Rychle se do nich nalily miliardy. Co jsou bitcoinová ETF a proč je zatím nejde snadno koupit v Česku?

Investování do bitcoinu se otevřelo ještě širšímu publiku. Takový je hlavní závěr z přelomového rozhodnutí tohoto týdne, kdy americká Komise pro cenné papíry a burzu (SEC) schválila dlouho očekávaná bitcoinová ETF, tedy burzovně obchodované fondy, které kopírují vývoj ceny bitcoinu a zákazníci přes ně mohou do nejznámější kryptoměny na světě investovat, aniž by ji museli nakupovat nebo držet napřímo. Po jedenácti schválených ETF se spotovým bitcoinem byla vysoká poptávka hned první den obchodování. Z Česka, a obecně z celé Evropy, ale jejich nákup není tak snadný. Možnosti se však najdou.

„Schválení bitcoinových ETF je důležitým milníkem nejenom pro bitcoin, ale pro celý kryptoměnový trh. Bitcoin se díky tomu přiblíží k tradičnímu finančnímu systému a zvýší se jeho dostupnost zejména pro institucionální investory. Burzovně obchodovaný fond podle mě osloví řadu nových hráčů, kteří se doteď o kryptoměny pouze okrajově zajímali nebo jej z důvodu regulace nemohli mít na vlastních bilancích. Toto omezení s existencí ETF odpadává,“ říká František Vinopal, předseda České kryptoměnové asociace.

Podle dat londýnské burzy, která citovala agentura Reuters, se hned v prvním dni zobchodovalo přes 4,5 miliardy dolarů v akciích nových bitconových ETF. Nejvíce se mělo obchodovat s ETF od společností Grayscale, BlackRock a Fidelity. Analytici se shodují na tom, že by nová bitcoinová ETF mohla přilákat desítky miliard dolarů, liší se však jejich předpovědi v tom, jak rychle a nakonec v jakém přesném objemu to bude.

Co je to (bitcoinové) ETF?

Burzovně obchodovaný fond (exchange traded fund = ETF) představuje jednoduchý způsob, jak investovat do určitého aktiva nebo skupiny aktiv, jako je zlato, dluhopisy nebo nyní bitcoin, aniž by bylo nutné tato aktiva kupovat. Na rozdíl od tradičních podílových fondů se ETF obchodují na burzách jako akcie, což znamená, že je lze nakupovat a prodávat v průběhu dne.

Spotové bitcoinové ETF umožňuje investorům získat přímou expozici vůči bitcoinu, aniž by jej museli držet. Ve Spojených státech dosud byly k dispozici běžné bitcoinové ETF, které držely jako podkladová aktiva futures kontrakty na bitcoin. U spotových bitcoinových ETF jsou podkladovým aktivem přímo bitcoiny.

Každé ETF pro spotový bitcoin spravuje zřizující společnost, která vydává akcie vlastních držených bitcoinů zakoupených prostřednictvím jiných držitelů nebo prostřednictvím autorizované kryptoměnové burzy.

Co znamená bitcoinové ETF pro investory?

Spotové bitcoinové ETF otevírají okruh lidí a institucí, které mohou nakupovat a prodávat bitcoiny. Jednak je jejich prostřednictvím investice do bitcoinu mnohem snazší, a tak se do nich mohou pustit i méně zkušení investoři, a především mohou nyní bitcoin ve svých portfoliích představit i velcí správci institucionálních či penzijních fondů. Schválení takového bitcoinového investičního instrumentu americkým regulátorem dodává kryptoměně na větší důvěryhodnosti.

„Toto ETF má dva hlavní dopady: zvýšení distribuce v USA (mírný dopad, protože mimo USA existují ETF již několik let) a zvýšení důvěryhodnosti kryptoaktiv jako ‚třídy aktiv‘ (velmi vysoký dopad). Nyní existuje americké bitcoinové spotové ETF a bitcoin již není považován za pochybný nebo nechvalně známý. To významně mění vnímání pro mainstreamovou veřejnost,“ řekl pro CNBC Kevin de Patoul, spoluzakladatel a generální ředitel společnosti Keyrock.

Spotové bitcoinové ETF vs. bitcoin. Jaké jsou rozdíly?

Mezi nákupem spotového bitcoinového ETF a přímým nákupem bitcoinu je několik rozdílů:

Investoři, kteří koupí bitcoinové ETF, přímo nevlastní žádné bitcoiny.

Společnosti si za obchodování a správu bitcoinových ETF účtují poplatky.

Při přímém nákupu bitcoinu poplatky za správu odpadají, platí se jen jednorázový transakční poplatek.

Bitcoinové ETF může být zpravidla spravováno na stejné obchodní platformě/účtu jako jiné investice.

Pro přímé vlastnění bitcoinu je třeba tuto kryptoměnu nakoupit na specializovaných burzách jako Coinbase nebo Binance, případně ji vytěžit.

Bitcoinové ETF nenabízí investorům takovou anonymitu, jakou nabízí kryptosvět a přímý nákup bitcoinu, který probíhá přes anonymizovanou adresu vaší kryptopeněženky.

Díky tomu, že jsou bitcoinová ETF regulovaná, jsou naopak jejich investoři chránění. V případě, že investiční společnost zkrachuje, americká vláda garantuje do určité výše vrácení investovaných peněz jednotlivým investorům.

Jaká ETF byla schválena?

Americká komise pro cenné papíry a burzu (SEC) schválila tento týden celkem jedenáct ETF pro spotový bitcoin, která se obchodují na třech burzách: Nasdaq, NYSE Arca či BZX.

Nasdaq

BlackRock’s iShares Bitcoin Trust (IBIT)

Valkyrie’s Bitcoin Fund (BRRR)

NYSE Arca

Grayscale Bitcoin Trust (NYSE:GBTC)

Bitwise Bitcoin ETF (NYSE:BITB)

Hashdex Bitcoin Futures ETF (NYSE:DEFI)

BZX

ARK 21Shares Bitcoin ETF (NYSE:ARKB)

Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (NYSE:FBTC)

Franklin Bitcoin ETF (NYSE:EZBC)

Invesco Galaxy Bitcoin ETF (NYSE:BTCO)

Vaneck Bitcoin Trust ETF (NYSE:HODL)

WisdomTree Bitcoin Fund (NYSE:BTCW)

Kde koupit bitcoinové ETF?

Schválení prvních jedenácti ETF pro spotový bitcoin je velkou zprávou zejména pro Spojené státy a americké investory, kteří je mohou od tohoto týdne prostřednictvím svých makléřů či investičních platforem nakupovat na výše zmíněných amerických burzách. Běžní investoři z Evropy se k nim však zatím tak jednoduše nedostanou. „Pro evropské investory spuštění amerických ETF se spotovým bitcoinem příliš neznamená, protože tyto fondy nebudou drobným investorům v EU vůbec dostupné. Nesplňují totiž nařízení UCITS. V Evropě tak do nich budou moci investovat jen profesionální investoři,“ vysvětluje Peter Garnry, vedoucí oddělení akciových strategií společnosti Saxo.

Například na investičních platformách jako XTB či eToro nebo v aplikaci Revolut, kde drobní investoři nejen z Česka pravidelně investují do akcií či jiných ETF, kopírujících třeba vývoj indexu S&P 500 a řady dalších, prozatím nejsou americká spotová bitcoinová ETF k dispozici. Výjimku tvoří některé instituce a platformy, které neobchodují jen na evropských burzách, ale mají přímý přístup také k americké obchodní infrastruktuře. To se v Česku týká například zmíněné Saxo Bank či Fio banky. Nakoupit je mohou především profesionální investoři.

Foto: Birdwingo Investiční aplikace Birdwingo

„Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejně obchodovatelná ETF na americké burze, na kterou máme my a naši klienti přístup, všechna schválená bitcoinová ETF jdou obchodovat i u nás. Stačí si v investiční aplikaci e-Broker dané ETF vyhledat dle tickeru, všech jedenáct nových ETF tam klienti již najdou,“ uvedl pro CzechCrunch Jakub Heřmánek, mluvčí Fio banky. Nejjednodušší cestu pro retailové investory, kteří by chtěli z Česka co nejjednodušeji do nových krypto ETF zainvestovat, představuje investiční platforma Birdwingo, kterou založili slovenští bratři Adam a Andrej Hanovi a funguje podobně jako populární aplikace Robinhood, která je však dostupná pouze v USA.

Podle Andreje Hana bylo Birdwingo první investiční platformou ve střední Evropě, která spustila obchodování s několika novými spotovými bitcoinovými ETF hned ve čtvrtek po otevření amerických burz. Právě na ně má totiž Birdwingo na rozdíl od většiny hráčů působících v Česku přímý přístup. „Birdwingo obchoduje přímo na americké burze ve spolupráci s americkým makléřem. Tento týden schválená bitcoinová ETF jsou již dostupná na amerických burzách, ke kterým má Birdwingo přístup. Většina ostatních hráčů využívá evropské burzy, které toto zatím nezavedly a v tuto chvíli není jasné, kdy přesně to udělají,“ vysvětluje spoluzakladatel platformy Andrej Hano.

V aplikaci Birdwingo je nyní možné najít všech jedenáct ETF pro spotový bitcoin. Přidat do svých platforem americkou infrastrukturu podle Andreje Hana trvá minimálně dvanáct až osmnáct měsíců, a tak neočekává, že by přístup k americkým krypto ETF měla v dohledné době v Evropě nabídnout řada dalších hráčů. S tím souhlasí také Petr Hotovec, hlavní analytik společnosti SoftVision: „Nemyslím si, že se nabídka kryptoměnových ETF pro české investory brzy objeví, jelikož Česká republika patří k nejvíce ‚orange pilled‘ zemím na světe, kde je veřejnost až překvapivě dobře informována o tom, co je bitcoin a jak do něj investovat. Poptávka po ETF u nás tedy jednoduše není příliš vysoká.“