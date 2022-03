Jeden z posledních rytířů řádu Jedi, Ben Kenobi, se objevil už v prvním filmu Star Wars. Tehdy byl jen polozapomenutým sousedem hlavního hrdiny, z něhož se ale vyklubal velký hrdina z dob minulých. Co se ovšem v těch minulých dobách stalo? V dalších filmech se ukázalo, že Obi-Wan Kenobi vycvičil Dartha Vadera a málem přišel o život, když byla na základě Rozkazu 66 vyvražděna většina Jediů. Nová minisérie od Disney pod názvem Obi-Wan Kenobi teď v prvním traileru naznačuje, co se s ním dělo pak.

Do role titulního hrdiny se po více než patnácti letech vrací herec Ewan McGregor, který ho ztvárnil ve druhé trilogii Star Wars v epizodách I–III. „Bitva je u konce, prohráli jsme,“ zní v upoutávce Kenobiho hlas, zatímco sledujeme záběry z písečné planety Tatooine. Rytíř sem po masakru jeho řádu utekl, o deset let později se stále skrývá a snaží se přežít.

Impérium na něj ale nezapomnělo. Přirozenou tendenci Jediů vykonávat dobro využívá proti němu, protože je kvůli ní snadnější Obi-Wana najít. Hrdina proto musí prchat před bezcitnými lovci, přičemž se vydá i na dosud neviděnou planetu Daiyu. Její města, inspirovaná neonovou estetikou Hongkongu, můžeme zahlédnout v traileru.

Disney chvíli před upoutávkou ukázalo také první fotografie postav ze seriálu a herec Ewan McGregor mluvil s magazínem Entertainment Weekly o tom, co od Obi-Wana očekávat. „Na začátku našeho příběhu je zlomený, bez víry a poražený. Víceméně to vzdal,“ řekl herec. Diváci se tak mohou těšit na oblíbenou postavu ve výrazně jiné poloze.

Mediální gigant, po vzoru Lucasfilmu, byl prozatím na detaily o velkém projektu velice skoupý a kromě samotné premisy bylo dlouho známo jen naprosté minimum. Koncem loňského roku nicméně na povrch vyšly první zajímavosti, které nedostávají prostor ani v traileru. Tvůrci Obi-Wan Kenobiho například prozradili, že v něm proběhne druhý souboj titulního Jedie s Darthem Vaderem. Toho v minisérii ztvární opět Hayden Christensen, představitel dospívajícího Anakina Skywalkera.

O návratu McGregora do role Obi-Wana se spekulovalo dlouhé roky po druhé trilogii Star Wars, Disney to konečně potvrdilo v roce 2019. Původně se přitom počítalo s tím, že slavný Jedi dostane film. Vzhledem k selhání ve formě Solo: A Star Wars Story a naopak úspěchu seriálu The Mandalorian bylo zřejmé, že Obi-Wan Kenobi by mohl lépe fungovat jako minisérie. Zvlášť po rozhodnutí Disney, že se bude více soustředit na posilování své nové streamovací služby.

Filmový svět Star Wars je teď v zásadě pozastaven. Po propadáku Solo bylo nutné znovu promyslet koncept snímků mimo hlavní dějovou linii a také nová trilogie epizod VII–IX měla u diváků výrazně sestupnou tendenci. Nové filmy by se měly objevit v letech 2025 a 2027. Na vlastní trilogii, opět zasazené mimo hlavní děj franšízy, pak pracuje režisér Star Wars: Poslední z Jediů Rian Johnson a snímek z předaleké galaxie připravuje také Taika Waititi.

Šestidílná minisérie Obi-Wan Kenobi dorazí exkluzivně na streamovací službu Disney+ 25. května. Čeští diváci si na oficiální dostupnost nicméně budou muset počkat déle – Disney v únoru oznámilo, že jeho streamovací služba bude ve střední Evropě dostupná někdy v létě.