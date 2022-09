Rivian a Mercedes chtějí spojit síly. Výsledkem mají být elektrické dodávky vyráběné v Evropě

Elektrické vozy automobilky Rivian jsou prozatím určené výhradně pro zákazníky ze Spojených států, mladá americká automobilka již však střádá plány, jak se dostat i na starý kontinent. Pomoci s expanzí by jí mělo také partnerství s Mercedesem, se kterým se chce pustit do výroby dodávek na elektrický pohon.

Zatímco Mercedes-Benz má s produkcí užitkových vozů bohaté zkušenosti, Rivian zde platí za nováčka, byť zcela bez zkušeností také není. Na základě kontraktu se společností Amazon pro ni vyrábí elektrické dodávky, které vyjely do ulic v červenci. Amazon by navíc měl držet objednávku na 100 tisíc kusů této dodávky

Právě ve vývoji elektrododávek pro Amazon Rivian naplno zužitkovává své know-how týkající se elektromobility jako takové. Tohoto know-how chce využít Mercedes, s nímž by se Rivian mohl začít podílet na produkci hned několika modelů dodávek poháněných elektřinou.

Svůj záměr obě značky již stvrdily podepsáním memoranda, nicméně záměr o založení nového podniku ještě musí posvětit svým povolením příslušné regulační úřady.

Plány automobilek hovoří o produkci dvou velkých dodávek poháněných elektřinou. Jedna by měla stát na elektrické platformě Mercedesu s označením VAN.EA., druhá bude postavena na platformě Rivianu, která byla vyvinuta právě pro potřeby dodávek pro Amazon.

Vozy by měly být vyráběny ve zbrusu novém závodu uzpůsobeném pro produkci elektrických vozidel, který vznikne přestavbou některého ze závodů Mercedesu ve střední či východní Evropě. Stát by se tak mělo v průběhu příštích pěti let.

Na podrobnější informace jsou prozatím obě společnosti skoupé, nicméně účel vzájemného partnerství je naprosto jasný – přinese nákladovou efektivitu, díky které budou moci nabídnout dostupný vůz pro komerčního zákazníka.

Podobná spolupráce se původně rodila i mezi Rivianem a Fordem, který je nejen investor značky, ale měl v plánu s ní spolupracovat na vývoji a produkci elektrického pick-upu. Z důvodu vysoké vytíženosti Rivianu se však nakonec pustil do plnění elektrických cílů na vlastní pěst. Ostatně vztahy mezi oběma americkými automobilkami byly rozladěny ne příliš pozitivními hospodářskými výsledky Rivianu, které se měly promítnout i do hospodaření Fordu.