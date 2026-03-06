Rodinné řadovky i byty u rychlodráhy na letiště. Na Veleslavíně vyroste vilová čtvrť za 2,2 miliardy
Penta a Radek Pokorný promění průmyslový brownfield u veleslavínského zámečku, kde postaví 114 bytů a 27 domů. Hotovo má být za dva roky.
Na pražském Veleslavíně vyroste nová rezidenční čtvrť. Společnosti Penta Real Estate a skupina EPD (Engine Prague Development) Radka Pokorného získaly pravomocné stavební povolení pro projekt Nový Veleslavín. Celková investice do transformace bývalého průmyslového brownfieldu v lukrativní části Prahy 6 dosáhne přibližně 2,2 miliardy korun. Hlavní stavební práce i prodej plánovaných 114 bytů a 27 řadových rodinných domů odstartují letos v červnu. Kompletní dokončení celého areálu je naplánováno na rok 2028.
Projekt vzniká v těsném sousedství veleslavínského zámečku, na místě části areálu bývalé teplárny, kde již došlo k demolici nevyužívaných objektů. Do budoucna má tato lokalita profitovat z modernizace železniční trati na letiště a Kladno, kdy jedna ze zastávek rychlodráhy bude v blízkosti čtvrti. Trať tu bude navíc vedena v tunelech. Celý rezidenční soubor vznikne v jedné etapě, čímž se omezí stavební práce v místě.
„Na Veleslavíně pokračujeme v úspěšné spolupráci s Radkem Pokorným, tentokrát kultivujeme další neprostupný a zanedbaný brownfield. Místo bývalé průmyslové zátěže vznikne plnohodnotná vilová čtvrť, která přirozeně naváže na prvorepublikovou zástavbu,“ říká David Musil, výkonný ředitel Penta Real Estate. Architektonický návrh od studia Schindler Seko počítá se dvěma bytovými domy v dispozicích až 4+kk a řadovými rodinnými domy, které doplní nové veřejné prostranství s herními prvky a komunitními plochami.