Nástroje českého startupu Avocode využívala i Tesla, teď ale skončil. Přestaly už dávat smysl

Projekt Avocode vyvíjel nástroj pro sdílení, komentování či exportování designů do vývojářského kódu, čímž usnadňoval práci vývojářů a designérů. Využívaly jej firmy po celém světě včetně Tesly, eBaye nebo Panasonicu a koncem roku 2021 za stovky milionů korun startup putoval do rukou newyorské společnosti Ceros. Nyní došlo k uzavření jeho úspěšného příběhu, Avocode totiž ukončil svou činnost.

„Před osmi lety jsme spustili Avocode a letos v lednu jsme ho pohřbili,“ vypráví Petr Brzek, který v Praze startup zakládal společně s Čechy Vu Hoang Anhem a Tomášem Rychlikem a Slovákem Martinem Durišem. „Pro nás všechny to byla obrovská škola. Šli jsme do toho s velmi naivním přístupem, který ale zpětně hodnotím jako užitečný startupový mindset. Kdyby člověk předem znal všechny problémy, bylo by snazší nedělat nic, být jen někde zaměstnaný a mít klid,“ pokračuje Brzek.

Čtveřice zakladatelů se s Avocodem zaměřila na jeden z největších problémů, na nějž ve své době běžně naráželi vývojáři a webové designéři. Tvorbě vzhledu webů či aplikací tehdy dominoval Photoshop, přičemž jej museli mít nainstalovaný také vývojáři, aby mohli design správně přepsat do kódu.

„Takový pracovní proces byl zjevně stupidní a bylo jasné, že je to globální problém. Nepotřebovali jsme žádný průzkum trhu, abychom zjistili, že po lepším řešení existuje poptávka,“ vzpomíná Brzek na začátky Avocode, z něhož se stal takzvaný hand-off nástroj pro vývojáře, který měl zrychlit vývoj webových projektů.

Foto: Avocode Zakladatelé Avocode: Martin Duriš, Petr Brzek, Tomáš Rychlik a Vu Hoang Anh

Dnes je již v prostředí různých designérských i vývojářských nástrojů situace jiná a podobné hand-off nástroje jsou podle Brzka považovány za zastaralé, protože většina ze softwarů popisovaný problém řeší přímo v sobě, a to i včetně nyní dominantního nástroje Figma. „Workflow mezi designérem a developerem je dnes už mnohem lepší. Rád si říkám, že jsme v tomto pomohli světu se posunout,“ usmívá se Brzek. Zároveň je ale právě toto důvodem, proč Avocode nyní skončil.

„Avocode přestal dávat smysl. Předtím, než jsme startup prodali, jsme se snažili hodně zkoušet a najít nový směr, ale nepodařilo se nám to. Designové i vývojářské nástroje jsou komplikovaným trhem, kde není lehké být profitabilní, navíc má cílová skupina obří nároky na technické řešení. A taky vám často konkurují i open-source řešení, takže to vaše musí být desetkrát lepší,“ přibližuje Brzek.

Během šesti let, kdy Avodoce na trhu působil samostatně, přilákal i investici od fondu Reflex Capital zakladatele Ondřeje Fryce, jemuž přinesl zhodnocení ve stovkách procent, prošel také prestižním americkým akcelerátorem 500 Startups. „Musím říct, že se nám podařilo vybudovat tým a kulturu, která byla skoro až rodinná,“ doplňuje Brzek. Ostatně členové týmu na prodeji Avocode profitovali díky zaměstnaneckým akciím.

Milník, který nakonec startup přivedl k prodeji, nastal v roce 2019. Avocode tehdy svoje řešení umožnil propojovat s dalšími platformami v rámci produktu Open Design, díky němuž vývojáři nemuseli investovat do samostatných designových nástrojů. Se soubory z programů jako Adobe Illustrator, Photoshop nebo Sketch tak mohli pracovat z jednoho místa.

„Zjednodušeně se to dá přiblížit k Uberu a Google Maps. Uber svoji aplikaci staví právě na jejich mapách, kdyby neexistovaly, může si vyvinout i vlastní, ale existence tohoto nástroje jim šetří hodně času a mohou se zaměřit na jiné věci, které jejich uživatelům přináší vyšší přidanou hodnotu,“ vysvětluje Brzek.

Právě produkt Open Design ve velkém využíval také Ceros, jehož platforma umožňuje marketérům a designérům vytvářet interaktivní obsah bez nutné znalosti kódu nebo webového developmentu. S koncem Avocode oficiálně končí i vývoj tohoto produktu, pro zájemce by však měl být dostupný v rámci open-source nadále.

Třeba nějaký startup vytvoříme. Naivní jsme pořád dost.

Od prodeje Avocode v říjnu 2021 čtveřice zakladatelů i většina z původního týmu nadále pracuje pod křídly Cerosu. „Pár lidí po exitu odešlo, ale spousta z nás zůstala a někteří dokonce psali, zda se k nám mohou vrátit,“ říká Brzek, jenž má s týmem aktuálně na starosti hledání a vývoj nových produktů.

„Hrajeme si s umělou inteligencí, prostě máme dělat cool věci,“ usmívá se Brzek a jako konkrétní příklad uvádí nový nástroj pro export animací do videí, čímž také chtějí ulehčit práci designérů, kresličů a vývojářů. Rovnou ale přiznává, že se může stát, že nakonec z takového produktu nic nebude.

Do budoucna pak Brzek nevylučuje, že se svými kolegy nerozběhne i další projekty. „Chtěl bych poděkovat spoluzakladatelům a všem, co s námi na Avocode pracovali a co nás podporovali, v Česku vás bylo hodně. Třeba nějaký startup vytvoříme. Naivní jsme pořád dost.“