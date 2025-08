Roubenka plná skla a nezvyklých prvků. Kousek od Prahy vyrostla moderní interpretace horské klasiky

Uložit 0

Pod pojmem roubenka si většinou představíme malebná historická stavení na severu Čech a v horských oblastech. Roubené domy se však dnes těší stále větší oblibě i jako novostavby. Ty povětšinou odkazují na tradiční koncepci tohoto typu budov, najdou se však i takové případy, kdy se tradice setká s moderním přístupem. A pak vznikají zcela neotřelé interpretace.

Jedním z takových objektů je rodinný dům v Jevanech, chatové oblasti nedaleko Voděradských bučin. Stojí na zarostlém pozemku, který vytváří dojem, jako by se nacházel na samotě, což vychází vstříc přání investorů být v co největším obklopení přírody.

Ta se přitom příliš nezaobírá tím, kde je práh domu, a bez ostychu jej překračuje. Vděčí za to práci studia Monom, které dům navrhlo jako roubenou dřevostavbu, jíž propůjčilo částečně prosklenou fasádu. Ta byla zvolena právě proto, aby byly co nejvíce potlačeny hranice mezi interiérem a exteriérem.

Základem stavby se stalo masivní dřevo, konkrétně kmeny finské borovice opracované na CNC strojích. Zajímavostí tohoto typu dřeviny je to, že roste pomaleji než borovice u nás. To má zásadní efekt na hustotu dřeva, a tedy i jeho kvalitu a schopnost odolávat nepříznivým podmínkám. Ve Finsku byla celá konstrukce také vyrobena a následně se převezla do Česka a až na místě složila.

Roubenou část doplnilo velkoformátové prosklení, které tvoří podstatnou část fasády domu, celou koncepci odlehčuje a do interiéru pouští maximum světla. Právě toto prosklení je jedním z atypických prvků pro roubený objekt a posouvá jej blíže moderním novostavbám.

Takových prvků v tomto projektu však najdeme víc. Dalším z nich je vložená černá kostka do dřevěné konstrukce. Ta vytváří nápaditý kontrast vůči přírodním materiálům a barvám. Do černé kostky se vešlo zázemí pro hosty, koupelna a technická místnost.

Zbytek domu byl ponechán přírodním materiálům, které ve spojitosti s velkoformátovými okny vytváří příjemný a teplý interiér. Středobodem domu je obývací prostor s kuchyní a jídelním stolem, který je přímo propojený se zahradou. Pomyslnou dělicí čárou mezi světem venku a uvnitř je venkovní terasa.

Tu kryje střecha s velkým přesahem, jejíž tvar je dalším atypickým prvkem pro roubenku. Klasický sedlový tvar nečekejte, střecha je pultová, opatřená tmavým plechem. Ten navíc pokrývá i onu vloženou černou kostku, která jde nad úroveň střechy a vytváří tak další neobvyklý optický prvek.