Problémy elektrických SUV od Rivianu táhnou dolů Amazon i Ford. Výrobu brzdí čipy i porodní bolesti

Před půlrokem působily jako zjevení. Pick-upy na baterky od Rivianu vyvolaly na Wall Street při své premiéře pozdvižení. S korekcí celého trhu ale přišla i jejich – dost bolestivá – úprava hodnoty. Cena akcií klesla o víc než dvě třetiny, firma musela snížit na polovinu už tak dost nízký plán roční výroby, chybí jí čipy… A dost možná ji chce opustit klíčový investor, a to automobilka Ford.

Továrna v městečku Normal ve státě Illinois, která dříve patřila Mitsubishi, zvládne za rok vyrobit až 150 tisíc vozů. To by ale musela jet nonstop. Jenže dnes se její brány otevírají jen párkrát za týden a jestli z ní letos vyjede 25 tisíc aut, bude to úspěch. Dozvuky jednoho z nejsilnějších byznysových příběhů loňského roku začínají získávat poněkud tmavé kontury.

V Normalu svoje elektrická SUV a pick-upy montuje ambiciózní kalifornský startup Rivian. Ten loni v listopadu vyvolal hotovou mánii. Především mezi drobnými retailovými investory, kteří v něm viděli druhou Teslu. Po vstupu firmy na burzu pak vyhnali její tržní hodnotu na chvilku dokonce i nad Volkswagen, ačkoliv Rivian v té době měl na kontě jen pár kusů dodaných aut.

Po půl roce je situace přesně opačná. Akcií Rivianu se lidé spíš zbavují, jejich hodnota setrvale klesá. Jestliže v listopadu se obchodovaly za 129 dolarů a celá firma měla hodnotu vysoko přes 100 miliard dolarů, teď jsou k mání za 32 dolarů. To je propad o 75 procent. A Rivian s sebou táhne i dva mnohem větší hráče. Jeho výraznými akcionáři jsou totiž Amazon a Ford a obě firmy reportovaly za první kvartál roku 2022 ztráty, protože musely v účetnictví radikálně škrtat právě v kolonce Rivian a nacenění jejich podílu.

Amazon mu se svými 18 procenty ještě asi dá šanci, ostatně má od něj objednaných 100 tisíc elektrických dodávek, ale Fordu jakoby docházela trpělivost. Když se šéfa automobilky Jima Farleyho novináři ptali, co bude s podílem v Rivianu, když brzy uplyne doba, během které akcie (Ford jich drží přes 11 procent) nešlo prodat, odvětil: „No comment.“ To není zrovna povzbudivá odpověď, žádné: „Jasně, pokračujeme, chceme spolupracovat.“ Americká média už spekulují, že Ford se podílu zbaví.

Přitom důvody, proč se Rivianu nedaří a proč musel na polovinu snížit odhad toho, kolik aut letos vyrobí (tedy nikoliv 50 tisíc, ale jen 25 tisíc), nejsou o tolik jiné než u jiných automobilek – nedostatek čipů, zdražování vstupních materiálu a také typický neduh mladých automobilek na startovní rovince, tedy výrobní a organizační trable.

Komplikuje se především situace na trhu s bateriemi, drasticky stoupají ceny drahých kovů, jako je lithium. To jen za poslední rok narostlo o 150 procent. A jelikož je Rivian malá firma, nemá při vyjednáváních takové podmínky a sílu, jakou se už dnes může zaštítit díky svému byznysovému výtlaku Tesla. Ostatně její Model 3 se za rok 2021 stal jedním z nejprodávanějších vozů v EU.

Když vzal šéf a zakladatel Rivianu, devětatřicetiletý Robert Scaringe nedávno pár novinářů na prohlídku fabriky v Normalu, postěžoval si jim, že to, co automobilový průmysl nyní zažívá s čipy, je jen slabý odvar toho, co jej čeká s bateriemi. „Když to řeknu hodně jednoduše, veškerá dnešní světová produkce baterií je hluboko pod 10 procenty toho, co budeme potřebovat za deset let. Takže si vezměte, že 90, možná 95 procent dodavatelských řetězců ještě neexistuje,“ citoval Scaringe deník Wall Street Journal.

Pro Rivian tedy žádné veselé časy nepřicházejí. S tím, jak dochází v ekonomice globálně k ochlazení a drobní retailoví investoři od mobilů začnou víc zvažovat, kam své peníze pošlou, to bude pro společnosti jako je výrobce elektrických pick-upů těžké. Robert Scaringe měl skvěle zvládnuté PR, vyvaroval se chyb, které udělal jiný vyzyvatel Elona Muska Trevor Milton s Nikolou, jenže v těžších časech se jde na dřeň – a ta je v případě Rivianu mnohem užší a prozaičtější, než se v listopadu zdála být.

***

Since I’ve been asked a lot:

Buy stock in several companies that make products & services that *you* believe in.

Only sell if you think their products & services are trending worse. Don’t panic when the market does.

This will serve you well in the long-term.

— Elon Musk (@elonmusk) May 1, 2022