Raketa Ariane 6 se chystá ke startu. Bude nás pohánět do vesmíru, věří šéf Evropské kosmické agentury

Pokud dobré počasí a štěstí dá, bude se dnes večer psát další kapitola evropských vesmírných dějin. Z kosmodromu Kourou ve Francouzské Guyaně se poprvé pokusí vzlétnout nová raketa Evropské kosmické agentury Ariane 6. Odstartovat by měla během čtyřhodinového okna, které se otevře v osm hodin večer středoevropského času.

„Ariane 6 bude pohánět Evropu do vesmíru a tvořit historii. Stát vedle mohutné Ariane 6 je nepopsatelné. Cítím širokou paletu emocí, protože se připravujeme na to, jak ovlivníme evropské dějiny, budoucnost Evropy, celé generace Evropanů,“ napsal na svůj účet na sociální síti X Josef Aschbacher, generální ředitel Evropské kosmické agentury (ESA).

Nosič nové generace má po téměř desetiletí vývoje nahradit předchozí model Ariane 5, který se do vesmíru poprvé vydal v roce 1996 a naposledy loni v červenci, kdy vynesl na orbitu dva satelity a pak se po skoro třiceti letech služby odebral do důchodu.

Jeho nástupce je určen k vynášení družic do vesmíru, a to pro komerční i veřejné klienty. Je také výrazně levnější než jeho předchůdce – cena za start se má pohybovat okolo 35 milionů eur, u Ariane 5 to byl dvojnásobek. I díky tomu má Ariane 6 podstatně zvýšit konkurenceschopnost Evropy ve vydávání se do vesmíru. Evropská kosmická agentura uvedla, že už má objednávky na 30 letů, jen do roku 2026 by se jich mělo uskutečnit až dvanáct.

Ariane 6 má na nízkou oběžnou dráhu Země při prvním letu vynést devět miniaturních satelitů CubeSat a řadu experimentálních prvků, které na orbitě nezůstanou. Jsou mezi nimi například dva návratové moduly, které si vyzkouší cestu z vesmíru zpět na Zemi, nebo produkty vesmírných agentur, výzkumných institucí a univerzit.

„Díky mnoha novým funkcím Ariane 6 budeme schopni vynést více a doletět dále, přičemž horní stupeň nosné rakety bude udržitelně zlikvidován, aby se z něj nestalo kosmické smetí,“ uvedla ESA v prohlášení. Udržitelnost systému spočívá v tom, že se horní stupeň vrátí k Zemi, kde shoří v atmosféře, místo toho, aby zůstal na oběžné dráze. Dnešní start lze sledovat živě s komentářem v angličtině nebo francouzštině na stránkách Evropské kosmické agentury.

První start Ariane 6 byl původně plánovaný na rok 2020, technické potíže, pandemie covidu 19 a ruská invaze na Ukrajinu ale způsobily opakované odklady. Před Evropskou kosmickou agenturou má tak stále náskok ve vývoji společnost Space X Elona Muska, který dokáže své rakety nejen do vesmíru vyslat, ale také vrátit zpět na Zem. Letos v červnu navíc už počtvrté testovala svůj obří systém Starship, s nímž by měli lidé podle Muska jednou doputovat až na Mars.

Problémy zažívá naopak projekt Starliner americké společnosti Boeing, jehož astronauti jsou na Mezinárodní vesmírné stanici neplánovaně kvůli technickým problémům už druhý měsíc. Kdy se vrátí na Zemi, zatím není jasné.

S přispěním ČTK