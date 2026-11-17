Rekordně dlouhá fronta. Přes 20 000 českých fanoušků přilákala hvězda z Hvězdné brány i úchvatné kostýmy
Comic-Con Brno & Junior hlásí rekordní návštěvnickou účast, lákal na hvězdy Pána prstenů, Star Wars, Hvězdné brány i spisovatelské scény.
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Kdo přišel na otvíračku, přišel vlastně pozdě. Protože tisícovky lidí se do dlouhatánské fronty na brněnském výstavišti řadily už od brzkého rána. O víkendu tam totiž proběhl Comic-Con Brno & Junior – na který dorazila hromada hvězd. Třeba plukovnice Carterová z Hvězdné brány, Smíšek, Éowyn a Faramir z Pána prstenů, herci ze Star Wars i Star Treku… a samozřejmě nespočet fanoušků her, komiksů, knih, filmů a seriálů v rozmanitých kostýmech. Podívejte se na ně v naší galerii!
Pátý ročník svátku popkultury byl rekordní. „Čekali jsme osmnáct tisíc lidí, ale přišlo ještě o dva tisíce víc,“ říká pro CzechCrunch Pavel Koutský z vedení Comic-Conu. Což je nárůst zhruba o čtvrtinu oproti loňsku. Však také letošní Comic-Con Brno vsadil na větší než obvyklou nálož hvězdných hostů. Nejspíš největším lákadlem byla dvojice Dominic Monaghan neboli Smíšek z Pána prstenů a Amanda Tapping, plukovnice Carterová z kultovního sci-fi Hvězdná brána.
„Účast zahraničních hostů byla nesmírně silná. Stále častěji slýcháme, že Brno je má přinejmenším stejně slavné jako Comic-Con v Praze,“ dodal za organizátory Pavel Renčín. Pro srovnání, v Praze letos na jaře přišlo zhruba o osm tisíc nadšenců víc, kdo ale dorazil o víkendu do Brna, v žádném případě nemohl mít pocit menšího, mladšího či v jakémkoliv ohledu přehlíženějšího sourozence.
Kromě hereckých hostů z univerz od Star Wars přes Stargate až po Star Trek – anebo spisovatelů na souběžně pořádaném veletrhu Kniha Brno – byl Comic-Con také tradičně přehlídkou fanoušků v rozmanitých kostýmech. Někdo se mohl kochat takřka dokonalými Predátory či Vetřelcem, nechyběly stovky postav z videoher či anime, ale velké haló i v téhle záplavě takzvaného cosplaye vyvolali tak trochu nečekaní hrdinové. Parta třinácti malých i velkých Mimoňů!
„S nápadem přišla manželka jednoho z nás a reakce byla okamžité ano,“ uvedl pro CzechCrunch jeden z odrostlejších žlutých příšeráků. „Jsme čtyři kamarádi s dětmi a rodinami a jsme tu už čtvrtým rokem. Loni jsme dorazili v kostýmech Mužů v černém, teď jsme Mimoni,“ popsal člen skupiny, která rozdávala a vyvolávala úsměvy po celém pavilonu E brněnského výstaviště – a tak trochu tím vystihla podstatu Comic-Conu.
Ačkoliv je totiž Comic-Con v Brně i v Praze obrovitánskou akcí s hromadou stánků přeplněných merchem, s různými herními zónami s konzolemi, počítači i deskovkami a samozřejmě s desítkami vystoupení slavných zahraničních i českých hostů, zároveň je plný fanoušky produkovaného obsahu. Koho nelákaly sci-fi a fantasy celebrity nebo autoři bestsellerů, mohl si vyrobit vlastní záložku, vyzkoušet si malování komiksů nebo si vyslechnout nadšeneckou přednášku o Harrym Potterovi.
Kdo nevyrazil na cestu do moravské metropole, ten si může v kalendáři zaškrtnout datum 16. až 18. dubna příštího roku. V tom čase proběhne osmý Comic-Con Prague, který už teď láká třeba na legendárního britského komika Johna Cleese, marvelovkami proslaveného Seana Gunna nebo jednu z nejdůležitějších postav Star Treku před kamerou i za ní, Jonathana Frakese. A za zmínku stojí, že o měsíc později proběhne podobně pojmenovaný, ale konkurenční Comic Con Czech Republic, se kterým je dosavadní organizátor ve při.