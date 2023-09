Do čeho investují, jaká byla jejich první práce, kam si rádi zajdou na dobré jídlo či jaký největší fuck-up ve své kariéře zažili? Na toto a mnohem více se v rámci formátu Karlínských 20 ptáme zajímavých osobností nejen českého byznysu. Sled otázek a odpovědí přibližuje ty, o kterých se u nás můžete běžně dočíst, v netradičním světle a dává nahlédnout pod pokličku jejich kariérních úspěchů. Proč Karlínských? Protože právě v této čtvrti, kde sídlíme i my, se často řeší otázky, které jinde v Praze nepadnou.

Tentokrát na Karlínských 20 odpovídá Eva Slunečková, novinářka, popularizátorka designu a historička umění. Pět let vede magazín o interiérovém designu, umění a architektuře ELLE Decoration, přispívá do různých médií a její jméno rezonovalo i během výstavy českého porcelánu a skla Made by Fire, kterou kurátorovala. Jak se jí daří skloubit práci na volné noze a mateřství? Do čeho ráda investuje a proč se jí možná dodnes zdá o skotských tetřívcích?

V kolik chodíte spát a kolik toho průměrně naspíte?

Poslední dobou zalehnu kolem 11 večer a vstávám v 6 nebo v 7 ráno. Podle nálady mého půlročního syna, který mi začne žvatlat do ucha (a kopat mě do slabin).

Jakou aplikaci v telefonu otvíráte ihned po probuzení?

Kalendář, mail, poznámky, Instagram a Windy. Ne nutně v tomto pořadí.

Na jakém přístroji během dne pracujete nejčastěji a jaké nástroje v něm používáte nejvíc?

MacBook Air a smartphone. Bez mailů, foťáku v telefonu a bezdrátových sluchátek už si nedokážu svůj pracovní den představit.

Jaký outfit nosíte ve většině případů a máte oblíbený model tenisek?

Pohodlný, praktický, ideálně i s elegantní nadstavbou. Teď mám období Future Vintage tenisek od Pumy, jinak nedám dopustit na boty od Camper a do budoucna pomýšlím na zářivě modré od českých Pár. Pohodlných tenisek není nikdy dost.

Foto: Lukáš Pelech Popularizátorka designu Eva Slunečková

Pět věcí, které nikdy nesmí chybět ve vašem batohu?

Airpody, pidi praktická peněženka od Moietvoie, balzám na rty s kardamonem od Almy, sluneční brýle Etnia Barcelona a zápisník Moleskine s ultra tenkým perem Muji.

Máte nějaký vychytaný osobní lifehack, o který byste se chtěla podělit?

Pár pomalých nádechů a výdechů. Pomáhají obzvlášť v krizových situacích. A víra, že i ten největší průšvih má nějaké řešení.

Jmenujte jednu knihu a jeden film/seriál, které byste doporučila všem.

Román Chyba od Marka Šindelky o symbióze člověka a přírody a snímek Minulé životy, který mě nedávno dojal v kině.

Jakou hudbu si pustíte pro uklidnění? A která vás naopak nakopne?

Když potřebuju psát a soustředit se, pouštím si Norah Jones, pro probuzení je spolehnutí na Paula Kalkbrennera, Chromatics nebo Bonobo.

Kam vyrazit na nejlepší dovolenou?

Do Kodaně za kulturou nebo do Želiva na chatu bez elektřiny.

Jakou hi-tech novinku chcete mít doma v obýváku, ale ještě ji tam nemáte?

Jsem spíš analogový člověk, hi-tech vychytávky mě moc nelákají.

Jaký vůz parkujete ve své garáži?

Žádný, nemám ani kolo. Půjčuju si je.

Kam si ráda zajdete na dobré jídlo?

Na koprovku do Kuchyně na Hradě, na řízek do hospody U Bahnsetů a na bunchu do Pho Vietnam v Anglické ulici.

Jak jste si vydělala první peníze?

Na brigádě v německém kempu jako číšnice. Utratila jsem je za výlet po Izraeli, skvělá volba!

Co byla ta vůbec nejpodivnější práce, za kterou jste dostala zaplaceno?

Měsíc jsem naháněla tetřívky po skotských kopcích.

Co byste dnes poradila svému mladšímu já?

Ať se nestresuje a maká, všechno se to nakonec krásně poskládá.

Investujete?

Investuju do podílových fondů a kupuju umění. Snažím se taky o zdravý životní styl a cestovat. To jsou totiž taky docela dobré investice. Na výletech vyvětrám hlavu, přijdu na zajímavé myšlenky a přehodnotím dosavadní priority. Časté cestování je už takový můj rituál.

Nejlepší kariérní rada, kterou jste kdy dostala?

Rozvíjet své jméno, ne jen image brandů, pro které pracuju.

Jaký největší fail vás potkal v profesní kariéře, na který nyní vzpomínáte s úsměvem?

Když mě před deseti lety nevzali do práce, o kterou jsem hodně stála. Dnes jim za to děkuju, protože jsem se namísto toho dostala do médií a v propojování odborné a široké veřejnosti se naprosto našla.

Vaše nejlepší kariérní rozhodnutí?

První – vrátit se z Londýna do Prahy. Druhé – odejít ze zaměstnání na volnou nohu. Počáteční nejistota se rychle rozplynula a ta flexibilita je k nezaplacení.

Kdo v Česku vás inspiruje?

Silné podnikatelky – ženy, které mají energii a zápal pro věc. Nabíjí mě a pohání dál. Fotografka a kameramanka Lucie Desmond, stylistka Klára Tománková, grafická designérka Veronika Rút, novinářka Veronika Ruppert a mnoho dalších.