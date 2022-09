Singapur chce redefinovat vnímání letiště a postavit terminál, ze kterého nebude chtít nikdo odletět

Trávit čas na letišti většinou nebývá příliš zábavná činnost. V nabídce je sledování letadel, prozkoumávání duty free obchodů, opětovné sledování letadel a ochutnávání specialit místních fastfoodů, po kterém můžete jít zase sledovat letadla. Na singapurském letišti Changi však chtějí vybudovat terminál, který bude tak skvělý, že se odsud nebude chtít nikomu pryč.

Changi je už teď známé pro svou krásu a okázalost. Nejenže se zde nachází největší vnitřní vodopád na světě, který je obklopen lesem s vlastním klimatem, ale najdeme tu například i světelnou instalaci české společnosti Precioza, složenou z křišťálových motýlků vyrobených tuzemskými skláři.

Singapur má v plánu v příštích letech letiště rozšířit o další terminál, který by měl navýšit jeho kapacitu až dvojnásobně na 50 milionů cestujících ročně. Návrh jeho podoby byl svěřen do rukou oceňovaného britského studia Heatherwick, které stojí například za umělým ostrovem v New Yorku. Britové na podobě spolupracují s architekty společnosti Kohn Pedersen Fox, se kterými se rozhodli předefinovat standardní podobu letištního terminálu.

Hlavní se stala myšlenka vytvořit takové místo, kde budou chtít lidé trávit čas. A to nejen samotní turisté, kteří budou z letiště cestovat do jiných destinací, ale i obyvatelé města, kteří na letiště zamíří za kulturou, dobrým jídlem či společenským děním.

Foto: Heatherwick Studio Pohled na rozvržení celého komplexu letiště

„Chceme se vymanit z typické letištní atmosféry, která je neúprosně kopírována po celém světě. A místo toho chceme nabídnout lidský a útulný soubor prostor plných aktivit a denního světla jak pro cestující, tak pro Singapurce,“ popisuje studio.

Návrh architektů proto připomíná obří tržiště tvořené řadou zvlněných stříšek. Lehce tak evokuje nedávno dokončený kampus, který Heatherwick navrhlo ve spolupráci se studiem BIG pro společnost Google.

Terminál 5 by měl vzniknout východně od současného letiště na ploše přesahující tisíc hektarů. Tvořen by měl být čtyřmi propojenými halami a jednou halou stojící samostatně, která bude s ostatním zázemím letiště propojená podzemními chodbami. Na terminál by měla navazovat také obchodní čtvrť plná zeleně a celé místo bude z centra Singapuru dostupné pomocí železnice a trajektu.

Výstavba by měla započít v roce 2024, přičemž zahájení provozu je odhadováno na polovinu příští dekády. Jedná se o jednu z mnoha významných investic Singapuru do celkového rozvoje města, pro udržení vysoké životní úrovně, která je někdy označována za nejvyšší na světě.