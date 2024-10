Půl miliardy pro vývojáře Mafie. Brněnští tvůrci pracují na pokračování a významně navýšili obrat

Uložit 0

A pak že se zločin nevyplácí! Brněnští vývojáři ze společnosti 2K Czech, kteří jsou podepsaní pod kultovní sérií Mafia a v současnosti pracují na jejím čtvrtém díle, posílili svou pozici jedné z největších českých herních firem. Za minulý rok zvýšili obrat o sto milionů korun a přiblížili se půlmiliardě.

Za fiskální rok ukončený letos v březnu herní studio 2K Czech vykázalo čistý obrat ve výši 478,2 milionu korun, v minulém období obrat činil 372,2 milionu. Zvýšil se i zisk, a to na 26,7 milionu korun ze 7,4 milionu. Tržby firmy dosáhly na 437,2 milionu, což byl nárůst zhruba o 70 milionů oproti předloňsku.

Právě zveřejněná výroční zpráva 2K Czech navíc ukazuje, že klíčovou finanční položkou – 437 milionů korun – byl prodej služeb spřízněným stranám. To je v případě brněnské firmy zjevně studio Hangar 13, respektive skupina Take-Two Interactive, pod níž spolu s 2K Czech patří například i Rockstar Games, tvůrci série Grand Theft Auto.

České studio, jež je pokračovatelem firmy Illusion Softworks proslavené první Mafií, patří pod Take-Two od roku 2007. Jeho vývojáři pracovali na druhém i třetím díle Mafie i na vylepšených verzích prvních dvou her. Nyní pod mezinárodním brandem Hangar 13 tvoří i čtvrtý díl především v Česku milované značky.

Vývoj čtvrté Mafie potvrdil šéf studia Roman Hladík už před dvěma lety, letos v létě pak vyšel první teaser Mafie 4. Nový díl ponese název Mafia: The Old Country, v češtině Domovina. Kromě odkazu na název úrovně z druhého dílu tím prozrazuje i zasazení nové hry.

Mafia: The Old Country hráče zavede ke kořenům kriminálních rodin na Sicílii na počátku 20. století a na PC i konzolích vyjde už příští rok. Včetně českého dabingu, který je dodneška především u prvního dílu domácími hráči zbožňován. Však se v českém znění představili Marek Vašut či Petr Rychlý.

Kromě gangsterské značky patří do portfolia 2K Czech, jež podle výroční zprávy zaměstnává téměř dvě stovky pracovníků, také tenisové tituly Top Spin. Naopak v minulosti a ještě coby Illusion Softworks se studio do srdcí českých hráčů zapsalo nejen Mafií, ale také vojenskou akcí Hidden & Dangerous.

Ta mimochodem nedávno oslavila 25 let od vydání – a pro CzechCrunch toto výročí okomentoval i Daniel Vávra, tedy muž, který stál právě u zrodu Mafie a zapojil se i do vývoje Hidden & Dangerous: „Byla to první česká hra, která vypadala od začátku světově.“