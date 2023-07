Komentář Tomáše Cverny, analytika XTB. Společnost Apple si v poslední červnový pátek připsala překonání historického milníku. Její akcie v tento den vzrostly o více než 2,3 procenta a tržní kapitalizace se tak přehoupla přes hranici tří bilionů amerických dolarů. To je v přepočtu zhruba 65 bilionů korun. Apple se tak stal první firmou na světě, které se to podařilo. A navíc upevnil svou pozici nejhodnotnější značky. Co za tímto úspěchem stojí a je taková valuace opodstatněná?

V první řadě je třeba připomenout, že přes tři biliony dolarů se Apple na burze poprvé přehoupl už začátkem loňského roku, tehdy však jen nakrátko během obchodování a den pak uzavřel opět pod touto historickou hranicí. Nyní přišel úspěch Applu v podobě nárůstu tržní kapitalizace ve velmi pozoruhodné době.

Zatímco horní hranice úrokových sazeb Fedu dosahuje 5,25 procenta a americká centrální banka snižuje svou rozvahu, na trhu panuje takzvaný risk-on sentiment. Ten naznačuje pozitivní náladu obchodníků, kteří jsou vesměs optimističtí a mají zájem více riskovat. Nově přicházející peníze na trh ostatně podpořily v růstu nejen akcie Applu, ale i celý americký technologický sektor. Ten již od začátku roku táhne vzhůru valuaci známého indexu S&P 500, přičemž zbytek firem vykazuje výkonnost kolem nuly.

Proč investoři do trhu vstupují?

Faktorů, proč teď investoři posílají do trhu své peníze ve větší míře, je vícero. Finanční trhy jsou dle mého názoru příliš optimistické v otázce brzkého snižování úrokových sazeb. K výraznému přecenění sázek na snížení nedošlo ani poté, co guvernér Fedu Jerome Powell na fóru centrálních bankéřů v Portugalsku prohlásil, že restriktivní politika centrální banky bude pokračovat.

Trh přesto nyní naceňuje první snížení úrokových sazeb již na prosincovém zasedání. Nutno podotknout, že unáhlené rozhodnutí o snížení sazeb by pro americkou ekonomiku nemuselo dopadnout dobře, obzvlášť s přihlédnutím na aktuální stav trhu práce, který je stále napjatý a do blízké budoucnosti by mohl být zdrojem dalších proinflačních tlaků.

Druhým výrazným faktorem růstu Applu i dalších technologických firem je narativ kolem umělé inteligence. Také Apple se svezl na této vlně, byť veřejně o umělé inteligenci jako takové mluví z největších technologických hráčů nejméně. Jeho očekávaný headset Vision Pro pro rozšířenou a virtuální realitu využívá mimo dalších technologií i právě řadu prvků umělé inteligence. Ty například snímají zornici oka, čímž zkracují reakční dobu zařízení.

Brýle od Applu jsou díky fungujícímu ekosystému firmy velmi zajímavým řešením, které má potenciál podmanit si stále se teprve rodící trh. Na druhou stranu je potřeba zmínit, že Vision Pro je prozatím v předprodeji a již nyní se kvůli složitému designu a potížím při výrobě spekuluje o tom, že úvodní objem produkce bude menší, než firma plánovala. Případné problémy číhají v dlouhodobém horizontu také na vlajkovou loď společnosti – iPhone.

Obavy o budoucnost mobilních telefonů lze mít kvůli zvětšujícímu se sekundárnímu trhu, na kterém se prodávají repasované telefony. Navíc nové mobily jsou technologicky podobné těm předchozím, což snižuje motivaci spotřebitele k nákupu. Nicméně Apple se snaží i ze sekundárního trhu získat maximum. Jednak i starší zařízení dál podporuje, a navíc nabízí programy pro jejich výkup výměnou za nové.

Z pohledu investorů, kteří se pohybují na akciových trzích, je nicméně jedním z důležitých faktorů samotná valuace firmy, která teď dosahuje rekordních a závratných výšin. A ta je podle mého názoru aktuálně vůbec nejproblematičtější. Apple se nyní prodává za téměř 33násobek svých čistých zisků, zatímco akciový index S&P 500 dosahuje poměru P/E na úrovni 20.

Vysoký poměr P/E indikuje, že aktuální cena je vzhledem k očekávaným ziskům příliš vysoká a akcie se obchodují s prémií. To v době, kdy se očekává recese a centrální banky utahují svou monetární politiku, působí jako red flag. Obecně si myslím, že se technologické akcie nacházejí v bublině.

Ocenění Applu je podobné jako v únoru 2021. Tehdy akcie rostly až na své tehdejší all time high, kterého dosáhly v prosinci 2021 na úrovni 179 dolarů za akcii. Sentiment na technologických akciích by tedy mohl být nadále pozitivní. Pokud by se objevil nějaký kostlivec ve skříni, například v podobě amerického trhu s nemovitostmi, trh by mohl až na výjimky reagovat pozitivně.

Důvodem pozitivní reakce by mohla být vidina brzkého uvolnění monetární politiky. Hlavními riziky pro celý technologický sektor jsou nyní potenciální pád ekonomiky do hlubší recese a útlum spotřebitelské poptávky. Vezmu-li je v potaz, Apple se pro mě při této valuaci stává nezajímavým.