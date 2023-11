Roky jednání mají výsledek: Praha vybrala budoucí sídlo záchranky. Mezitím má vzniknout nástavba

Uložit 0

Pražská záchranka existuje už 165 let. Ani jednou za tu dobu ale neměla vlastní sídlo. V současnosti její zaměstnanci sedí společně s pražskou městskou policií v Korunní ulici na Vinohradech. Praha ale nyní v soutěži vybrala architektonický návrh budovy pro záchrannou službu, který vzešel z jedenáct let dlouhé debaty.

Zdravotnická záchranná služba by měla najít nový domov na pražském Proseku. A to v domě, který navrhlo bratislavské studio Plural. „Návrh nabízí pragmatickou, funkční a logicky uspořádanou budovu, která současně poskytuje svým zaměstnancům prostory a prostředí pro odpočinek nezbytný při jejich stresující práci,“ popsali svůj návrh architekti.

Budova je složená z několika na sebe položených bloků. Ty mají rozdílnou šířku, což vytváří prostor pro vznik velkorysé střešní zahrady. Nejdůležitější část budovy, tedy operační centrum, má působit jako maják nad městem.

Foto: Praha.eu Soutěž vyhrálo bratislavské studio Plural

Novostavba by měla vzniknout na pozemcích hned vedle Polikliniky Prosek. Do administrativně-technické budovy by se měl přestěhovat dispečink, kde pracovníci přijímají tísňové hovory, vzdělávací a výcvikové středisko pro záchranáře, administrativní zázemí a také zařízení pro servis a údržbu sanitních vozů.

„Nová budova nám dovolí dostat všechny naše provozy, které vytvářejí zázemí pro chod záchranky, pod jednu střechu, a ještě víc tak zefektivnit naše fungování,“ uvedl ředitel pražské Zdravotnické záchranné služby Petr Kolouch.

Praha vyhlásila soutěž na podobu budovy na Proseku koncem loňského září. Mezinárodní porota vybírala z devatenácti návrhů, letos v září pak vyhodnotila dopracované návrhy šesti finalistů. Kromě architektů a záchranářů byli členy poroty také zástupci magistrátu a městské části Praha 9. Hotovo by mělo být v roce 2030.

Ačkoli radní pro majetek Alexandra Udženija hovoří o tom, že záchranka se přiblížila realitě, další člen poroty, starosta Prahy 9 Tomáš Portlík, se vyjádřil tak, že Praha bude mít nejspíš potíže nové sídlo financovat. Vyjít má asi na dvě miliardy korun. Městská část se tak rozhodla, že než bude nové sídlo hotové, vybuduje nástavbu na budově sousední polikliniky.

„Domluvili jsme se s ředitelem záchranné služby Petrem Kolouchem, že by tam vzniklo dočasné sídlo. On ten projekt připravoval, záchranná služba se na něm společně s Prahou 9 podílela a v tuto chvíli ho máme ve stavebním povolení, vznikl výkaz výměr a soutěží se,“ uvedl Portlík minulý týden pro Rádio Praha Českého rozhlasu. Práce by podle něj mohly začít už příští rok a vznikl by také parkovací dům pro pět set vozidel.