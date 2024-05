Sim City ze Zlína. V nové české hře postavíte město jako Tomáš Baťa, autoři ji tvoří ručně z tištěných domů

Uložit 0

Záběry z ní připomínají domečky z modelové železnice. Odkazuje se na funkcionalistickou architekturu Baťova města. A je dílem zlínských patriotů vedených videoherním vývojářem Pavlem Novákem. Právě oznámená česká hra Zlín City: Arch Moderna spojuje žánr stavitelské strategie s ojedinělou moravskou inspirací.

Bude to spíš odpočinková budovatelská hra, která hráčům navíc představí historii města v čele s podnikatelem Tomášem Baťou. Zlín City: Arch Moderna od českého studia Polyperfect se nicméně od jiných videoher liší nejen svým – pro domácí hráče obzvlášť zajímavým – námětem, ale také tvůrčím procesem. Modely ve hře nevznikají virtuálně v počítači, jak je v herním vývoji běžné, ale autoři je tvoří pomocí 3D tisku.

„Má to hned několik důvodů. V dnešní době je těžké něčím zaujmout, a proto se v Polyperfectu vždy snažíme přijít s osobitým vizuálním stylem,“ říká pro CzechCrunch šéf zlínské herní firmy Pavel Novák. „Taky jsem si přál, aby tentokrát něco reálně vzniklo. Objekty, které můžeme dál s lidmi sdílet a vystavit třeba v muzeu a ve školách nebo je ukázat zájemcům o 3D tisk,“ dodává.

„V neposlední řadě začínám pociťovat únavu z odosobnění, unifikace a generičnosti digitálního světa, a tak jsem chtěl naopak dát prostor autentičnosti a lidské ruční práci. Inspirujeme se i tvorbou zlínských filmových ateliérů a českého animovaného filmu,“ vysvětluje Novák. Jak ukazují první obrázky či úvodní video Zlín City: Arch Moderna, výsledek v lecčems třeba právě animovaný film připomíná.

Celkem už takhle Novák s kolegy vytiskl desítky modelů baťovských domků a dalších částí Zlína, automobilů i obyvatel, které následně převádějí do digitální podoby. A to se všemi nedokonalostmi, které se při manuální tvorbě mohou objevit. Celý proces je navíc oproti už tak náročnému videohernímu vývoji ještě složitější. „Cesta od návrhu podle historických dokumentů až po finální domek někdy trvá i několik měsíců,“ přidává vývojář.

Ani to ale Nováka a jeho spolupracovníky – povětšinou ze Zlína a okolí, samozřejmě – neodrazuje. „Dokonce jsme si dali i nemalou výzvu v podobě zlínského mrakodrapu. Jde o model, který bude vážit kolem sta kilogramů, a 3D tisk, který u použitého materiálu nemá moc obdoby,“ říká zakladatel studia Polyperfect. Mimochodem, o mrakodrapu, ale i o dalších částech Zlína a s ním spojených osobnostech se dozvíte více v herní encyklopedii, kterou nadabovali místní herci.

Hratelností by pak Zlín City, jež prozatím míří jen na PC, mělo připomenout pohodové stavitelské strategie. K využití reálné zlínské architektury a její modulárnosti chce Polyperfect přidat další vrstvy. Například vyprávění osudů obyvatel (vývojáři zmiňuji například příběh chudého chlapce, který se vypracuje – také vám to zní doslova baťovsky?) anebo žánrovou klasiku v podobě odlehčené správy ekonomiky města

A byť se svého rodného města drží pevně, Zlín City nebude simulátorem skutečného historického Zlína. Ale nabídne možnost stavby města za pomoci principů a architektury, na kterých byl postaven. Navíc se titul odehrává v meziválečné éře, tedy přesně v době rozpuku svého jmenovce a největší slávy podnikatele Tomáše Bati.

„Ale také bych dodal, že nám ve hře nikdy nešlo o to, dělat ze Zlína skanzen a přikrášlovat si naivně minulost. Proto máme v týmu i zkušeného historika a zajímají nás osudy obyčejných lidí. Některé věci vás možná překvapí,“ slibuje Novák. To překvapení si nicméně Zlín City nechává nejdřív na příští rok, vývoj ještě čeká dlouhá cesta. Na jejím konci by měl být mnohem rozsáhlejší projekt.

„Cílem je udělat plnohodnotnou strategii, na kterou ale naše malé studio nemá prostředky. Bavíme se o desítkách milionů korun. Zlín City: Arch Moderna je pro nás způsob, jak pro Zlín nadchnout i širší veřejnost, investory a vydavatele a postupně se k tomu cíli dostat,“ přibližuje plány Novák.

Ten kromě vývoje vlastních her – před půl rokem s kolegy vydal pravěkou hru Polylithic, kde můžete ulovit i mamuta – také tvoří obsah pro jiné vývojáře. Jeho Polyperfect na tom založil mnohamilionový byznys. K tomu se Novák věnuje i videoherní výuce na Univerzitě Tomáše Bati a je velmi aktivní v místní vývojářské komunitě.

„Věřím, že člověk má největší příležitost měnit místo kolem sebe a trošku otřepanou frázi ‚Mysli globálně, jednej lokálně‘ bych doplnil tím, že Zlín je opravdu krásné místo pro život, rodinu a je plný inspirativních lidí,“ uzavírá Pavel Novák.