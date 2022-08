Seriálový blockbuster Pán prstenů: Prsteny moci viděli první kritici – a jejich reakce jsou nadšené. To i mnoho dalšího přináší nové vydání newsletteru Watch, kde shrnujeme nejzásadnější dění ve filmovém i televizním světě, upozorňujeme na zajímavé trailery a doporučujeme, co si pustit.

Seriálový Pán prstenů v podání Amazonu, který vychází už za týden, si získal mnoho pozornosti masivním rozpočtem nebo záměrem představit příběh vzniku Prstenů moci. Dostalo se mu ale také mnoho kritiky kvůli údajnému vzdálení od Tolkienových předloh. Novináři teď nicméně dostali možnost zhlédnout první dvě epizody – a jejich reakce lze jednoduše shrnout jako nadšené.

Jako první samozřejmě zaujme výprava a audiovizuální zpracování. To už v trailerech, z nichž poslední vyšel před pár dny, působilo slibně. A první komentáře celých epizod to jen potvrzují. Například redaktor serveru Collider napsal, že ho seriál naprosto ohromil. „Nevím, jak se jim to podařilo, ale natočili seriál Pán prstenů, který opravdu působí jako Pán prstenů,“ dodal. Také většina ostatních reakcí vyzdvihuje údajně perfektní vizuální stránku – od kamery přes kulisy a detailně zpracované kostýmy až po vizuální efekty.

Na více detailů o tom, nakolik se tvůrcům podařilo zachytit atmosféru a reálie Tolkienových předloh, bude třeba počkat na recenze či vydání seriálu, i v tomto ohledu jsou ale krátké komentáře kritiků více než povzbuzující. Třeba redaktorka konzervativního média NY Post přiznala, že k seriálu přistupovala se skepsí, ale Prsteny moci ji příjemně překvapily. Z jiných směrů zase padají poznámky o tom, že novinka působí jako natočená pro fanoušky Tolkiena. Jiný pohled upozornil, že míra věrnosti světu předloh se teprve uvidí v dalších epizodách, zatím ale vše vypadá velice dobře.

Obecně si prý Pán prstenů: Prsteny moci v ničem nezadá s kvalitní blockbusterovou produkcí z kin, přičemž mu nechybí epický rozsah a specifická atmosféra Středozemě. Ačkoliv jsou úvodní dvě hodiny vzhledem k velkému množství nových postav a zápletek trochu pomalejší, opakují se přání, aby bylo možné celý seriál zhlédnout na velkém plátně.

„Je to ryzí Tolkien, a přesto to vytváří dojem úzkého propojení s filmy Petera Jacksona. Vizuální efekty jsou brilantní, herecké výkony vynikající a samotný prolog zničí jakýkoliv špatný pocit, který jste měli,“ shrnuje novinář Rodrigo Salem. Ačkoliv je stále brzy na definitivní hodnocení novinky, prozatím je prakticky nemožné mezi reakcemi najít byť jen neutrální komentář. Tvůrce Sandmana Neil Gaiman, který nyní dobývá Netflix, napsal, že Prsteny moci jsou (dokonce na rozdíl od Tolkienova Silmarillionu) přesně takový prequel k Pánovi prstenů, v jaký v mládí doufal.

Co ukazují trailery

The Last of Us

HBO ukázalo klip s celou řadou nových seriálů, nejvíce pozornosti si ale získaly první záběry z adaptace jedné z nejoceňovanějších videoher všech dob. Postapokalyptický zombie horor se zaměřuje na těžkou cestu pašeráka Joela a čtrnáctileté dívky Ellie do bezpečí. Více zde.

Idol

The Weeknd a tvůrce Euforie spolu natočili seriál o sexuálně otevřeném kultu v americkém hudebním průmyslu. Tak trochu zfilmovali Weekndovu hudbu. V centru dění přitom vedle charismatického muže stojí nadějná mladá zpěvačka Jocelyn, která se propadá hlouběji do víru drog, párty a sexu.

Snivokraj

Dražší filmy Netflixu poslední dobou příliš mnoho důvěry nevyvolávají, novinka Snivokraj s Jasonem Momoou nicméně vypadá zajímavě přinejmenším vizuálně. Příběh je pak adaptací krátkých komiksů z 20. let minulého století a vypráví o hledání otce malé dívky v kaleidoskopickém světě snů.

Banger

Nadějný mladý režisér Adam Sedlák se rozhodl natočit drogami a rapem nabitou českou odpověď na vychvalované Dobrý časy s Robertem Pattinsonem. Podle pozitivních ohlasů z premiéry v Karlových Varech mu to do velké míry vyšlo, Banger bude ale bezesporu film pro specifické publikum.

Co hýbe světem filmu a televize

Rod draka je veskrze dobrá podívaná a obří hit

V pondělí na HBO vyšlo očekávané fantasy ze světa Hry o trůny, Rod draka. Prvních několik epizod, které jsme viděli, v mnohém jasně odkazují na předchozí seriál, přináší ale také zajímavé nové detaily a větší intenzitu – hlavně násilí. Jak si povede dále, teprve uvidíme, premiéra ale HBO zajistila rekord jak v Česku, tak ve světě.

Avatar se vrací do kin ve vylepšené verzi

V prosinci se na plátna konečně chystá několikrát odložené pokračování Avataru s podtitulem The Way of Water. Ještě předtím si ale bude možné na velkém plátně, ve 3D a poprvé i ve 4K rozlišení připomenout původní film, který je technicky i tematicky dodnes relevantní. Více zde.

Majitel Cinema City bankrotuje, ale nezoufejme

Britskému Cineworldu patří druhý největší řetězec kin na světě – a spadá pod něj i české Cinema City. Konglomerát teď zvažuje, zda kvůli špatné finanční situaci, výrazně zhoršené pandemií, vyhlásit bankrot. Dluží totiž téměř pět miliard dolarů a hledá způsob, jak tento tlak snížit. Kina po celém světě ale mají zůstat v provozu i po případném vyhlášení bankrotu. Také české Cinema City pro Hospodářské noviny potvrdilo, že pro něj a jejich zákazníky se prakticky nic nezmění.

Warner Bros. posouvá superhrdinské filmy

Studio Warner Bros. se rozhodlo odložit premiéry dvou ze svých největších připravovaných projektů, filmy Shazam: Hněv bohů a Aquaman and the Lost Kingdom. První z nich místo letošního prosince, kdy by se o zájem diváků musel utkat s druhým Avatarem, vyjde až příští rok v březnu. Pokračování Aquamana pak má na plátna místo března 2023 dorazit až v prosinci příštího roku. Zajímavé je, že premiéra kontroverzního The Flash zůstává beze změny, tedy v červnu 2023.

Co si dnes pustit

Top gun: Maverick

iTunes | Akční | 2022 | 131 min. | ČSFD

Foto: CinemArt Tom Cruise ve filmu Top Gun: Maverick

Jeden z nejlepších filmů letošního roku dorazil online, prozatím na videotéky iTunes a Google Play, termín uvedení na streamovacích službách zatím není potvrzený. Top Gun: Maverick překonal veškerá očekávání, potvrdil zcela unikátní hvězdný status Toma Cruise a diváky pohltil jak dechberoucí leteckou akcí, tak silnou emoční stránkou.

Delhi Crime

Netflix | Krimi | 2019-dnes | 2 řady | ČSFD

Foto: Netflix Seriál Delhi Crime

Delhi Crime je indická kriminálka, neznamená to ale nemotivované muzikálové scény s detektivy. Na ně zde není prostor – policie totiž vyšetřuje případ hromadného znásilnění, který se v roce 2012 skutečně udál v hlavním městě Indie a vyvolal mezinárodní pozdvižení nad nedostatkem ochrany žen v zemi. Seriál, který nyní dostal druhou řadu, se za hledáním pachatelů vydává do neutěšené situace v Novém Dillí a sleduje vyšetřování policie potýkající se s tristním zázemím. Delhi Crime je první indický seriál oceněný cenou Emmy.

Stanice 11

HBO Max | Drama | 2021 | 10 epizod | ČSFD

Reprofoto: ONE Media/YouTube Minisérie Stanice 11

V uplynulém týdnu vyšel první teaser na The Last of Us, už teď je ale na HBO minisérie, která se pohybuje v podobném žánru jako očekávaná novinka. Stanici 11, pojednávající o kolapsu civilizace po nelítostné globální pandemii, se dostalo například označení „krásné vize morem zdevastované planety“. Je potřeba se připravit na spíše pomalu vyprávěný, atmosférický seriál, který ale dokáže odměnit silnými momenty a otázkami po smyslu života či roli umění v postapokalyptickém světě.

See

Apple TV+ | Sci-Fi | 2019-dnes | 3 řady | ČSFD

Foto: Apple Seriál See

Na Apple TV+ dnes startuje třetí a závěrečná řada jednoho z prvních seriálů streamovací služby, který představil postapokalyptický scénář stovky let v budoucnosti, kdy lidstvo přišlo o zrak. Dvojice vidících dětí ale vše změní. Vyvrcholení See po dobře přijaté druhé řadě neslibuje nic menšího než náboženskou válku, v níž se rozhodne o budoucnosti světa.

Nejnavštěvovanější filmy a seriály týdne na ČSFD

Nejnavštěvovanější seriály:

1. Rod draka

2. She-Hulk: Neuvěřitelná právnička

3. Sandman

4. Volejte Saulovi

5. Wednesday

Nejsledovanější filmy:

1. Nene

2. Bullet Train

3. Predátor: Kořist

4. Top Gun: Maverick

5. Denní směna

(Obsah byl vytvořen ve spolupráci s ČSFD.)