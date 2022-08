Rozjela online půjčovnu a obchod pro děti, teď bude prodávat po vzoru Knihobotu. A děti i pohlídá

Máte malé děti? Pak moc dobře víte, kolik věcí, zejména oblečení, jste si pro ně pořídili. A kolik z nich jste v reálu doopravdy využili. Kristýna Farkašová dítě má a velice dobře si uvědomuje, že shánění dětských věcí je co do udržitelnosti celkem průšvih. Před čtyřmi lety proto rozjela online půjčovnu dětských potřeb Ebuu a teď k ní po vzoru úspěšného projektu Knihobot přidává platformu, v níž půjde použité věci nejen získat, ale i udat. A aby toho nebylo málo, tak chystá i prostor pro hlídání dětí. Těch totiž narozdíl od oblečení není nikdy dost. „Jsme taková online kamarádka, která vám půjčí, co potřebujete. A kamarádka vám děti někdy i pohlídá,“ říká.

Kristýna Farkašová měla k přírodě, ekologii i zájmu o staré věci vždycky blízko. Vyrůstala částečně v Jizerských horách, částečně v Českém ráji a její rodiče často pořádali velké rodinné výjezdy do second handů. Ona sama vystudovala biologickou archeologii a než poprvé ve svém životě kompletně změnila kariéru, pracovala v tomto oboru na vysoké škole.

„Všechno mi to tak nějak zapadalo přirozeně dohromady. Jsme ze sedlácké rodiny a vztah k přírodě máme jednoduše v sobě,“ krčí rameny drobná pětatřicetiletá maminka pětiletého Vincenta. Že se pokusí udělat něco s hromadami svršků a zbytností, které si pro děti pořizujeme, se rozhodla v době, kdy byl ještě mimino. Právě tehdy si totiž uvědomila, že z toho, co si pro něj pořídila, použije jen zlomek. Ať už proto, že šlo o zbytečnosti, nebo o oblečení, ze kterého jednoduše rychle vyrostl.

„Když jsem nad tím tehdy uvažovala, tak jsem často vzpomínala na ty naše výlety do sekáčů. Byla to vždycky sranda a hrozně nás to bavilo, šlo o takový hon za originálními věcmi,“ popisuje Farkašová. Sama se stále v second handech obléká a ve svém životě celkově vyznává minimalistický přístup. „Ano, mám ráda krásné nové věci pro děti, ale asi jako spoustě matek mi došlo, že ne vždy je to možné a už vůbec ne potřeba. A taky to nemusí stát tisíce, abych své dítě pěkně oblékla,“ dodává.

Foto: Ebuu Ebuu je půjčovna, obchod a již brzy přibude i „hlídárna“ dětí

Proto v roce 2018 rozjela online projekt Ebuu. Tehdy byla na mateřské dovolené z práce v reklamní agentuře DDB Prague, kterou vyměnila za akademickou kariéru. Ebuu koncipovala jako e-shopovou půjčovnu oblečení a těch nejdůležitějších věcí, které k péči o dítě potřebujete a v mainstreamové nabídce chybí. Ať už jde o látkové pleny, kosmetiku nebo nejrůznější pomůcky či hračky. Vše s důrazem na ekologii a udržitelnost. Časem přidala možnost si vybrat, zda si kousky chcete půjčit či rovnou koupit. A přibyla i kamenná prodejna, kde navíc pořádala kurzy o tom, jak se na dítě připravit a jaké různé varianty péče o něj existují.

To, co mi dává největší smysl

V roce 2020 dosáhla s Ebuu na obrat půl milionu korun a začala přemýšlet, zda se mu věnovat naplno. Loni ale přišly komplikace v osobním životě a slibně rozjetý projekt šel stranou. „Rozpadl se mi vztah a já řešila, jestli Ebuu neutnu. Všechno, co bylo rozjeté, se zastavilo. Nakonec ale vyhrálo to, že ne. Protože jde o něco, co mi dává v mém profesním životě největší smysl,“ říká Farkašová s tím, že začít ulevovat planetě může každý z nás. A tak podruhé v životě od základu změnila to, co ji živí.

Na jaře dala výpověď z DDB, kam se po konci mateřské vrátila, a do svého podnikání přibrala společnici – investorku Kláru Sobotkovou. Celkově tým rozšířila na pět dam a pustila se do změn, které její zákaznice naplno pocítí se začátkem školního roku, tedy zhruba za měsíc.

Od září totiž otevře nové – a přibližně čtyřikrát větší – Ebuu v Bruselské ulici na Vinohradech. Prodejna ale bude zabírat jen zhruba polovinu prostoru. V té druhé bude ve spolupráci s nedalekou školkou Nekonečný příběh dopoledne fungovat „hlídárna“, odpoledne pak volně přístupná herna.

„Dopolední hlídání bude zajišťovat školka a už je na něj čekací listina. Představa je taková, že to celé bude hodně rodinné a komunitní. Na zahrádce budeme mít kompostér a budeme děti učit vztahu k přírodě a smysluplným vztahům k lidem a věcem kolem nás obecně. Protože to je vlastně gró toho, co my i Nekonečný příběh děláme,“ vysvětluje Farkašová.

Knihy? Co teprve dětské oblečení!

Péče o děti by měla v Ebuu a Nekonečném příběhu odstartovat také v září. Ve stejnou dobu se oficiálně spustí i projekt Roztoč to s Ebuu, který Farkašová se svými kolegyněmi testuje od začátku prázdnin a k němuž ji zhruba před rokem přivedl novinový článek o moderním antikvariátu Knihobot Dominika Gazdoše. Ten od lidí přijímá nechtěné knihy a nabízí je k dalšímu prodeji. Z ceny každé prodané knihy si bere předem avizovanou část a zbytek putuje původním majitelům.

Foto: Ebuu Ebuu radí nastávajícím matkám i to, co si mají zabalit do porodnice

„Když jsem o tomhle četla, tak jsem si řekla, ty jo, to je fakt dobrý. Češi hodně čtou, já taky. Ale zároveň nemám doma tolik knih, jako dětských věcí. To by mohlo být přesně to, co moje zákaznice potřebují,“ vzpomíná Farkašová na to, jak před rokem nelenila, Knihobot kontaktovala a rovnou od něj dostala spojení na podobně smýšlející platformu Leepa. S ní dala dohromady vlastní systém, který funguje na úplně stejném principu.

Do té doby na e-shopu totiž nabízela buď nové, nebo jen darované věci, kterých má momentálně na skladu asi dva tisíce kusů. „Neustále za mnou chodily zákaznice, zda bych od nich nevykoupila tohle nebo tamto, ale my na to jednoduše neměli peníze. Ono se to nezdá, ale na každou položku, kterou přijmeme, máme v současné době náklad třicet korun jen na to, abychom ji vyprali, vyžehlili, nahráli na web. Takže z objevu Knihobotu jsem byla nadšená,“ vzpomíná.

Novou službu pojmenovala Roztoč to s Ebuu – „ebuu“ je mimochodem prý zvuk, který vydával její syn, když byl úplně malý – a koncem června o ní vypustila do světa jeden instagramový post. A už na jeho základě se přihlásily první matky. „Protože zkrátka některé stereotypy platí a tohle řeší hlavně ženy,“ směje se Farkašová.

Způsob, jak se zapojit, je jednoduchý. Na webu Ebuu vyplníte příslušný dotazník, nahrajete fotky oblečení, které nabízíte, a odešlete. Farkašová je se svým týmem posoudí. Pak vám napíše zpět, které kousky vzhledem k tomu, jaké zákaznice se kolem jejího projektu pohybují, bere na e-shop, které doporučuje do swapu, tedy výměny kus za kus, a které byste měli odnést na charitu. Vy už pak jen zvolíte, zda chcete k odvozu přijatých kusů využít Zásilkovnu nebo po Praze kurýra Woltu.

Oboje jde na vrub Ebuu, stejně jako starosti s prodejem. Z každé prodané položky si pak nechá 40 procent ceny a třicetikorunový poplatek. Do budoucna plánuje Farkašová založit i vlastní charitativní projekt na podporu týraných rodin. Věří, že tak využije i oblečení, které teď jako neprodejné zatím odmítá.

Do příštího září, tedy do roka od otevření nového obchodu a spuštění dalších projektů, by se s Ebuu, které už dřív získalo řadu podnikatelských ocenění, ráda dostala na milionovou tržbu. A Farkašová věří, že to nebude problém. „Když jsem v roce 2018 začínala, byla jsem totální freak a všichni na mě koukali, jestli jsem se nezbláznila – použité věci na děti. Teď je ale situace úplně jiná. O secondhandové věci je ohromný zájem a potvrzují to i nejrůznější studie, které na letošek ohlašovaly secondhandový boom,“ říká mladá podnikatelka. A dodává ještě jednu věc: se svými kolegyněmi výraz second hand vlastně moc nepoužívají a dávají přednost označení pre-loved zboží. Tedy takové, které už měl před vámi někdo rád a teď ho s láskou posílá dál.