Šílenství jménem WeWork aneb Čím byl výstřední jeho zakladatel Adam Neumann

Uložit 0

WeWork byl ukázkou dokonalého startupu s hodnotou dosahující téměř padesáti miliard dolarů. Byl ale také důkazem toho, že zdaleka není všechno zlato, co se třpytí. Po letech slávy totiž přišel strmý pád dolů, který teď kvůli vysokým dluhům končí neslavně. Známý poskytovatel sdílených pracovišť, který má po světě téměř osm set míst včetně Prahy, požádal ve Spojených státech o bankrotovou ochranu. Jakou roli v tom měl jeho spoluzakladatel Adam Neumann?

Čtyřiačtyřicetiletý izraelsko-americký podnikatel Adam Neumann je poměrně výstřední byznysovou postavou. A byť to byl právě on, kdo WeWork dostal na výsluní, byl to také on, díky němuž se firma začala pomalu rozkládat. Vznikla o něm kniha nebo seriál i nespočet novinových článků – a téměř ve všech se zmiňuje jeho excentrický život.

Obří investice ze zadní sedačky auta

WeWork se stal startupovou ikonou nejen pro svůj podnikatelský plán postavený na myšlence sdílených kanceláří, ale také pro investice, které na něj dokázal získat. Ono to šlo ostatně ruku v ruce. Naprosto klíčovou roli hrál v růstu firmy nejbohatší Japonec a zakladatel konglomerátu SoftBank Masajoši Son, kterému se idea WeWorku líbila natolik, že do něj neváhal investovat miliardy dolarů.

V roce 2016 se s ním Adam Neumann setkal – a měl připravenou výživnou prezentaci o tom, jak je WeWork skvělý a proč by se do něj vyplatí investovat. Son na schůzku přišel na poslední chvíli a věděl, že dvě hodiny, které byly původně domluvené, na Neumanna mít nebude. Po dvanácti minutách mu tak nabídl, ať ho ještě doprovodí, že to proberou v autě během jízdy městem.

View this post on Instagram A post shared by WeWork (@wework)

Na jejím konci vystupoval Neumann s příslibem třímiliardové investice, kterou oba podepsali na iPadu. Neumann se pro Forbes vyjádřil, že má ještě dnes z této rychlé akce husí kůži. Dohromady získal WeWork od SoftBank investice ve výši 18,5 miliardy dolarů. Jak ale později Son přiznal, „byli hloupí“.

Kvůli marihuaně nasazovali piloti masky

Adam Neumann si zjevně uměl užívat života – a jedním z příkladů jeho excentričnosti je tryskáč za 60 milionů dolarů, který využíval především pro soukromé účely. A také pro kouření marihuany. Podle výpovědí mnoha Neumannových kolegů si s touto rostlinou velmi dobře rozuměl a nebál se ji konzumovat i na palubě.

Jak stojí v knize The Cult of We, která WeWork mapuje, Neumann a jeho přátelé jednou dokázali produkovat tak hustý dým, že si členové posádky museli nasadit kyslíkové masky. Nehledě na to, že často museli uklízet zvratky, které tam po přistání nacházeli, nebo řešit schované gramy marihuany v krabici od cereálií.

O tom informoval deník The Wall Street Journal, který napsal, že k tomuto incidentu došlo v létě roku 2019, kdy Neumann letěl do Izraele. Kvůli obavám z problémů v důsledku přeshraniční kontroly bylo letadlo odvoláno – a Neumann si musel zpět do New Yorku najít vlastní spoj.

Vyhazovy s chutí tequily

WeWork neměl být jen klasickou firmou, ale novým hnutím. Zkrátka mělo jít o místo, kde by se zaměstnanci cítili jako doma a nemuseli v něm řešit jen práci. I možná proto byl v kancelářích startupu pivní výčep. Alkohol se ale stával součástí i nepříjemných situací, jako když někdo dostával vyhazov.

Před sedmi lety se Adam Neumann rozhodl, že kvůli tomu, aby snížil náklady, musí propustit sedm procent svých zaměstnanců. Bylo to prý těžké, ale k dobru společnosti. V záloze měl ale připravený plán, ve kterém hrály hlavní roli plastové panáky tequily, které jiní zaměstnanci začali na tácech nosit na poradu, aby se trochu uvolnila atmosféra.

Následně nechal Neumann vystoupit Darryla McDanielse z legendární hiphopové skupiny Run-DMC, aby pracovníkům pomohl strávit nepříjemnou zprávu, kterou se právě dozvěděli. Tequila nesloužila ale jen pro vyhazovy – často jí byly plné kanceláře (kdyby náhodou) a podle serveru New York Magazine bývala nabízena i během náborů.

Touha po nesmrtelnosti

Jestli to bylo vlivem marihuany nebo opojení z velkého úspěchu, který WeWork jednoho času zažíval, se neví, Neumann každopádně v hlavě spřádal plány, které byly mnohem ambicióznější než vést velkou firmu. Jak pro The Wall Street Journal uvedli tři zaměstnanci, Neumann často přemýšlel nad způsoby, jak docílit nesmrtelnosti.

Kvůli tomu investoval peníze do společnosti Life Biosciences, která se specializuje za zamezování stárnutí. Mnohé může napadnout paralela s Bryanem Johnsonem, který podstupuje několik procedur denně, aby mládl. Včetně toho, že si do žil píchá synovu krev. Tak daleko ale zřejmě Neumann nebyl.

Foto: Magdalena Wosinska Bryan Johnson ukazuje, jak při experimentu posílil

Vedle nesmrtelnosti mluvil Neumann také o tom, jak se stane izraelským premiérem (narodil se totiž v Izraeli), prezidentem světa nebo prvním dolarovým bilionářem. Mimo jiné měl ambice také jednou provždy zajistit mír na Blízkém východě, respektive mezi Izraelem a Palestinci.

WeŠkola a WeBydlení

WeWork nebyl jediným projektem, nad kterým Adam Neumann přemýšlel. V dobách, kdy už měl zaháčkované investory a miliony lidí po celém světě využívaly jeho coworkingových prostor, se rozhodl, že se pustí do obnovy dětského vzdělávání. Na podzim roku 2018 tak firma spustila základní školu pro děti od předškolního věku do čtvrté třídy.

Nazvala ji WeGrow a stála za ní jeho manželka Rebekah. Poslání projektu? Uvolnění superschopností každého člověka. I možná proto byly součástí výuky jóga, meditace a farmaření. Školné začínalo na 36 tisících dolarech, jak se ale ukázalo, nikdo ji nedokázal vést takovým způsobem, aby se jí dařilo. Proto byl projekt poměrně rychle ukončen.

WeWork se také pustil do experimentu se společným bydlením v New Yorku, nazvaného WeLive. V něm mladým profesionálům pronajímal v podstatě moderní pokoje na kolejích se spoustou vybavení. Ani to ale nevyšlo podle plánu. Nejprve se o projekt začalo zajímat město New York, jestli jde vůbec o legální věc, pak se firma od tohoto nápadu distancovala.

S patentem, s padákem

Okolo WeWorku, respektive Adama Neumanna, se toho dělo opravdu hodně – a podrobnější pohled dává například zmíněná kniha The Cult of We, seriál WeCrashed, který běží na Apple TV+, a množství textů od reportérů, kteří měli na firmu užší napojení. Ti mimo jiné zjistili i to, jak Neumann nakládal s obchodní značkou We.

Od vlastní firmy si spoluzakladatel WeWorku nechal vyplatit skoro šest milionů dolarů za to, že může využívat obchodní značku We, kterou si předtím coby soukromá osoba „chytře“ registroval. To byl zřejmě jeden z hlavních důvodů, proč se po Neumannově odchodu firma vrátila k původní značce WeWork.

A když už se zmínil jeho odchod, který proběhl v září roku 2019, součástí se stal zlatý padák v hodnotě 1,7 miliardy dolarů, navzdory tomu, že čelil obviněním z podvodu a nelegálních účetních machinací uvnitř společnosti. Po jeho odchodu nové vedení předložilo regulátorům žádost o stažení plánů na vstup na burzu.

Na burzu nakonec firma vstoupila v roce 2021 – a byť cena akcií zpočátku rostla, pak nabrala opačnou trajektorii, z níž se už nikdy nevzpamatovala. Ještě předminulé úterý měl WeWork před propadem ceny akcií hodnotu přibližně 120 milionů dolarů. Minulou středu pak už jeho hodnota na burze činila 60 milionů dolarů. Od počátku letošního roku akcie firmy klesly o zhruba 98,5 procenta.