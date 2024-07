Seriály a filmy v červenci: Deadpool & Wolverine, V hlavě 2, Výbušná koťátka a nová řada Medvěda

Uložit 0

Prázdniny jsou tady a ti, kdo si bez toho nemohou jejich začátek představit, jsou jistě právě teď v Karlových Varech. Lidmi přecpaný svátek filmu, kde velkou část času trávíte ve frontách (pokud chcete vidět filmy a nejste VIP), neláká ale všechny. A pak má taky červenec ještě další tři týdny. Těšit se během nich můžete třeba na znovuobnoveného Policajta v Beverly Hills, první velký kasovní trhák tohoto roku V hlavě 2, další sérii Medvěda a samozřejmě taky Deadpoola & Wolverina. Smutná zpráva pro fanoušky nekorektního humoru je to, že v červenci skončí čtvrtá řada The Boys. Mnohem rozporuplnější emoce ale vyvolá finálový osmý díl Star Wars: Akolytky. Na jaké novinky se máte připravit, zjistíte v našem přehledu.

1. července

Star Trek: Fenomén – Netflix

Je to animované, je to pro děti – ale taky je to v lecčems lepší Star Trek než třeba Discovery. Dejte šanci i první sérii a pak se vrhněte na právě začínající druhou. Je tam i admirálka Janewayová!

3. července

Policajt v Beverly Hills: Axel F – Netflix

Eddie Murphy v jedné ze svých nejslavnějších rolí je zpět! Už brzy vám sepíšeme naše dojmy, z traileru to však vypadá, že i po čtyřiceti letech od prvního dílu sází na stejné karty. Což může i nemusí být výhoda.

4. července

Až na konec světa – kino

Viggo Mortensen si v těchto dnech užívá karlovarský filmový festival. Ale westernovou romanci, se kterou tam přijel, uvidíte brzo už i v jiných kinosálech.

Já, padouch 4 – kino

M I M O N I ! ! !

Bargain – SkyShowtime

Někdo láká muže do hotelu pod záminkou sexu. Jenže je chce na orgány, které pak draží v aukci. Do toho přijde zemětřesení. A to kupce i unesené uvězní. Korejci prostě umí dělat seriály ze života.

Hrabě Monte Christo – kino

Naším odhadem asi tak 934. adaptace slavného románu Alexandra Dumase. Co myslíte, bude to i tentokrát drama o pomstě a odpuštění?

10. července

Sunny – Apple TV+

Když žena přijde o manžela i syna a jejím společníkem se stane robot Sunny, vznikne z toho napůl thriller, napůl komedie.

11. července

MaXXXine – kino

Třetí díl hororové série s Miou Goth v hlavní roli. Tentokrát opouští pornoprůmysl a chce se stát vážnější hvězdou. Jak to asi dopadne? Krvavě, jak jinak.

Vezmi mě na Měsíc – kino

Romantická komedie o natáčení fejkového přistání na Měsíci pro případ, že by se to skutečné nepovedlo. Scarlett Johansson a Channing Tatum v hlavních rolích. Přeslazené? Ano. Potenciálně velmi zábavné? Rozhodně!

Zápisník alkoholičky – kino

Tereza Ramba v roli ženy, která propadla bohužel příliš oblíbené české kratochvíli. Naštěstí se ale rozhodla nevzdat a se svými démony začne bojovat. Film od Daniela Svátka, režiséra Úsměvů smutných mužů, slibuje podobně silný zážitek.

Buchty a klobásy: Ráj potravin – Amazon Prime Video

Dospělácký a pořádně přisprostlý animovaný film dostane na Amazonu seriálové pokračování. Kdo má rád humor Setha Rogena, přijde si na své.

12. července

Výbušná koťátka – Netflix

Zfilmovat se dá ledacos. Ale udělat seriál o ztřeštěné karetní hře s úchylnými kočičkami? No, i to zjevně jde. Kdyby to mělo být z poloviny tak zábavné jako stolní hra, bude to super.

17. července

Medvěd – Disney+

Skvěle natočený příběh o kuchařském řemesle a o snaze dosáhnout dokonalosti – i o ceně, kterou za to lidé platí – pokračuje třetí řadou. Málokterý seriál umí být tak vysilující a strhující zároveň.

18. července

Twisters – kino

Wow, zvedl se fakt silný vítr a hodil nás snad zpátky do devadesátek, protože někdo seriózně natočil pokračování Twisteru, filmu o lovcích tornád!

Zatracená krvavá láska – kino

Kristen Stewart se kdesi na konci světa (rozumějte na americkém zapadákově v osmdesátých letech) zamiluje do kulturistky. Přičtěte démonického otce Eda Harrise a máte lásku na steroidech i drsný thriller.

V hlavě 2 – kino

Druhý díl chytré pixarovky o tom, co každý z nás nosí v hlavě. Od strachu přes nudu až po štěstí. Raději třikrát tohle než dalšího Já, padoucha… A mimochodem, tahle emoční jízda trhá počítadla kinotržeb a má nakročeno k tomu, stát se v tomto ohledu nejúspěšnějším animákem vůbec.

Cobra Kai – Netflix

Seriálové pokračování filmového kultu míří do finiše. Šestou sérii ale Netflix tak trochu už tradičně rozdělil, takže teď uvidíme jen první půlku tohohle hitu, který kombinuje karate a nostalgii.

19. července

Žena v jezeře – Apple TV+

Investigativní žurnalistika, nevyřešené vraždy, osud menšin v Americe šedesátých let. Apple má zaděláno na neobyčejně lákavé drama. V hlavní roli Natalie Portman.

25. července

Deadpool & Wolverine – kino

Bude to Deadpool. Nejúchylnější a nejvtipnější postava od Marvelu. A bude to i Wolverine. Nejdrsňáčtější a nejtvrdší marvelák. Bude to skvělé.

Dekameron – Netflix

Lechtivé středověké dílo Giovanniho Boccaccia jako sitcom? To zní líp než povinná školní četba!

26. července

Olympijské hry v Paříži – Max

Něco uvidíte i na České televizi. Ale jestli máte předplatné Maxu, tak se na něm můžete dívat na kompletní olympiádu. Nepotřebujete přitom ani extra placený balíček.

Dračí princ – Netflix

Máte rádi fantasy? Máte rádi trochu pubertální humor? A máte rádi animované seriály? Pokud zaznělo třikrát jo, tak… tak už Dračího prince nejspíš sledujete a těšíte se na start šesté (sedmá už je taky potvrzená) sezony.

29. července

Futurama – Disney+

Dobré zprávy, vespolek! Futurama se vrací. Lidé mají rádi Simpsonovy, ale opravdové znalce od stejných tvůrců mnohem víc baví právě tahle sci-fi komedie. Ta je zpět se svou 12. řadou. Nebo s druhou částí osmé sezony. Podle toho, jak to počítáte.

31. července

Ženy v modrém – Apple TV+

Mexiko, léta sedmdesátá. Asi si dovedete představit, jak moc chlapácký a macho je policejní sbor. A teď do něj nastoupí hned čtyři policistky…