Komentář Ladislava Krištoufka: Začátek ledna 2024 byl na kryptotrzích, ale nakonec i na Wall Streetu ve znamení očekávání schválení bitcoinových burzovně obchodovatelných fondů známých jako ETF. A americká Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) nakonec opravdu ve středu 10. ledna všechny žádosti schválila.

Neobešlo se to beze zmatků a v podstatě ostudy SEC, jejíž twitterový účet byl „kompromitován“, takže oznámení přišlo o den dříve, aby ho obratem dementoval samotný předseda SEC Gary Gensler. Ten sám v celé bitcoinové ETF sáze hraje zásadní roli a jeho osobní křížová výprava proti bitcoinu a kryptoaktivům obecně nyní končí prohrou. SEC byla totiž fakticky dotlačena soudy, aby k bitcoinu, respektive k jeho případným ETF, přistupovala nestranně. Proč je tedy toto vítězství sladkokyselé?

Sladká část vítězství je jasná. Schválení regulovaných produktů na americkém trhu dává bitcoinu vyšší míru validity a důvěryhodnosti, která je pro běžného investora zásadní. Kromě individuálních investorů otevírá více možností pro penzijní fondy a bankovní instituce.

Potenciální příliv nového kapitálu je tedy významný, a to i když podobné produkty mimo USA již existují. A jelikož množství bitcoinů v oběhu je v krátkém období v podstatě fixní a v dlouhém období jasně omezené (více než 93 procent všech bitcoinů je již vytěženo), vliv na cenu je dán primárně poptávkou, která se otevřením amerických ETF jistě nesníží.

Faktem zůstává, že v krátkém období je vliv na cenu nejistý, jelikož spekulací ohledně schválení těchto produktů nebylo málo, trh lednové schválení v podstatě očekával a do velké míry již „zacenil“. Nicméně z hlediska dlouhodobého bude vliv na cenu téměř jistě pozitivní. Muselo by se stát něco strukturálního, aby dlouhodobý efekt byl negativní. Což mě přivádí k druhé části příběhu, tedy jaká je ta kyselá složka středečního vítězství?

Ambice bitcoinu směřuje primárně k jeho užití jako měny či peněz, a to decentralizovaných. Co ale pro tuto ambici znamená ono schválení? Pro vnímání bitcoinu jako měny je to efekt jednoznačně negativní: pro veřejnost, ale i finanční instituce či penzijní fondy se stane jednou z dalších komodit, sice specifickou, ale primárně komoditou, nikoliv měnou. Proti této „komoditizaci“ bude částečně působit zvýšená důvěryhodnost, nicméně efekt na samotné užití bitcoinu pro transakce (ať už v jakékoliv vrstvě) je značně nejistý.

Neméně důležitým narativem bitcoinu je odtržení od státu a státních institucí a celková decentralizace. Většina schválených ETF má však jako kustodiálního partnera burzu Coinbase, která je kotovaná na burze Nasdaq, a tedy pod přímým regulatorním dohledem USA. Není jistě třeba rozebírat různé konspirační varianty, nicméně je jasné, že taková centralizace má k nestátním penězům daleko.

Foto: Depositphotos Největší kryptoměna bitcoin

Těžko odhadnutelný je pak efekt odtržení bitcoinu od původního záměru na dlouhodobé držitele bitcoinu a na jejich ochotu držet aktivum, které již nemusí plnit dávný étos. Což se v důsledku pojí s případnou nabídkou bitcoinů, které jsou (zatím) dlouhodobě „u ledu“ a na trh nevstupují, tedy jinými slovy: vyplacení a exit. Důležitost tohoto efektu lze těžko odhadovat, v posledních dnech nepozorujeme zvýšené probouzení spících velkých adres (či „peněženek“). Faktem ale zůstává, že mnoho takto spících adres je velmi objemných.

Trochu v pozadí zůstává diskuze, co schválení bitcoinových ETF znamená pro celý kryptosegment, ale jistě si několik poznámek po povrchu zaslouží. Na jednu stranu vidíme oslavu velké části fanoušků bitcoinu a sledování rostoucí bitcoinové dominance, na druhou stranu z velkých kryptoaktiv za poslední týden nejvíce posílilo ethereum (ETH) a ethereum classic (ETC). ETC dokonce z Top 50 dle kapitalizace posílilo nejvíce.

I když potenciální ETF dalších kryptoaktiv jsou z různých důvodů při nejlepším hudbou budoucnosti, přítok nového kapitálu do bitcoinu bude mít téměř jistě pozitivní cenový efekt na zbytek systému. Obchodníci s bitcoinem nejsou jenom „hodleři“ a ziskových (i ztrátových) příležitostí je v prostředí decentralizovaných financí nepřeberně, do jisté míry nezávisle na technologii a případném užití. Peníze si k nim cestu najdou.

V každém případě nás v následujících měsících čekají v kryptosvětě zajímavé časy, na jedné straně další přiblížení institucí a retailu, na straně druhé blížící se „halving“, tedy půlení bitcoinových odměn, který má primárně symbolický, ale pro mnoho účastníků trhu nezanedbatelný efekt. Ať to bude jakkoliv, bloky do bitcoinového blockchainu budou přibývat stejně. Krok směrem k měně ale v tomto týdnu bitcoin neudělal.