Karlínských 20 jsme položili Ditě Formánkové, datové analytičce, spoluzakladatelce organizace Czechitas a ředitelce pro diverzitu, inkluzi a spolupráci s komunitami ve společnosti Avast. Jakým peprným, ale pravdivým heslem se řídí? Proč ji většinou potkáte v černých šatech a proč se loudila do budov, aby klientům kradla data?

V kolik chodíš spát a kolik toho průměrně naspíš?

Obvykle, když nejsem zrovna pár dní před porodem jako teď, se snažím dodržet sedm hodin kvalitního spánku, přičemž ulehám mezi jedenáctou a půl dvanáctou večer. A vstávám brzy, víkend nevíkend. Za těch pár let, co mi v tom pomáhá prsten Oura a můj drahý manžel biohacker, vím, že díky absolutní tmě, regulaci teploty v místnosti, kvalitní matraci a povlečení z přírodního materiálu, tlumenému červenému světlu před ulehnutím a zero hluku a elektroniky se mi to daří. Zeptejte se mě pak, až se miminko narodí.

Jakou aplikaci v telefonu otevíráš ihned po probuzení?

Ihned po probuzení žádnou. Chytrá domácnost mi zajistí hudbu, informace o počasí i čištění zubů a také zamkne dveře. Telefon mám v letovém režimu často až do doby, kdy sedím ve vlaku do práce. To otevírám pracovní, sociální a zpravodajský set, tedy Kalendář od Googlu a Inbox, Slack, sítě a Podcasty.

Ty nejzásadnější nástroje ve tvém telefonu a počítači?

Kalendář od Googlu, Slack, Zoom a Notes.

Na jakém přístroji pracuješ nejčastěji?

MacBook Pro, iPhone a Moleskin.

Jaký outfit nosíš ve většině případů?

Batoh od Fjällrävenu, tenisky a různé, ale skoro vždycky černé šaty volnějšího střihu, ideálně z kvalitních nechemických materiálů, abych mohla během dne a večera zkombinovat neformální pracovní akce, běh na tramvaj, jízdu na Rekole, procházky v parku, ale i divadlo nebo návštěvu Strakovy akademie.

Foto: Nguyen Lavin/CzechCrunch Dita Formánková, zakladatelka Czechitas a ředitelka pro diverzitu v Avastu

Co boty? Máš nějaký oblíbený model tenisek?

V létě Perky, jsou jako papuče a vyrobeny ekologicky, ručně a z recyklovaného materiálu. A jinak běžecké tenisky, pohorky a lezečky.

Pět věcí, které nikdy nesmí chybět v tvém batohu?

iPhone, AirPody, pepřák, gumička do vlasů a skleněná lahev.

Jmenuj knihu, kterou bys doporučila všem k přečtení.

Asi víc relevantní mimo „czechcrunchí“ sociální bublinu a populistické voliče, Faktomluvu od Hanse Roslinga. Datový pohled na globální problémy, jako je chudoba nebo kriminalita. Svět je totiž daleko pozitivnější, než podvědomě i vědomě vnímáme.

Jaký film/seriál můžeš vidět klidně tisíckrát a neomrzí tě?

Takový neexistuje. Možná jen pohádky a Pelíšky na Vánoce.

Jakou hudbu si pustíš pro uklidnění? A která tě naopak nakopne?

Já jsem v hudbě hrozně univerzální a tvárný člověk. Na pozadí toho, co dělám většinou, poslouchám Playlists by Mood na Apple Music, elektroniku, indie, klasiku, R&B, soul. Miluji koncerty klasické hudby stejně jako rap na rádiu Spin v autě.

Odebíráš pravidelně nějaký youtubový či podcastový kanál, potažmo newsletter?

Jsem audio člověk, newslettery mi vytváří šum v pracovním čase, kdy otevírám e-mail, a videoformát vyžaduje koukání se na displej, což mi nefunguje, protože jsem pořád, ale pořád v pohybu. Podcasty miluji, ale vždy vybírám podle hostů a témat, co mě zrovna zajímají. Z těch pravidelných odebírám Czechitas Podcast, Studio N, CC Weekly a Gartner ThinkCast.

Jakou hi-tech novinku chceš mít doma v obýváku, ale ještě ji tam nemáš?

Teď tam chci ještě více pokojových květin a větší knihovnu.

Jaký vůz parkuješ ve své garáži?

Specialized Kenevo Comp 2021 a lítačku.

Kam si ráda zajdeš na dobré jídlo?

Do Pastvy na Andělu.

Jak sis vydělala první peníze?

Hraním pokeru o desetníky s dědou a sbíráním rybízu za deset korun na kilo na statku u babičky.

Co byla ta vůbec nejpodivnější práce, za kterou jsi dostala zaplaceno?

Penetrační testování jako IT Security Specialist. Mým úkolem bylo dostat se do budovy klienta a ukrást nějaká data.

Investuješ?

Nejvíc do kvalitního jídla, vzdělání a sportovní výbavy. Ale jinak od každého trošičku. Mám podílové fondy, kryptoměny, nemovitosti, drahé kovy a akcie.

Nejlepší byznysová rada, kterou jsi kdy dostala?

„Hlavně se z toho nep**rat“ od Petra Skondrojanise, profíka na firemní kulturu – už od Impact Hubu v 2015, kdy jsme s Czechitas absolvovali inkubátor pro sociálně prospěšné podnikání. Řídím se tou radou dodnes, protože práce s lidmi, jejich spokojenost, angažovanost, spolupráce a loajalita ke značce je a vždycky bylo to nejnáročnější při budování a růstu organizace, když to s kulturou myslíte opravdu vážně a je vedle společenského dopadu prioritou v řízení.

Jaký největší fail tě potkal v profesní kariéře, na který nyní vzpomínáš s úsměvem?

Mám tendenci učit se z chyb, co nadělám každý den, ale hlavně zapomínat hrozně rychle na to špatné. I z těch největších průserů, co jsme nadělali na začátku podnikání, se stávají časem maličkosti. Byli jsme s Moni Ptáčníkovou (spoluzakladatelkou Czechitas) hrozní punkáči, skákali do věcí po hlavě bez pořádného plánování a pak to prostě urvali vlastní nesmrtelnou energií a entusiasmem. Takže ten největší profesní fail mě buď čeká, není (ještě) vtipný.

Kdo v Česku tě inspiruje?

