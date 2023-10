Řešíte kupní smlouvu nebo rozvod? Češi rozjeli online právní službu, kde si vyberete jako v e-shopu

Uložit 0

V online světě nakupujeme počítače, nábytek, potraviny nebo služby včetně zájezdů či třeba filmů a seriálů. Co když ale zrovna pořizujete byt a potřebujete, abyste v kupní smlouvě neměli žádnou botu? Nebo řešíte nepříjemnou situaci s rozvodem a nemáte na telefonu dobrého právníka? Také advokáta si dnes můžete objednat online, a to přesně na případ, který zrovna řešíte. „Ještě před pár lety vypadalo poskytování právních služeb online jako utopie. Pro některé byla ta představa dokonce směšná. Dnes mají díky nám snazší přístup k právníkům tisíce lidí měsíčně,“ říká Ondřej Preuss, spoluzakladatel společnosti Dostupný advokát, která v Česku patří na poli online právních služeb mezi průkopníky.

Psal se rok 2008 a tehdy se čerstvě vystudovaní právníci a spolužáci z Karlovy Univerzity Ondřej Preuss a Jaroslav Baier sešli v pražské advokátní kanceláři Jesenská & Co, kde zahájili své kariéry. „Pamatuju si, jako by to bylo dnes. První myšlenka na podobnou službu nás napadla už před patnácti lety, ale pak několik let trvalo, než jsme na ní začali pracovat a celý projekt skutečně vyvíjet,“ vzpomíná Jaroslav Baier, který je od léta partnerem v jedné z největších advokátních kanceláří v zemi. V Havel & Partners má na starosti oblast venture kapitálu, private equity a technologických fúzí a akvizic, tedy mimo jiné i startupů.

Z prvotní myšlenky se nakonec vyklubal projekt Dostupný advokát, který se sám popisuje jako tým advokátů a právníků, kteří využívají komunikačních vymožeností moderní doby. To znamená, že fungují převážně online, tedy podle jejich slov pružněji, rychleji a díky jinému přístupu, než je běžná praxe, také často za dostupné ceny. Ondřej Preuss zmiňuje, že advokáti často usilují o takzvané velké ryby, klienty zejména z řad firem, se kterými následně dlouhé roky pracují a tvoří značnou část jejich byznysu.

Drobným advokátním službám se přitom dlouho nevěnovala taková pozornost. Jaká je ostatně standardní praxe, když potřebujete jako běžný občan nějaké právní služby? Buď máte ve svém okolí právníka, který váš problém rovnou vyřeší, nebo alespoň někoho doporučí. Někteří využívají právních služeb ve svém zaměstnání, ale nejčastěji se hledá advokát náhodně v okolí. „Řada lidí si udělá rychlý průzkum na internetu, osloví několik advokátů a zjišťuje, jaké nabízejí služby a kolik stojí,“ říká Preuss, který je zároveň pátým rokem tajemníkem katedry ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Foto: Dostupný advokát Jaroslav Baier, spoluzakladatel Dostupného advokáta

Tento přístup však bývá často zdlouhavý a nevede vždy ke zdárnému konci. I s tímto vědomím začali Preuss s Baierem budovat Dostupného advokáta. Dvojice dlouholetých parťáků chtěla svou službou zbořit ještě jeden aspekt, který se s právními službami často váže. „Cítili jsme, že má mnoho lidí averzi k tomu řešit věci složitě, stát někde dlouhou frontu nebo čekat několik dní na odpověď a nakonec projít mahagonovými dveřmi a bavit se s advokátem, který sedí v koženém křesle. To jsme chtěli odstranit,“ usmívá se při popisování často vnímaného stereotypu Ondřej Preuss.

Při rozjezdu projektu, který oficiálně odstartoval v roce 2015, hledali inspiraci také v zahraničí, kde začaly online právní služby vykukovat. V Česku navíc v té době řádili takzvaní šmejdi a potřeba se chránit a hledat odbornou právní pomoc rostla. Byznys Dostupného advokáta se rozjížděl pozvolna. Jeho zakladatelé říkají, že klíčový pro pozdější rozvoj byl způsob, jak právní služby nabízeli. Přišli totiž s tehdy u nás nezvyklým konceptem, kdy se neplatilo od hodiny či dle nastaveného tarifu, ale za konkrétní úkon byla dopředu známa fixní částka.

„Na trhu tehdy neexistovalo, že by si člověk mohl koupit právní službu Rozvod, navíc v několika variantách podle toho, jestli má, nebo nemá děti. Všechny retailové právní služby jsme de facto převedli do standardního e-shopu, kde si zákazník vybere, vše vyplní online, zaplatí a advokátovi už přijdou připravené podklady,“ vysvětluje princip fungování služby Jaroslav Baier a říká, že právě díky němu dokáže Dostupný advokát své služby škálovat.

Efektivní advokátní mašina

Podle Baiera přijde na web jejich projektu 150 tisíc lidí měsíčně. Zdaleka ne všichni si zakoupí nějakou právní službu. V týmu má totiž Dostupný advokát také několik redaktorů, kteří tvoří odborné texty s radami ze všemožných oblastí právního světa – a právě díky nim lidé často narazí i na další služby, když hledají, jak by mohli svůj problém vyřešit. Někdy si vystačí sami, jindy si na Dostupném advokátovi rovnou objednají vypracování smlouvy k převodu nemovitosti, zajištění reklamace vadného auta nebo třeba formulaci výpovědi v zaměstnání.

Celý technologický podvozek projektu si Preuss s Baierem nechali vyvinout na míru, aby byl co možná nejefektivnější a mohli se na něj postupně napojovat další a další advokáti a z druhé strany noví klienti. „Chceme postavit advokátní mašinu, která funguje mnohem efektivněji, než kdy zvládne běžný retailový advokát. Ten tráví hodiny na schůzkách s klienty, dává zadarmo jinak placené konzultace, neustále něco studuje. To je velmi neefektivní. A kdybychom tam fungovali, nic nevyděláme,“ říká Jaroslav Baier.

Ne že by se právníci, kteří poskytují služby na Dostupném advokátovi, nevzdělávali, to je v zásadě nutnost, ale výhodou celé služby je, že se každý věnuje oblasti, které nejlépe rozumí. V týmu jsou specialisté na rodinné, trestní či pracovní právo, na nemovitosti nebo právní zastoupení. Aktuálně většina z nich spolupracuje na plný úvazek, ale do budoucna chtějí Preuss s Baierem vytvořit velké tržiště s právními službami, kde budou moci advokáti nabídnout třeba jen část svého času – a tím zaplnit své volné kapacity a vykrýt poptávku klientů.

Foto: CzechCrunch Dostupný advokát nabízí právní služby po vzoru e-shopů

První roky Dostupného advokáta byly hlavně o ladění produktu a postupném rozvoji. „Že je to skutečně byznys, který vydělává peníze, můžeme říkat až od konce covidu,“ doplňuje Jaroslav Baier. Právě příchod pandemie koronaviru z dlouhodobé perspektivy projekt nakopl, byť úplně na začátku ho nejprve významně přibrzdil. „Poptávka po právních službách opadla, a když se tehdy navíc zrušila daň z převodu nemovitosti, byli jsme rázem bez nemovitostních zakázek, jelikož všichni s převodem vyčkávali,“ vzpomíná Ondřej Preuss. Na začátku roku 2020 se rozhodli, že svou volnou kapacitu nabídnou zdarma v rámci pomoci postiženým subjektům v době pandemie. A o služby Dostupného advokáta se prý strhl velký zájem.

Když se pak po několika měsících začali zákazníci vracet i s placenými objednávkami, zažila firma první skokový růst. Zakladatelé Dostupného advokáta popisují, že z byznysového hlediska mají proti individuálním advokátům jednu velkou výhodu – mohou se přizpůsobovat vývoji ekonomiky a díky širokému týmu specialistů nabízet služby dle aktuální poptávky. Dříve třeba dělaly téměř polovinu objednávky reality. Pak ale přišla hypoteční krize a naopak začal růst zájem o vymáhání pohledávek či insolvence. Nakonec přišly i rozvody.

„Původně jsme je nechtěli dělat, jsou to často náročnější spory, kdy je advokát zároveň trochu v roli terapeuta, ale vidíme, že díky naší službě si advokáta mnohdy pořídí člověk, který by se za ním vůbec neodhodlal jít a třeba by se nechal ve sporu druhou stranou zatlačit. U nás si vše naklikají během pár minut na webu,“ říká devětatřicetiletý Preuss.

Pokud si chce zákazník u Dostupného advokáta skutečně objednat rozvod manželství, pakliže je se svým partnerem dohodnutý a nemá děti, vyjdou ho právní služby na 8 300 korun. Pokud má děti, stojí balíček 12 100 korun a jeho součástí je i sepsání nebo kontrola dohody o péči o nezletilé děti či sepsání návrhu na schválení dohody o dětech soudem.

Stále častěji se prý řeší třeba reklamace ojetých aut, u nichž se objeví nějaká vada, nebo služby začínajícím podnikatelům, ať už jde o založení firmy nebo formulaci obchodních podmínek. Ceny se pohybují od několika stovek za základní konzultace až po nízké desítky tisíc korun v závislosti na mnoha faktorech. Jestli je to dražší, nebo levnější, než kdyby člověk začal náhodně klepat na dveře advokátů ve svém okolí? Na to prý není snadná odpověď.

„To je, upřímně řečeno, těžké určit. V retailové advokacii neexistuje jednotný trh, a tak si advokát v Karlových Varech může říct dvakrát míň než v Praze zatímco v Plzni klidně v některých případech více než v Praze. Z naší zkušeností ale víme, že se pohybujeme mírně pod průměrem pražských cen. Naší hlavní propozicí je, že zákazník dopředu ví, s jakou cenou může počítat, a že se mu bude náš tým velmi rychle věnovat,“ dodává Jaroslav Baier.

V tržbách se podle něj Dostupný advokát blíží 15 milionům korun a veškeré zisky investuje zpět do rozvoje celé platformy. Její součástí mají být stále více i technologie. Řadu úkonů lze automatizovat, ať už jde o předvyplnění všech důležitých údajů klientem hned při objednávce nebo třeba generování standardizovaných dokumentů a smluv.

Brzy chtějí zapojit také chatbot na bázi umělé inteligence, který bude klientům odpovídat na základní právní otázky a buď je odkazovat na již existující texty, nebo rovnou nabídne potřebnou službu. Cílem je veškeré služby ještě více zrychlit a udělat je efektivnějšími. „Nechceme ale nikdy nahradit živého člověka. Lidé si často potřebují o svých případech promluvit a bez lidského faktoru to nefunguje. Stále více úkonů ale budou dělat stroje,“ dodává Ondřej Preuss.