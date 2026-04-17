Lidl a Botas mají společné tenisky. Není jich moc a koupíte je přes mobil s baťovskou cenovku

Boty nesou tradiční barvy Lidlu a vychází z klasického modelu Botas Iconic. Cena bude 1999 korun, stejné bude i množství párů v kolekci.

Luboš Kreč

Lidl a česká obuvnická značka Botas připravily limitovanou kolekci tenisek pod heslem „Dvě ikony, jeden pár“. Vychází z klasického modelu Botas Iconic upraveného v designu a charakteristických barvách Lidlu. Ten přitom není žádný nováček na poli fashion spoluprací – některé jeho obrandované kousky se staly předmětem virálního sběratelského šílenství a v podobném duchu se nesou i další projekty, třeba kabelka inspirovaná nákupním vozíkem ve spolupráci s designérem Nikolasem Bentelem.

Sázka na Botas je svým způsobem logická. Značka ještě nedávno čelila hrozbě zániku, ale jal se ji zachránit zlínský podnikatel Václav Staněk, zakladatel obuvnické firmy Vasky. Vedení Botasu přebral jeho mladší bratr Vít, který za první rok dotáhl prodeje na dvanáct tisíc párů a firmu dostal do zisku. Je o nich hodně slyšet právě díky šikovnému marketingu: kromě Lidlu spolupracovali s populárním internetovým obchodem Footshop, s MMA bojovníkem Jiřím Procházkou nebo s původně zlínskou společností Baťa.

Kolekce bude dostupná výhradně přes aplikaci Lidl Plus v omezeném množství 1 999 párů a objednávat půjde od 20. do 26. dubna 2026 (maximálně dva páry naráz) za cenu 1 999 korun (cenovky s devítkami na konci jsou v československém prostoru v podstatě vynález Tomáše Bati, na kterého se Staněk často a rád odvolává). Boty si zákazníci vyzvednou ve vybraných prodejnách v průběhu května.

