíme se být dobrým zdrojem informací včetně toho, na co si dávat pozor nebo jaké jsou standardy,“ dodává Pavel Frič.