Sdílené skútry od BeRideru znovu vyjedou do ulic. Od Škodovky je koupili dva bratři a vrací je do Prahy

Do pražských a později i brněnských ulic opět vyjedou sdílené elektrické skútry. V květnu sice skončila služba BeRider, v níž Škoda Auto nenašla způsob, jak svítivě zelené stroje provozovat bez toho, aby je musela financovat z vlastních kapes, ale po zhruba měsíci a půl se vracejí, byť v jiných barvách. Od BeRideru je koupila bývalá konkurence, která chce s novou značkou Antees cílit zejména na kurýrní služby v Česku. Nahradí i druhého dosavadního provozovatele sdílených motorek Blinkee.

Za projektem Antees stojí Jan a Vojtěch Kantovi, kteří dříve v Praze a Brně provozovali sdílené skútry od polské společnosti Blinkee.city. S firmou se ale neshodli ohledně byznysového modelu a založili si novou značku. „Polští majitelé se chtěli zaměřovat čistě na službu individuálním zákazníkům a nechtěli nás podporovat v našem směru,“ vysvětluje pro CzechCrunch Jan Kanta, který se už zhruba před rokem s bratrem Vojtěchem chtěl zaměřit na pronájem skútrů rozvážkovým firmám a jejich kurýrům.

„Můžou si u nás pronajmout třeba dvacet skútrů a ovládat je v aplikaci. Neuvidí je v ní nikdo jiný než daná firma,“ vysvětluje Jakub Kavánek, který se k bratrům Kantovým přidal jako investor. Dříve působil v poradenské firmě PwC a je spoluvlastníkem psychologického chatbota Numi. V Antees má podle rejstříku podíl ve výši 33 procent. Zbytek drží JTV Holding, ve kterém mají většinový podíl Jan a Vojtěch Kantovi, pět procent vlastní Tereza Veselá, která se v Česku Blinkee.city starala o marketing.

Prvních sto skútrů, už s novým logem a v modro-bílých barvách, si mohou ode dneška v Praze půjčit individuální zákazníci. Stejný počet by jich do konce července měl být i v Brně. Do konce léta by Antees v Praze chtěli nabízet dalších sto motorek. Základní cena pronájmu je šest korun za minutu. Firma v současnosti prý také jedná s českými rozvážkovými službami, zejména jim totiž chce sdílené skútry pronajímat. Službu navíc plánuje v srpnu spustit také v Rumunsku, kde se o ni bude starat tamní provozovatel.

Ceny pro jednotlivé kurýry i rozvážkové a logistické firmy podle Anteesu budou záviset třeba na délce uzavřené smlouvy o pronájmu či počtu pronajatých motorek. „Chceme cenově konkurovat osobnímu vlastnictví. Cílíme tedy na to, aby se kurýr dostal s cenou za pronájem elektrického skútru na náklady za palivo ve vlastním voze,“ říká Jan Kanta a dodává, že skútry bude možné poskytnout i na dlouhodobý osobní pronájem s možností ovládání přes aplikaci a garancí výměny skútru do jednoho dne.

Základ flotily Antees tvoří jednak zhruba 150 strojů od Blinkee, které bratři Kantové od firmy koupili. Polská služba tak v Česku už dále nebude působit. Když pak ve druhé polovině května skončil BeRider, bratři to viděli jako příležitost a od odcházející konkurence koupili dalších několik stovek strojů. Od ukončeného projektu navíc převzali i mobilní aplikaci, přes kterou si lze motorky pronajmout.

Za projektem BeRider stála od roku 2019 inovační laboratoř mladoboleslavské automobilky Škoda Auto DigiLab, která se nedávno přejmenovala na Škoda X a chce se více zaměřit na digitalizaci produktů. Protože je základ fungování BeRideru a Anteesu podobný, nebylo nutné v aplikaci dělat velké změny. „Bylo potřeba vyvinout branding aplikace, provést nastavení a přinést řešení ohledně dobíjení skútrů,“ vysvětluje pro CzechCrunch tiskový mluvčí Škody Auto pro digitální témata Martin Ježek.

Foto: Antees Vojtěch Kanta, Jakub Kavánek a Jan Kanta z Antees

Za kolik peněz elektrické motorky Antees od Škodovky odkoupili, prozradit ani jedna ze stran nechce. Stejně tak neříkají, za jakých podmínek získali střeva původní mobilní aplikace. Oproti BeRideru prý hraje nové službě bratrů Kantových do karet zmíněný byznysový model zaměřený na další firmy. Kamenem úrazu v rozvoji sdílených skútrů totiž pro Škodovku bylo, že nenašla životaschopný model, v němž by nemusela službu dále dotovat.

Kurýři rozvážkových služeb totiž na rozdíl od běžného uživatele jezdí i v relativně horším počasí. Sezona, kdy by měly elektrické motorky Antees jezdit a vydělávat, by se tedy měla podle propočtů bratrů Kantových prodloužit. Firmy se dnes navíc podle nich vlastních flotil zbavují, protože je stojí peníze. K lepší životaschopnosti má nové službě pomoci také způsob nabíjení skútrů, díky kterému se podle zakladatelů ušetří asi čtyřicet procent nákladů.

Stroje Anteesu lze nabíjet ve veřejných dobíjecích stanicích, v hlavním městě v těch od PRE. „Máme u PRE klasickou smlouvu, jakou má běžný majitel elektromobilu. První tři hodiny je obsazení stanice zdarma, platí se jen spotřebovaná elektřina a po třech hodinách se platí obsazení stanice,“ vysvětluje Jan Kanta. Protože Antees tyto náklady promítly do ceny za pronájem motorek, zákazníci za dobíjení nic neplatí. V Brně Antees umožňují nabíjení díky spolupráci s Teplárnami Brno.

Takový systém už od začátku letošního roku fungoval u strojů Blinkee.city, které bratři Kantové spravovali. Na osmdesát procent se baterie skútru nabije asi za půl hodiny, na sto procent je třeba si počkat zhruba 90 minut. „Nemusíme tak v noci jezdit s dodávkou plnou baterií a vyměňovat je. Pohodlnější to je i pro zákazníka, který má na výběr více nabitých skútrů,“ vysvětluje investor Jakub Kavánek.

Ideálním scénářem je podle Anteesu služba, která se o sebe do velké míry postará sama. Co nejvíce skútrů by tak měli dobíjet sami uživatelé. „My jim za to dáme kredity, které můžou využít pro další jízdu a ušetřit,“ říká Jan Kanta s tím, že konkrétní systém odměn budou v počátcích nové služby postupně nastavovat tak, aby dával smysl jak jim, tak i zákazníkům. Podle něj se zaměří zejména na to, jak lidi motivovat, aby vybitý skútr zapojili do nabíječky a ten nabitý si naopak půjčili.