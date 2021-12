Pětačtyřicet milionů eur, tedy přes miliardu korun, hodlá příští rok skupina Rohlik Group poslat do automatizace svých skladů v Praze, Hamburku a Vídni. Zboží v nich přeskládá tak, aby si pro ně mohla jezdit robotická vozítka a sama ho tu také hledat. To má Rohlíku přinést trojnásobné zvýšení produktivity vychystávání objednávek a o 60 procent víc úložného prostoru v distribučních centrech.

Místo polic celý systém z výšky vypadá spíš jako velké herní pole pro šachy nebo třeba piškvorky – naprosto pravidelná mřížka ale pod sebou ukrývá patra zboží naskládaného na sebe. Pohled z výšky je však něco, co si tu budou užívat většinou jen roboti. Ti jezdí po krajích jednotlivých mřížek jako po kolejnicích a vybírají si zboží.

Takto fungují sklady partnerů, které si firma podnikatele Tomáše Čupra ke spolupráci vybrala. Aby mohla robotická vozítka zboží přemisťovat, jsou doplněná účinnými vyzvedávacími pracovními stanicemi. Právě díky jejich kombinaci má Rohlík navýšit skladovací prostor, zrychlit vychystávání objednávek i zefektivnit proces doplňování zásob.

Rohlik.cz bude v Mnichově a Hamburku využívat logistický systém od Element Logic Foto: Rohlik.cz

„Pokud je mi známo, žádný jiný hráč v oblasti doručování potravin objednaných po internetu neinvestuje do automatizace skladů na tak široké evropské úrovni,“ říká Aleš Malucha, šéf pro automatizaci Rohlik Group.

Firma se rozhodla pro dvě řešení: AutoStore od firmy Element Logic pro Mnichov a Hamburk, projekt firmy Swisslog uplatní ve Vídni a Praze. „Investice do automatizace jsou klíčovým motorem pro růst a vyšší efektivitu našeho dodavatelského řetězce a zajistí ještě rychlejší dodávky a lepší budoucí služby zákazníkům,“ dodává Malucha.

Pro dokončené nákupy připravené k distribuci zavádí Rohlík vychystávací systém, který má podle firmy brzy fungovat ve všech jejích skladech. Vozíky v jeho rámci kyvadlově přepravují položky v paletových regálech. Cestují do jejich hloubky, aby vyzvedly nebo uložily palety na obou koncích regálové konstrukce.

„Toto rozšíření automatizace je naplánováno na druhou polovinu roku 2022. Rohlíku přináší zcela nové možnosti rozšíření kapacit v krátké době, když to nejvíce potřebujeme. V současné době se připravujeme na rozšíření i do dalších zemí střední a jižní Evropy,“ dodává Malucha.

Musíme do automatizace investovat

Do roku 2025 má do podobných systémů Rohlík poslat rovnou 400 milionů eur, tedy přes deset miliard korun. Bez takových investic považuje plánovanou expanzi a celkový růst provozu zakladatel firmy Tomáš Čupr za těžko zvládnutelnou. Plány má přitom společnost velké: jen český Rohlik.cz utržil v uplynulém fiskálním roce 7,4 miliardy korun a v tom, který právě probíhá, by rád atakoval 10 miliard korun.

„Jeden z důvodů je, že chceme být efektivnější, ale druhý důležitý důvod je, že nejsou lidé. I když jim zaplatíte dvojnásobek, lidé v zemích, kam expandujeme, často nechtějí pracovat manuálně. Pokud chceme dál růst, musíme do automatizace investovat,“ popsal nám už dříve strategii Čupr.

S automatizací tak Rohlík nečeká. V Chrášťanech u Prahy už staví svůj nový, plně automatizovaný sklad, který má být hotový v polovině roku 2023. Ten má pomoct zrychlit doručování, aby v Česku mohlo proběhnout do 60 minut od objednání. Bude mít 14 tisíc čtverečních metrů s 18 tisíci skladových jednotek. Prostor pro systém AutoStore tu bude chlazený.

I na druhé straně se Rohlík snaží zrychlit a rozšiřuje síť doručovacích boxů. Ty provozuje od podzimu 2022, mimo jiné na čerpacích stanicích MOL v Praze nebo na Hlavním nádraží. Teď hodlá jít do celé České republiky, jedny z prvních boxů budou umístěné ve Svitavách nebo v Mohelnici. Své Rohlik Pointy ale plánuje umístit také na vlaková nádraží nebo pobočky České pošty.

Celkově počet venkovních samoobslužných boxů skoro zdvojnásobí z 23 na 45 do konce února příštího roku. „Využitím nových Rohlik Pointů dokážeme velmi rychle rozšířit dostupnost nákupů z Rohlíku,“ věří CEO Rohlik.cz Olin Novák. „A právě rozšířením samoobslužných boxů na vlaková nádraží a pošty chceme flexibilitu ještě posunout na novou úroveň a umožnit tak zákazníkům vyzvednutí nákupu například cestou z práce,“ doplňuje.