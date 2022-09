Seriál Pán prstenů: Prsteny moci je jako stvořený pro velké plátno. Něco mu ale chybí, píšou kritici

Projekt seriálového Pána prstenů v Amazonu odstartoval sám jeho majitel Jeff Bezos, který je velkým fanouškem J. R. R. Tolkiena už od dětství. Minimálně u části publika nicméně přetrvával, nebo snad sílil, dojem, že spíš než následovník filmové trilogie vznikne naleštěný korporátní produkt bez duše a úcty k legendární předloze. První reakce kritiky takovou interpretaci rozporovaly už před týdnem. A plnohodnotné recenze teď potvrzují, že je na místě očekávat jednu z hlavních televizních událostí roku.

Bezos při včerejší premiéře poděkoval hlavním tvůrcům Pána prstenů: Prstenů moci za ignorování svých podnětů. Vedle něj vděčí ambiciózní novinka za svůj vznik jistě také Hře o trůny. Ta před deseti lety jako první ukázala, že na obrazovkách může uspět velice nákladné, velice seriózní fantasy. V zásadě tím odstartovala trend žánrově podobných titulů, jaký zažíváme dnes.

Novinka Amazonu se ale vůči hitu od HBO snaží jasně vymezit, počínaje atmosférou a světem. Zatímco Hra o trůny a nyní i Rod draka se prezentují jako velice temné, naturalistické příběhy zasazené v zásadě do středověku, u Pána prstenů jsou mnohem výraznější fantasy prvky. Prsteny moci tak sledují vzestup mocné božské bytosti Saurona, který se snaží ve Středozemi získat vliv a ovládnout ji pomocí Prstenů moci.

V ději zasazeném do Druhého věku, tisíce let před událostmi filmové trilogie Petera Jacksona (a knižní trilogie J. R. R. Tolkiena), proti němu stojí obyvatelé Středozemě. Od lidí přes elfy a trpaslíky až po chluponohy, zjednodušeně předchůdce hobitů. Kupředu příběh mezi jinými posouvají mladší elfka Galadriel a půlelf Elrond. Tvůrci nového seriálu přitom už dříve zmínili, že boj dobra se zlem nebude v jejich podání pouze temný. A srovnání s konkurenční fantasy HBO nenajde mnoho styčných bodů.

Některé recenze prvních dvou epizod novinky se tomu přesto samozřejmě nevyhnuly, ale jen ku prospěchu Amazonu. Rebecca Nicolsonová z deníku The Guardian Prsteny moci označuje za bohatou a nádhernou podívanou jako stvořenou pro velké plátno, vedle níž i jinak epický Rod draka působí „jako by ho dali dohromady v Minecraftu.“ Ze stejného důvodu je podle ní seriál těžké soudit měřítkem jiné televizní produkce, protože se mu zkrátka nic jiného ani zdaleka nevyrovná.

Jinými slovy, na Pánovi prstenů je vidět každý dolar z rekordního rozpočtu, který jen pro první řadu výrazně překonává celou Jacksonovu filmovou trilogii. Hned úvodní minuty diváky vezmou na cestu napříč dějinami Prvního věku, eskalující ve válce s Morgothem. Vzápětí následuje rozehrávání dějových linií napříč i za hranicemi Středozemě – od skromného života chluponohů po honosné lidské království Númenor.

Pokusy textem vystihnout, jak je seriál velkolepý, zabírají značnou část naprosté většiny recenzí. Často přitom zaznívají poznámky o správné fantasy atmosféře, záběrech hodných pověšení na zeď, úctyhodných (a viditelně násilných) bitvách, či v neposlední řadě velkém množství skutečných kulis a perfektních vizuálních efektech tam, kde jsou nutné. Dívat se na Prsteny moci jinak než alespoň na velké televizi je zkrátka okrádání se o velký kus zážitku.

Podívaná je ojedinělá, se zbytkem je to složitější

Komplikovanější diskuze přichází v momentě, kdy je na čase mluvit o příběhu, postavách či režii. Například redaktor serveru IndieWire, který se svým názorem není jediný, poukazuje na problém typický pro většinu pokračování, prequelů či spin-offů. „Je to příliš povědomé a chybí tak skutečný risk.“ Kritik BBC se pak přidává s poznámkou, že nebývá příliš zajímavé sledovat něco, u čeho už známe konečný výsledek.

Značná část kritičtějších pohledů se zaměřuje také na samotný spektákl a ambice seriálu. Postav a dějových linií je hned v prvních dvou epizodách skutečně mnoho. Podle Rolling Stone nechybí dramaticky silné momenty, většinou s odhodlanou Galadriel. Dostavuje se ale i onen efekt poněkud prázdného blockbusteru zmíněný u Entertainment Weekly. Opakem je zase skepse vůči tomu, že se tvůrcům podaří natolik rozsáhlé vyprávění ukočírovat.

Foto: Amazon Studios Morfydd Clarková jako Galadriel v seriálu Pán prstenů: Prsteny moci od Amazonu

Nakonec recenze, ačkoliv převážně pozitivní, spadají do klasického sporu o to, z jakého úhlu pohledu se jednotliví kritici na seriál dívají. Zatímco jedni vyzdvihují Tolkienovskou atmosféru a mytické vyznění děje, druhým vadí údajná absence snahy přijít s něčím výrazněji novým. Kde pozitivně laděné texty představují zajímavě, byť hrubě načrtnuté postavy s možným příslibem do budoucna, tam kritičtější novináři vidí plochost charakterů, jejichž osudy je moc nezajímají.

Největším zjištěním z recenzí je možná to, že ze dvou úvodních epizod je možné získat mnoho prvotních dojmů a předpokladů, ale těžko jednoznačné soudy. Daniel Fienberg ze serveru The Hollywood Reporter situaci shrnuje, když píše „některé postavy a scény jsou naprosto okouzlující,“ a vzápětí „s tím, jak se můj zájem mezi jednotlivými dějovými linkami liší, to celé může kdykoliv spadnout do propasti.“

Pro většinu je nicméně velkolepost podívané Prstenů moci nepopiratelná, atmosféra světa působivá a potenciál vyprávění zajímavý, i když zatím ne tak docela zřejmý. Dvě epizody Pána prstenů: Prstenů moci vycházejí exkluzivně na streamovací službě Prime Video zítra ve tři hodiny ráno, a my v CzechCrunchi se brzy na to jistě podělíme také s našimi prvními dojmy. Dalších šest dílů bude vycházet po jednom za týden.