Disney láká na Obi-Wana Kenobiho novým trailerem. Seriál ze Star Wars dorazí ještě v květnu

Čtvrtý den v květnu je svátkem pro všechny fanoušky kultovní série Star Wars, a to díky světoznámé hlášce „May the Force be with you“ – „Ať tě provází Síla“. Jakmile se totiž nahradí slovo force za podobně znějící fourth, místo věty ze sci-fi ságy je hned zmínka o čtvrtém květnu. A protože jde ve filmovém světě o velkou událost, připravilo si Disney pro diváky nový trailer na očekávaný šestidílný seriál Obi-Wan Kenobi. Ten bude sledovat osudy jednoho z nejznámějších rytířů Jedi.

Disney, respektive televizní streamovací služba Disney+, už na příchod seriálu lákala před časem, když fanouškům nabídla první teaser trailer. Z něj bylo patrné, že se role titulního hrdiny opět chopí slavný herec Ewan McGregor, který Obi-Wana Kenobiho ztvárnil ve druhé trilogii Star Wars v epizodách I až III. Teď přichází další ukázky.

Příběh jednoho z poslední rytířů řádu Jedi začíná deset let po dramatických událostech filmu Star Wars: Epizoda III – Pomsta Sithů, kdy Obi-Wan Kenobi čelil své největší porážce – pádu a proměně svého nejlepšího přítele a učedníka Anakina Skywalkera, který se jako zlý sithský lord Darth Vader obrátil na temnou stranu.

V samotném traileru pak lze vidět vše, co správný fanoušek Star Wars potřebuje. Vedle Obi-Wana Kenobiho se mihnou i světelné meče, stormtroopeři i scenérie písečné planety Tatooine, kam utekl a snaží se na ní skrývat. A hlavně přežít. Co bude dál? To se diváci dozví již 27. května, kdy Obi-Wan Kenobi vtrhne na Disney+.

Čeští diváci, kteří si nový seriál ze světa Star Wars budou chtít legální cestou přehrát, si ale budou muset počkat na 14. června, kdy se Disney+ po několika odkladech spustí také v Česku. Spolu s Obi-Wanem Kenobim dorazí i plnohodnotná knihovna originálních seriálů a filmů nejen z produkce Disney.