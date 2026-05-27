Je to krádež, podpásovka, parazitování, bouří se fanoušci. Český Comic-Con bude mít nečekanou konkurenci
Comic-Con Prague a Comic-Con Brno lákají už několik let desítky tisíc fanoušků. Nově se v Česku objeví další a jiný Comic Con.
Svátek všech nadšenců do komiksů, knih, her, filmů a seriálů jménem Comic-Con nejspíš znáte. V Praze proběhl už sedmkrát. V Brně se na podzim chystá popáté. Jenže až budete vyhlížet vstupenky na další ročník, čeká vás nejspíš trocha zmatků. K pražskému a brněnskému Comic-Conu totiž v Česku vzniká taky Comic Con Czech Republic. Sice s velkolepými plány, ale ne u každého budí nadšení.
Comic-Con je v Česku už tradiční akcí. Je to největší popkulturní událost u nás, letos na jaře na něj do pražského O2 univerza dorazilo téměř třicet tisíc návštěvníků. Jenže doslova přes noc mu nečekaně vznikla konkurence. Nikoliv od kombinace místních pořadatelů a fanouškovské komunity, ale s podporou velké a zkušené zahraniční firmy.
České fanoušky totiž příští rok čeká nejen pokračování dosavadních akcí Comic-Con Prague a Comic-Con Brno, ale nově i Comic Con Czech Republic. Slovní spojení „comic con“ lze tímto způsobem v Evropě použít a sérii právě takto pojmenovaných festivalů pořádá i britská společnost Monopoly Events. Ta převážně organizuje Comic Cony ve Velké Británii, nedávno rozšířila své aktivity i do Prahy – a v úterý večer přinesla velké oznámení.
To se pojí s událostí For the Love of Fantasy, kterou Monopoly Events uspořádali o víkendu v pražských Letňanech. Avšak místo jejího dalšího ročníku organizátoři oznámili, že akci mění na Comic Con Czech Republic. Spolu se spuštěním prodeje vstupenek tím ale spustili také vlnu protichůdných i zmatených komentářů. A také jejich mazání.
„Parazitování na známé značce.“ „Je to opravdu hodně velká podpásovka.“ „Kompletně jste mě odradili vaši akci jakkoli podporovat.“ „Fakt se styďte, tohle žádná slušná značka fakticky nemá zapotřebí a jen to o vás hodně vypovídá.“ „To mi teda přijde jako dobrá ptákovina.“ „Kradete názvy akcí, abyste se vydávali za někoho jiného?“ – takhle zní jen výběr ze stovek reakcí, které odhalení vyvolalo. Tedy z těch, které přežily odstranění administrátory. Nejde však přitom jen o hejty.
Mezi komentáři najdete i nejisté fanoušky, kteří se ptají, jestli jde o proměnu Comic-Conu Prague či zda je s ním nová akce nějak spojená. Nicméně stejně tak přidala pozitivní názory i řada nadšenců, kteří vyhlížejí další příjezd svých oblíbenců. Na událost For the Love of Fantasy zamířili převážně seriáloví či béčkoví herci rozdávat placené autogramy, ale kromě nich dorazil i Sean Astin neboli Sam Křepelka z Pána prstenů.
„Akce pro nás byla velkým úspěchem. Navštívily ji tisíce lidí a zpětná vazba předčila naše očekávání. Naším záměrem bylo vždy expandovat do Evropy a Prahu jako město i Českou republiku obecně jsme si naprosto zamilovali,“ uvedl pro CzechCrunch Andy Kleek, šéf Monopoly Events. Zareagoval i na negativní ohlasy části fanoušků.
„Jsme zvyklí působit v zemích, kde funguje několik různých společností, z nichž všechny používají název ‚Comic Con‘. Tento termín jsme nevymysleli ani my, ani žádná jiná evropská firma. Je to prostě způsob, jak vyjádřit širší zaměření akce, která se nebude věnovat pouze fantasy,“ dodal Kleek. „Máme odlišný název, naše akce se koná na jiném místě, má vlastní webové stránky i kanály na sociálních sítích,“ zmínil.
„Pokud může Spojené království hostit více než stovku comic conů, pak jsme přesvědčeni, že čeští fanoušci si zaslouží více než dva,“ dodal Kleek. Krátký komentář s příslibem více informací poskytli i organizátoři Comic-Conu Prague a Brno: „O situaci víme a právě analyzujeme veškeré informace. Další vyjádření poskytneme v průběhu dne.“
Comicconovou nálepku skutečně může nést a nese nespočet různých a na sobě nezávislých akcí, nejde o žádnou světově centralizovanou licenci. První akce s názvem Comicon proběhla v New Yorku už v roce 1964, o šest let později otevřel své brány ten dodnes nejslavnější zástupce podobných festivalů San Diego Comic-Con. Český Comic-Con se koná od roku 2020. V polovině května roku 2027 mu nyní přibude konkurence, která však bude mít i další soupeře.
Už víkendové For the Love of Fantasy se termínově krylo s brněnským Animefestem, jednou z nejvýznamnějších fanouškovských akcí u nás. Loni na festival věnovaný japonské kultuře, ale i popkultuře obecně přišlo patnáct tisíc lidí. A termín přejmenovaného pokračování bude za rok v květnu o víkendovou pozornost částečně soupeřit s ještě gigantičtějším Světem knihy, který do Prahy letos nalákal rekordních 65 tisíc návštěvníků.
A i když budou Comic Con i Comic-Con chtít oslovit téměř stejné publikum, rozdíly mezi nimi nejsou malé. Český Comic-Con pořádají zástupci fanouškovské komunity a dlouholetí organizátoři tradiční akce Festival fantazie ve spolupráci s firmou Active Radio. Pražská i brněnská událost nemá objektivně tak silné jméno či rozpočet, aby pravidelně lákala ty největší hvězdy, kromě herců ale sází i na spisovatele či komiksové tvůrce ze zahraničí i z Česka. Dále nabízí bohatý doprovodný program od videoher přes workshopy a soutěže až po hry deskové.
Naopak akce Monopoly Events jsou výrazně komerčnější a jejich těžištěm jsou placené autogramiády a možnost setkání se známými seriálovými a filmovými herci. Mohou se spolehnout na zázemí a finance velice silné značky, která pořádá na patnáct ostrovních Comic Conů, expanduje dále do Evropy a je schopná zajistit i účast opravdu velkých jmen. Pro první ročník akce s názvem Comic Con Czech Republic navíc slibuje kromě rozšíření mimo žánr fantasy také „obrovská nová oznámení, ještě větší celebrity a speciální hosty“.