Rocky málem vůbec nevznikl. Film o tom, jak ho Stallone vydupal ze země, vás donutí pustit si ten původní
Já, Rocky je oslava filmařské práce a nostalgická připomínka kultovního příběhu. Anthony Ippolito jako by Stallonemu z oka vypadl.
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První Rocky je dnes kultovní film, který známe snad všichni. Pohádka o chudém boxerovi, který se díky píli a odhodlání postavil šampionovi a vyrovnal se mu. Jenže příběh o tom, jak snímek vznikl, je možná ještě zajímavější. A právě ten teď přináší novinka Já, Rocky, kterou můžete vidět v kinech od 19. listopadu a jejímž mediálním partnerem je i CzechCrunch.
Anthony Ippolito v roli Sylvestera Stalloneho chce být hercem, chodí od castingu ke castingu, ale až na pár vedlejších rolí nemá štěstí, a tak se živí porcováním masa nebo parkováním aut. Pak mu ale jeho pozdější manželka Sasha poradí, aby si napsal scénář sám a obsadil se do hlavní role.
Jenže studia o jeho scénáře nestojí, až jednoho večera v hospodě Stallone sleduje zápas šampiona Muhammada Aliho s outsiderem Chuckem Wepnerem. Ten k překvapení všech vydrží v ringu 15 kol. Stallone jde ihned domů a za tři a půl dne napíše scénář k Rockymu. Dá ho producentům Irwinu Winklerovi a Robertu Chartoffovi, kteří s ním už dříve pracovali. A ti ho milují.
Hned ho chtějí zfilmovat a seženou i podporu studia. Právě tady ale nastane zádrhel. Studio chce velkou hvězdu, neznámý herec, který má navíc problémy pořádně artikulovat, nepřipadá v úvahu. Stallonemu proto za jeho nápad nabízí čím dál vyšší částky, až se dostanou na statisíce dolarů.
Jeho odpověď je ale pořád stejná – roli napsal sobě na míru, a proto ji bude hrát jedině on. Za tím si stojí, i když s manželkou čekají dítě a nemají dost peněz ani na nájem. Studio nakonec opravdu ustoupí, s podmínkou, že natáčení bude stát místo původních dvou milionů dolarů jen jeden.
Skutečnost, že je role napsaná na tělo, uvidí i divák. Příběh Rockyho se totiž ukázkově zrcadlí s příběhem Stalloneho. Napsal ho ze svého života a vývojem postavy se vlastně vypořádává se svými démony. Například komplikovaným vztahem s otcem, který se zrcadlí v roli Rockyho trenéra. A začátky Stalloneho vztahu také místy připomínají vztah filmového páru.
Největším tahákem je ale určitě ústřední herec. Dlouho se hledal správný představitel, když se objevil Ippolito, bylo to ovšem jasné. Vypadá jako Stallone a o podobnosti vás ještě víc přesvědčí ve chvíli, kdy promluví. Jeho hlas, intonace i pohyby jsou až neuvěřitelně přesné a chvílemi zapomenete, že sledujete jen dvojníka.
Podle producentů si jeho castingový záznam zamilovala i Stalloneho manželka a dcery. Sám Ippolito vzpomíná, že Stallone, který měl právo obsazení schválit, k jeho nahrávce řekl: „Lepšího už nenajdete.“ Pro Ippolita je to už potřetí, co hraje mladšího dvojníka známějšího herce. Mladého Ala Pacina ztvárnil v seriálu Nabídka a mladého Adama Sandlera ve snímku Pixely. Skvělý je ale i Stalloneho otec, kterého hraje Matt Dillon, nebo AnnaSophia Robb jako jeho žena.
Já, Rocky je milostný dopis tvůrcům kultovního filmu a zároveň oslava filmařiny. Vidíte lidi, kteří si uvědomují, že pracují na něčem, z čeho se může stát výjimečné dílo. Navíc se tu sešla spousta talentovaných lidí, kteří ještě tou dobou nebyli známí. Třeba kameraman Garrett Brown, vynálezce steadicamu. Díky této tehdy nové technologii vznikl ikonický záběr ze schodiště ve Filadelfii, kdy kameraman běží s Rockym až na vrchol.
Peněz i času na natáčení Rockyho bylo málo, a tak musel celý štáb šetřit a vymýšlet neustále kreativní řešení. Producenti dokonce přidali část vlastních peněz, když milionový rozpočet nestačil. A když nešlo kvůli financím natočit důležitou scénu na kluzišti, natočili ji po zavíračce. Kreativita se týká i závěrečného zápasu. Režisér původního Rockyho John Avildsen měl totiž pocit, že box na plátně vypadá směšně.
Stallone proto spolu s Carlem Weathersem, představitelem Apolla Creeda, vymysleli choreografii sami. A místo osvědčených pohybů filmových boxerů prý napodobovali ty skutečné. V aktuálním filmu nicméně vedle nostalgie a poklony filmovému průmyslu fungují i vážné scény, a to především v dialozích Stalloneho s manželkou Sashou, díky kterým pochopíte, že bez ní by žádný film nevznikl.
V den premiéry dostal původní Rocky špatnou recenzi z New York Times, která ho označila za hloupý, sentimentální příběh ze slumů a Stalloneho za nepřesvědčivého herce, který hraje povrchně a falešně. Hned v premiérový týden se ale stal Rocky hitem. S tržbami v USA 117 milionů dolarů (2,5 miliardy korun) byl nejúspěšnějším filmem roku a z deseti nominací na Oscara proměnil tři, včetně ceny za nejlepší film. Producenti si pak nechali recenzi zarámovat a pověsit vedle sošky Oscara.
Dnes novinku Já, Rocky deník New York Times převážně chválí a píše o něm jako o povedeném snímku, který zachycuje příběh jednoho z nejvýznamnějších mužů pro americkou kulturu. Deník The Guardian vyzdvihuje herecký výkon Ippolita, který přesně vystihuje Stalloneho šarm, humor i odhodlání, a podle serveru Variety jde o skvěle řemeslně natočený životopisný film, který se bude líbit masám.
Režisérem Já, Rocky je Peter Farrelly, který stojí i oscarovou Zelenou knihu. Stallone se na tomhle filmu sice nepodílel přímo, ale Farrelly se s ním osobně sešel a později prozradil, že bez jeho požehnání by se nikdy do práce nepustil.
Výsledkem je snímek, který krásně hraje na nostalgické struny a zároveň vypráví neuvěřitelný příběh o tom, jak jeden tvrdohlavý člověk přesvědčil celé studio a natočil ikonický film. Nejvíc ho ocení ti, kdo mají původního Rockyho rádi. Ostatní ale zhlédnutí možná donutí pustit si originál a o to víc ocenit veškerou práci, která za ním stála.