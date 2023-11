Ráno připravíme výkon na práci, večer vypneme zásuvky. Schneider Electric učí budovy šetřit energie

Uložit 0

Kdo dnes hledá bankovní financování pro větší realitní projekt, musí vše projektovat se snahou snižovat uhlíkové emise i energetické ztráty, kde se dá. Říká to Pavel Bezucký, ředitel české pobočky nadnárodní společnosti Schneider Electric, která učí budovy chytře a ekologicky hospodařit s energiemi. Její hardware a software nabízí sofistikované možnosti, jak rezidenční i kancelářské budovy nebo celé výrobní areály měnit ze žroutů energie všeho druhu v uzavřené ekosystémy šetrné k přírodě. Udržitelnost se při výstavbě nových budov stává stále zásadnější prioritou.

„Obrátila se na nás v posledních dvou letech řada firem, které o efektivnější nakládání s elektrickou energií usilují primárně kvůli tomu, že cena elektřiny za poslední dva roky dvojnásobně vyrostla. Pro někoho možná překvapivě ale častěji pracujeme s klienty, kteří mají udržitelnost dlouhodobě vetkanou ve své strategii a zajímají se o dopad, který má jejich podnikání na životní prostředí a celou společnost. Dnes jinak už stavět ani nejde, protože například nejde sehnat bankovní financování pro projekt, který jde proti trendu dekarbonizace,“ vysvětluje vznik nového normálu Pavel Bezucký.

Růst cen elektřiny a plynu má kromě zdražování životních nákladů obyvatel evropských států i další, mnohem zajímavější vedlejší efekt. Mění pohled manažerů na investice do technologií, které v budovách umožňují lépe hospodařit s energiemi. „Návratnost takové investice je řádově kratší a závazek udržitelnosti konečně dává i ekonomický smysl,“ říká šéf tuzemské pobočky Schneider Electric, podle něhož proto dříve fantastické sny o udržitelnosti dnes představují racionální volbu.

Každá budova je typicky místem, kde se topí, svítí a kde jsou v provozu například stroje nebo počítače. To vše vyžaduje elektřinu nebo jinou formu energie. Co klientům nabízí Schneider Electric, je nástroj, který budovu učí, jak s cennými vstupy nakládat s maximální efektivitou. Nástrojem pro to je platforma EcoStruxure, digitální velín budovy spravující veškeré procesy, které v areálu přivádí a spotřebovávají energii.

Foto: Schneider Electric Pavel Bezucký, ředitel české pobočky Schneider Electric

„EcoStruxure je koncepce umožňující efektivní využití energetických zdrojů. Funguje ve třech vrstvách, kde úplně dole leží hardware, který energii pálí a zároveň spotřebu měří. Nad ním je řízení, které zapíná a vypíná jednotlivé prvky sítě podle nastavených pravidel a preferencí. A vše shora koriguje inteligentní strategie, která na základě prediktivních algoritmů budovu předem připravuje například na vyšší potřebu chlazení s přicházející vlnou veder, vyšší odběry spojené se začátkem pracovní směny či jiné podobné události,“ vysvětluje Bezucký.

Tímto systémem Schneider Electric v Česku vybavil řadu budov, například logistické a distribuční centrum GLS v Jihlavě, kde EcoStruxure zabezpečuje inteligentní ovládání žaluzií, světlíků i 1 300 světel, spolehlivou kontrolu stavu agregátů a čerpadel, ochranu rozvaděčů a usnadnění kontroly havarijního systému pro tepelné čerpadlo. Jde o centrální mozek celé haly, který bez zásahu lidské obsluhy řídí veškeré energetické toky a je jedním z příkladů, jak se mohou budovy přiblížit ke stanoveným cílům udržitelnosti.

Dalším takovým příkladem je nové sídlo ČSOB v Hradci Králové, které získalo certifikaci udržitelných budov LEED nejvyšší platinové úrovně. V mezinárodně oceňované budově IntenCity zase ve francouzském Grenoblu sídlí i vedení Schneider Electric a sama je výkladní skříní šetrného nakládání s energiemi. „Silné betonové konstrukce v interiéru využíváme pro jejich obrovskou kapacitu akumulovat teplo, což v zimě i v létě pomáhá udržovat příjemnou teplotu. Nebo je v budově zavedeno opatření, kdy se večer automaticky vypíná jeden okruh zásuvek, aby se minimalizovaly ztráty elektrické energie,“ říká Bezucký.

Budovy s vlastní elektrárnou

Řízení spotřeby energie je ale jen prvním krokem na dlouhé cestě k dekarbonizaci. Stále intenzivněji se začíná mluvit o celých ostrovních projektech, kdy do rovnice vstupuje i vlastní výroba a uchování elektrické energie. „EcoStruxure je skvělým řešením pro budovy, které jsou připojené k centrální síti, protože kalkuluje s aktuální i budoucí cenou energií a podle toho zcela autonomně upravuje spotřebu. Nabízíme ale i jeho rozšíření Microgrid, které je určené pro realitní projekty, kde se energie nejen spotřebovávají, ale zároveň si ji i samy vyrábí a ukládají,“ představuje novinu šéf české pobočky Schneider Electric.

Decentralizace energetických zdrojů je přístup dříve využívaný spíše v odlehlých městech nebo výrobními areály bez možnosti připojení k centrálním energetickým zdrojům. Vedením elektrické energie na velké vzdálenosti může docházet až k šedesátiprocentním ztrátám a zkracování vzdáleností mezi místem výroby a spotřeby je obzvlášť ve spojení s rozvojem obnovitelných zdrojů zajímavé i pro menší komunitní projekty.

„Fotovoltaické elektrárny jsou častou součástí rezidenčních, výrobních i kancelářských budov. Když energii produkujete lokálně, máte dvě možnosti – buď ji lokálně spotřebujete, nebo prodáte do sítě. Ale protože přebytky obvykle vznikají v jeden moment a do sítě je prodávají všechny fotovoltaiky naráz, může být nabídky přebytek a cena za elektřinu krátkodobě negativní. Inovace nám ale umožňují výrobu i spotřebu mnohem lépe plánovat a řídit,“ říká Bezucký. Varianta od Schneider Electric proto řeší, zda je efektivnější aktuální přebytek využít na provoz klimatizace, prodat do sítě, nebo uložit do baterií k pozdějšímu využití.

Ještě dál jde nedávno oznámená spolupráce firmy s francouzskou společností GreenYellow, která malým a středním podnikům nabízí využití udržitelné energie jako služby, tedy v modelu EaaS (Energy as a Service). „Bez velké počáteční investice mohou firmy zvyšovat svou energetickou odolnost a udržitelnost. Pohledem účetních ukazatelů už tento způsob zajištění energií dává finančně smysl a vidím, že její obliba do budoucna poroste,“ vyjmenovává hlavní výhody nové spolupráce Bezucký.

Zcela ostrovní, neboli off-grid, realitní projekty i ty mikrogridové si můžete představit jako menší samostatnou síť sdílenou několika budovami, které si vyrábí svou vlastní elektřinu a využívají software pro maximalizaci jejího užitku. Tento přístup se může vyplatit už v budově o velikosti rodinného domu, řešení Schneider Electric ale usiluje o řízení řádově komplexnějších a energeticky náročnějších areálů.

Zmíněnou technologii Microgrid dnes využívá například olomoucký prodejce automobilů Auto Kubíček napájející vlastní fotovoltaickou elektrárnou téměř dvacet nabíječek pro elektrovozy. A nově toto řešení nasadila i Technická univerzita Ostrava, konkrétně v rámci čerstvě otevřeného Centra energetických a environmentálních technologií.

Udržitelnost není jen o přírodě, je o odkazu

Pavel Bezucký je v roli CEO českého zastoupení Schneider Electric prvním rokem, jeho předchůdce v loňském rozhovoru předvídal vznik první energeticky pozitivní budovy. Tato vize se zatím ale nenaplnila. „Energeticky pozitivní budovu ještě v Česku nemáme, ale naše technologie Microgrid už ve světě takové projekty pohání. U nás zatím vznikají uhlíkově neutrální budovy, které svým provozem neprodukují žádné emise,“ popisuje Bezucký.

Tento standard budou podle evropského nařízení muset splňovat všechny nové budovy až od roku 2050, nicméně certifikaci nulových uhlíkových emisí už teď získala továrna Schneider Electric umístěná v Písku. Továrnu vytápí odpadní teplo nedaleké bioplynové stanice a došlo k výměně rozvodů a celého systému distribuce tepla v budově, které nově řídí zmíněný EcoStruxure. Továrna odebírá pouze zelenou energii, je uhlíkově neutrální a do budoucna je v plánu navíc stavba vlastní fotovoltaické elektrárny na pozemku závodu.

Snažíme se o to, abychom tu zanechali správné nastavení mysli.

„Krása udržitelných budov nespočívá v hardwaru, ten umíme využít od většiny výrobců. Dnes se vše točí kolem softwaru, který predikuje počasí i spotřebu a hledá optimální cesty k úsporám energií,“ podotýká Bezucký. Schneider Electric přitom hardware umí více než dobře – jde o významného hráče na poli chytrého elektra a internetu věcí, který se pouští i do pokročilých inovací. Programovatelné nabíječky pro elektromobily, kolaborativní průmyslová ramena nebo revoluční rozvaděče vysokého napětí plněné čistým vzduchem místo skleníkového plynu fluoridu sírového.

„Udržitelnost je pro nás o čistém životním prostředí jen zčásti, primárně je to o odkazu, jaký tu naše generace zanechává. Snažíme se o to, abychom tu zanechali správné nastavení mysli, nikoliv příslovečnou potopu,“ vysvětluje Bezucký globální vizi Schneider Electric. Společnost jde proto příkladem a její snahu o environmentálně udržitelné podnikání už po dvanácté v řadě ocenila organizace Corporate Knights sestavující žebříček stovky nejudržitelnějších veřejně obchodovaných korporací s obratem přes miliardu dolarů. V roce 2023 Schneider Electric vybojovala sedmé místo v udržitelnosti na světě.

A kam tento svět směřuje dál? „Rostoucí ceny energií jsou trendem, který bude formovat svět i v příštím roce. Zefektivňování a automatizace procesů zvýší konkurenceschopnost a propíší se do všech vrstev fungování firem. Díky tomu se výroba bude moci přesunout blíž k místu spotřeby. Sníží se tím jednak využívání levné práce z Asie a zároveň se uspoří peníze za drahou energii,“ uzavírá Bezucký.