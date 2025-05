Řídí vlastní firmu, reprezentuje Česko a sledují ji desítky tisíc lidí. Úspěch je i zdravý vztah, říká

Uložit 0

Začínala s aerobikem, skončila ve vzpěračském dresu na mistrovství Evropy. Lucie Minářová je sportovkyně, influencerka i podnikatelka. V podcastu Režim nerušit s Evelínou Beníškovou teď mluví o tom, jak hledá balanc mezi sportovním výkonem a zdravým vztahem k tělu i k jídlu nebo jak se cítí jako holka ve vzpěračské komunitě.

Ke vzpírání se dostala oklikou přes CrossFit během pobytu ve Spojených státech, už první trénink podle ní ale rozhodl. „Ten den jsem věděla, že toto je to ono,“ říká. Dnes má za sebou nejen reprezentační závod, ale i otevřenou zkušenost s toxickým prostředím ve sportu.

V minulosti totiž ze vzpírání odešla i kvůli špatné atmosféře oddílu – kritika a narážky přicházely tehdy i kvůli její aktivitě na sítích. „Začala jsem tvořit na sociální sítě, měla jsem nové sponzory a ne každému se to líbilo. Tak si ze mě občas utahovali,“ vysvětluje v podcastu.

Dnes už se s podobnými reakcemi tolik nesetkává, a když proto přišla nabídka vrátit se do závodního vzpírání, neváhala. „Když už něco dělám, tak to dělám na 100 procent,“ vysvětluje influencerka. V přípravě na nedávné mistrovství Evropy tak zapojila fyzio, výživu i sportovní psycholožku.

V rozhovoru Minářová popisuje i svou cestu z poruch příjmu potravy – od paleo diety až po přijetí jídla bez výčitek. „Dřív mi většinu mozkových kapacit zabíralo to, že jsem přemýšlela nad jídlem,“ vysvětluje a dodává, že teď už se chce jednoduše jen cítit dobře: „Cokoliv eliminovat, vyhýbat se tomu, dělat si z něčeho strašáky, jít do jakýchkoliv extrémů – to s tím vůbec nejde ruku v ruce.“

Její příspěvky na YouTube a Instagramu, kde jí sleduje přes 130 tisíc lidí, se i proto snaží jít proti nesmyslnému porovnávání a tlakům okolí – často ukazuje své reálné fotky vedle těch upravených, aby svým sledujícím ukázala, že nemají věřit všemu, co vidí. „Myslím si, že když lidi zapínají sociální sítě, tak vypínají selský rozum. Máme to tak skoro všichni,“ vysvětluje a dodává: „Nechci se porovnávat s někým na internetu, chci se porovnávat s tím, kým jsem byla před půlrokem, před rokem.“

Kromě sítí a vzpírání se Lucie Minářová věnuje i vlastní firmě Jedu na výkon, která nabízí tréninkové plány, koučink i edukační obsah. Funguje přitom zcela samostatně a odděleně od své zakladatelky. „Peníze, které jdou do Jedu na výkon, nechávám tam, nechávám to pro tým, nechávám to pro eventy, pro investice, pro aplikaci.“

A jak se staví k úspěchu? „Nebudu lhát, že moje účast na mistrovství Evropy pro mě není úspěchem, beru to jako velkou věc, na kterou jednoho dne budu určitě vzpomínat,“ říká a obratem dodává: „Úspěch pro mě je ale třeba i to, že mám zdravý vztah.“

