Rodinná firma s velkými ambicemi. Topvet založila babička bylinkářka, nakonec vznikl milionový byznys

Od malička se chtěl stát obvodním veterinářem. Jak ale říká, chovy zvířat prakticky přestaly existovat a pro veterináře nebylo dost práce. „Ambulance malých zvířat mě nelákala. Začal jsem proto na veterinární univerzitě učit choroby přežvýkavců. Po pár letech mě však babička a strýc přesvědčili, abych vstoupil do rodinného byznysu,“ vzpomíná současný majitel firmy Topvet Jiří Pantůček. Ve své práci už se nezabývá tolik zvířaty jako hlavně bylinami. Byť i znalost němých tváří se mu hodí.

Topvet, který přišel na trh s řadou Green Idea, je dnes předním českým výrobcem přírodních doplňků stravy a také kosmetiky. To všechno ale začalo u lásky k bylinkám, se kterou firmu zakládala babička Jiřího Pantůčka a která pak svého vnuka přesvědčila, aby se jim věnoval také. „Babička určitě sehrála důležitou roli, ale tím, kdo ve mně rozdmýchal lásku k bylinkám, byla moje maminka. Celý život stále něco pěstovala, sázela a následně vařila a macerovala,“ vypráví Pantůček s tím, že někdy byl výsledek moc dobrý, jindy vůbec. Babička zase měla v krvi obchod. To všechno dalo dohromady skvělý základ, na kterém šlo stavět.

Zatímco zpočátku byl obrat rodinné firmy okolo půl milionu měsíčně, dnes už je to za stejnou dobu milionů patnáct. Podle Pantůčka se to podařilo díky poctivé a systematické práci, ale i vysokým standardům výroby, kvalitě použitých surovin a také produktu, který byl bez kompromisu.

Byť tohle zůstalo, v mnohém se firma vyvinula. Dlouho například platilo, že receptury vymýšlel sám majitel. Dnes už má Topvet celé vývojové oddělení. Dříve se také vyrábělo z klasických bylin, dnes už firma pracuje především s bylinnými extrakty. „Bylinky už dnes pěstujeme pouze pro radost, používat je do výrobků většinou nechceme. Takřka kompletně jsme přešli na používání standardizovaných extraktů z bylin. Tím je garantována stále stejně vysoká účinnost i kvalita výsledného produktu,“ líčí podnikatel.

Firma využívá pro svoje výrobky stovky bylin, extrakty bere od celé řady dodavatelů, a i když zpracovává bylinky z celého světa, těch českých je pořád nejvíc. A zatímco ohledně receptur musí být Topvet stoprocentně transparentní, a proto je uvádí na obalech svých výrobků, použité postupy a technologie si společnost uchovává jako tajemství. Celá řada přípravků je pak klinicky testována pod dohledem lékařů. Firma také získala certifikát NaTrue, který uděluje mezinárodní nezisková organizace za vysokou kvalitu přírodních produktů.

Dohromady dává Topvet na trh kolem devíti set různých přípravků. Dalších pět stovek připravuje také pro partnerské firmy, které je prodávají pod svou značkou. Základem jsou zmiňované doplňky stravy a kosmetika, ty mají však celou řadu podkategorií. V nabídce jsou masážní produkty, bio certifikované přípravky, speciální kosmetické řady nebo výrobky určené na různé zdravotní potíže, ať už jde o migrénu, problémy se spánkem nebo na podporu lymfatického systému. Má ale i wellness program nebo domácí vůně. Bestsellery jsou prý krém a sérum s hadím jedem, kloubní tonikum nebo různé bylinné tinktury.

Pantůček nakonec nedokázal zcela opustit ani své původní pudy, a tak firma začala vyrábět také veterinární přípravky. „Co bych to byl za veterináře, kdybychom neměli širokou nabídku pro zvířata? Dnes už jsem vlastně víc mastičkář než veterinář. Někdy také v žertu říkám, že dvacet let testujeme na lidech, abychom mohli nabídnout kvalitní produkty pro zvířata,“ vypráví šéf firmy.

Foto: Topvet Zlatá řada Green Idea

Byliny prý na zvířata fungují, ostatně první bylinkáři se podle Pantůčka učili právě tím, že pozorovali zvířata. „Umí se léčit intuitivně a přirozeně, jen musíte znát jistá specifika. Komplikované jsou v tomto ohledu často kočky,“ líčí vystudovaný veterinář s tím, že jejich přípravky jsou často k vidění i v různých ordinacích pro zvířata.

Topvet se snaží většinu zisku vracet zpět do firmy, především pak investuje do nových technologií. Podniká hlavně v Česku, svoje produkty ale dodává také na Slovensko, do Polska, Maďarska i Německa a vyrábí pro Anglii nebo Švýcarsko. Jednání vede v současnosti také s Izraelem, Slovinskem nebo Jižní Koreou. Loni vykázala firma zisk pět milionů korun, na čemž se podílí už čtvrtá generace rodiny. „Babička už bohužel nežije, takže aktivní jsou generace tři,“ říká Pantůček a vyjmenovává, že ve firmě pracují oba rodiče, sestra, tři děti a bratranci. „Jsme malá rodinná firma. Máme ale velké ambice,“ dodává majitel pořádně voňavého byznysu.