Vedle akcií také investice do žalob proti kartelům? Žádný problém, LitFin si na to zakládá fond

Představy o tom, jak a kde se dá investovat, sice v Česku doznaly v posledních letech značného posunu, ale za anglosaským světem pořád ještě pokulháváme. Jedním z lidí, kteří sem přinášejí velmi specifické možnosti, je původem slovenský právník Maroš Kravec se svými kolegy ze společnosti LitFin. Ti se zaměřují na financování mezinárodních soudních sporů a teď otevírají fond, aby do toho s nimi mohl kdokoli, kdo má volný aspoň milion korun.

Především v USA jsou litigace a jejich financování dobře známý a po desítky let fungující investiční sektor. Hlavně kvůli tamnímu právu, v němž tradičně hrají velkou roli hromadné žaloby o náhrady škod. Jde o oblast, která se ale postupně rozmáhá i v Evropské unii. A právě na to sází LitFin, který na trhu působí už přes pět let a jeho investory jsou kromě partnerů kanceláře také Jan Barta s Dušanem Šenkyplem a jejich skupina Pale Fire Capital.

LitFin má aktuálně v portfoliu pětadvacet soudních sporů, jejichž odhadovaná výše nároků je kolem 1,5 miliardy eur (v přepočtu více než 36 miliard korun). To samozřejmě není suma, která by v případě výher skončila i na účtech firmy – její feečko bývá 20 až 30 procent z vymožené částky. Navíc hromadné spory obvykle nekončí soudním verdiktem, ale spíš mimosoudním vyrovnáním. „To je i důvod, proč nemůžeme veřejně komunikovat, jak přesně jsme úspěšní. Jsou tam poměrně přísná ustanovení, smíme obecně jen informovat naše investory,“ vysvětluje partner LitFinu a jeho investiční stratég Ondřej Tyleček.

Připouští však, že jednu velkou kauzu proti mezinárodní společnosti, v níž zastupovali stovky klientů z celé EU, už mají úspěšně za sebou: „S jakým zhodnocením a za jakých podmínek, to bohužel říct nemůžu.“ Kromě toho mají v běhu spor s kartelem výrobců kamionů a pracují hned na několika žalobách proti Googlu či Applu. Princip je vždy stejný – pokud padne důležité rozhodnutí například na úrovni Evropské komise, které dává dobrou šanci na vymožení odškodného od hráčů dominantních ve svých oborech, v LitFin se o případ začnou zajímat.

Nejsou to ale sami právníci z pražské kanceláře firmy (sídlí mimochodem v Lidovém domě, který patří ČSSD), kdo spory v Německu či Nizozemsku vedou. Na ty si najímají specializované advokáty, kteří se starají o financování i vytipování těch správných případů pro žaloby. Klientům, respektive poškozeným následně nabídnou, že je budou zastupovat zdarma a odměnu si vezmou až v případě úspěchu.

A právě na financování svých akcí nyní zakládají ve spolupráci s finanční skupinou Wood & Company nový fond kvalifikovaných investorů, do kterého budou moct vstoupit s alespoň milionem korun i „drobní“ investoři. „Dosud jsme se financovali jednak prostřednictvím vlastních prostředků, jednak s pomocí velkého amerického fondu. Snažíme se ale rozkročit a diverzifikovat i naše zdroje,“ vysvětluje Tyleček s tím, že průběžně dostávali z trhu zprávy, že o podobnou investiční příležitost by mohl být mezi bohatšími Čechy a Slováky zájem.

„Začínáme s náborem investorů, do konce roku bychom v prvním podfondu rádi měli alespoň 10 milionů eur, už nyní však plánujeme otevírat další podfondy,“ vysvětluje Ondřej Tyleček. Očekávaná návratnost investic má být okolo 15 procent ročně, přičemž LitFin nabízí možnost investovat v korunách i eurech. O fond se budou starat experti z Wood & Company, kteří zároveň spolu se skupinou Conseq pomohou i s oslovováním potenciálních investorů.

V LitFin jsou ale poslední dobou aktivní i jako investoři do jiných firem, budují totiž právní skupinu, která se bude zaměřovat na niche advokátní služby. Koupili například společnost, která pomáhá s uplatňováním nároků po újmě na zdraví. „Chystáme na poli akvizic ještě pár dalších věcí,“ přiznává Tyleček, že apetit na nákupy jiných firem jeho ani Kravce neopustil. Kromě toho nedávno finančně vstoupili také do softwarové společnosti Sense4code.