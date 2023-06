Saúdská Arábie je bohatá fotbalová nevěsta. Ve sportu soutěží o globální pozornost, říká Janča

Na scéně světového fotbalu se v posledních měsících objevuje nová síla, kterou lze jen těžko přehlédnout. Do klubu an-Nasr ze Saúdské Arábie nejdřív zamířil Cristiano Ronaldo, nyní ho následuje francouzský útočník Karim Benzema a nabídku na přesun na Arabský poloostrov měl i Lionel Messi. To vše se děje díky bezprecedentní koncentraci státních saúdských peněz. Cíl je jasný – světová sportovní elita.

Přesuny největších hvězd jsou však jen špičkou ledovce a slouží zejména na upoutání pozornosti. Po povrchem se rozbíhá celý kolos zahrnující především import západního know-how a budování infrastruktury. Saúdská Arábie, podobně jako nedávno Katar, se chce také ucházet o pořádání mistrovství světa ve fotbale a během příštích sedmi let chce příjmy tamní první ligy navýšit na čtyřnásobek.

Nejde přitom jen o fotbal. Byť je nejoblíbenějším sportem na světě, Saúdům jde hlavně o profit. Situaci v regionu sleduje i sportovní marketér a zakladatel konference Sport Alive Tomáš Janča. „Nakonec to Saúdové nedělají proto, že by si chtěli zlepšit renomé, ale protože na tom chtějí vydělat peníze,“ říká v rozhovoru pro CzechCrunch.

Proč vlastně Saúdové tolik stojí o světový fotbal? Proč ne raději jiný sport, který by měl v regionu větší tradici?

Myslím si, že celá věc je širší než fotbal. Ten je samozřejmě nejvíce vidět, je to největší a nejglobálnější sport, ale příběh, který se dnes odehrává v Saúdské Arábii má spousty vrstev. Nemusíme si nic nalhávat – jednou z nich je určitě takzvaný sportswashing, tedy že si tím ta země snaží budovat určitou image. Nicméně bylo by škoda to nechat jen u toho. V historii sportu jsme totiž neviděli tak velkou koncentraci zdrojů v tak krátkém čase, aby něčeho stát dokázal. Nakonec to Saúdové nedělají proto, že by si chtěli zlepšit renomé, ale protože na tom chtějí vydělat peníze.

Chtějí mít jednu z top deseti světových lig ve fotbale, víme, že v roce 2030 se chtějí ucházet o pořadatelství mistrovství světa, mají tam Asijské hry, dokonce chtějí pořádat i Zimní asijské hry a podobné cíle mají i s olympiádami. Je to skutečně monstrózní projekt, který aby mohli realizovat, přivedli si do země západní odborníky. Jen svépomocí by to neudělali a obecně importují sportovní know-how ze zahraničí.

Do Saudské Arábie míří hvězdy jako Karim Benzema nebo Cristiano Ronaldo. Jsou ale peníze na jejich výplaty všechno, co stačí na přesun světového fotbalu?

Je to dlouhodobý proces, který má nějaké fáze. Nejdříve je potřeba vybudovat povědomí, infrastrukturu, získat nějaké hvězdy, co jsou za zenitem. V poslední době jsme to mohli vidět také třeba na americké Major League Soccer. Tam kromě Beckhama hrál třeba Ibrahimovič, Gerrard a teď tam míří Messi. Na vrcholu už není, ale taky nejde o důchodce, co by šel to tam jen dohrát.

V Saudské Arábii procházejí tím obdobným. Karim Benzema taky už asi nezopakuje poslední sezónu, ale stále je to elitní útočník z Realu Madrid. Potřebují zkrátka získat pozornost, a proto se mluví o tom, že tam půjdou i další hráči jako Sergio Busquets nebo N’Golo Kanté. Potřebují i vyrazit za hranice, a proto an-Nasr (současný klub Cristiana Ronalda – pozn. red.) chystá i tréninkový kemp v Evropě a chystají se na túru po Asii. Jednoduše jsou to postupné kroky a na začátku pomáhá udělat něco, co je takto viditelné.

Přesouvá se tam těžiště celého toho fotbalového ekosystému, včetně sponzorů, médií a fanoušků?

Je to celé o pozornosti, o kterou budou soutěžit na globálním trhu se všemi jinými soutěžemi. Mají přitom peníze na to, aby si k této pozornosti hledali zkratky. Kdybychom něco takového chtěli ve středoevropských podmínkách, tak to neuděláme prostě proto, že na to ty prostředky nemáme. I tak ale z toho potřebují začít generovat peníze, a to se bude lépe dělat tím, že budou prodávat televizní práva a že získají partnerské peníze. Budou teď dělat i všechno pro to, aby si ty své investice obhájili.

Fotbal je tedy i tak špička ledovce. Co další sporty?

Jde hlavně o celkovou snahu diverzifikovat ekonomiku, která tam samozřejmě stojí na ropě a zemním plynu. Je to něco podobného, jako dokázaly Spojené arabské emiráty, respektive Dubaj, s investicemi do turismu. Fotbal je sice nejviditelnější, ale masivně investují i do dalších sportů i zábavy. V golfu se prala jejich LIV Golf s PGA Tour, vyslechla si kritiku kvůli financování, ale nakonec se spojují. Nastoupili hodně i do Formule 1, kriketu nebo do boxu, kde to možná směřuje k tomu, že uspořádají turnaj čtyř nejlepších těžkých vah současnosti.

Mají vůbec organizace jako FIFA, ale i její ekvivalenty v dalších sportech, nějaké mechanismy, které by zabránily, aby si jedna mocnost prakticky s neomezeným rozpočtem nekoupila světový sport?

Nemůžou si samozřejmě koupit celý světový sport, zas tak bohatí nejsou. Všichni největší hráči ve sportovním byznysu ale musí vykazovat rostoucí příjmy a Saudská Arábie je teď ta bohatá nevěsta, za kterou všichni chodí. Měli jsme tu podobné období Číny, kdy se tam také otáčely peníze, měla olympiády a odcházeli tam hráči před vrcholem. Ale velice rychle se to zbořilo. Teď jsou ve stejné fázi Saúdové a k diskuzi by samozřejmě mohl být etický rozměr celé věci. Ale jak sleduji všechny aktéry, ty saúdské peníze potřebují. Rizika jsou třeba v podobě pravidelnějších přesunů šampionátů do zimních měsíců, jako jsme to viděli v Kataru loni, nicméně nemyslím si, že je to v situaci, kde je třeba se tomu kategoricky bránit.

Proč se to v Číně nakonec nepovedlo?

Zkrátka jim došly peníze. Čína neměla tak velké finanční rezervy, protože čínský stát je drahý a nemůže si dlouhodobě dovolit luxus, přičemž jejich ekonomika není v tak dobrém stavu. Saúdská Arábie má namísto toho své fondy a je pro ně mnohem jednodušší udělat to politické rozhodnutí a peníze tam přesměrovat.

Spekulovalo se třeba o tom, že Saúdská Arábie koupí Manchester United. Míří tedy Saúdské peníze i ven do světa, takto do jiných lig?

Už jsme viděli, že předloni koupili Newcastle, i přesto, že Saúdská Arábie a severní Anglie jsou dva úplně jiné světy. Zvedlo to částečně vlnu nevole, ale myslím, že teď už to bereme jako dané. A jestli si k tomu koupí i Manchester United… Ne že bych chtěl křivdit jejich fanouškům, ale oni měli problém zkousnout i akvizici z Ameriky (v současné době klub vlastní americký byznysmen Avram Glazer – pozn. red.). Sport se prostě stává nástrojem geopolitiky, ale asi s tím nic neuděláme. Ostatně Saúdové kroužili i kolem WWE, což je typicky americká zábava.

Měli jsme tu šampionát v Kataru, o pořádaní mistrovství světa usiluje i Saudská Arábie, a pak třeba boháči ze Spojených arabských emirátů už před lety koupili Manchester City. Všechno jsou to státy z jednoho poloostrova. Máme tu nové centrum světového sportu?

Váha toho regionu ve sportu dramaticky roste. Je ovšem fakt, že už na tom dělají léta. Já si ještě pamatuji, jak v Kataru vyhrál tenisový turnaj Petr Korda, což už je taky let. Akcí tam samozřejmě budou mít čím dál tím víc, ale myslím si, že těžiště světového sportu stále zůstane v Evropě a Severní Americe.

Dá se třeba říct, která z těchto tří zemí je ve svých sportovních snahách nejdál?

Když srovnám Spojené arabské emiráty a Katar, tak rozhodně Katar je ta země, která se dostala dál. Pořádala světový šampionát, mají víc světových akcí a asi se jim daří i lépe budovat vlastní reprezentace a dosahovat s nimi úspěchů, než je tomu v případě Emirátů. Saúdská Arábie je na cestě k tomu se stát jedničkou regionu. Už teď vidíme, že budou na konci roku dělat klubové mistrovství světa ve fotbale, mají před sebou i asijský pohár.

Znamenají obrovské peníze také to, že se tam hrají sporty na kvalitní úrovni? Ptám se na to proto, že třeba od té doby, co Cristiano Ronaldo přestoupil do an-Nasru, jsem o něm vůbec neslyšel.

Já to mám podobně. Co se kvality týče, uvidíme. V Perském zálivu hodně dají na západní know-how, ve sportu cíleně stahují trenéry nebo lidi, kteří mají zkušenosti s pořádáním akcí. Proto bych nečekal, že to budou dělat špatně. Saúdská Arábie je v rankingu FIFA padesátá čtvrtá, takže má velký prostor k růstu.